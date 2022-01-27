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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769731812.html
Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19
Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022
Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав и регламент работы оперативной группы по COVID-19, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:04
2022-01-27T10:54
распространение коронавируса
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
общероссийский народный фронт
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав и регламент работы оперативной группы по COVID-19, сообщила пресс-служба кабмина.Новая структура будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в стране. Куратором стала вице-премьер Татьяна Голикова.Всего в группе 42 человека. Руководителем назначили замглавы аппарата правительства Ольгу Кривонос, заместителем руководителя — директора департамента здравоохранения правительства Игоря Каграманяна, ответственным секретарем — его заместителя Елену Скачкову.В состав вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, председатель Фонда социального страхования Алексей Поликашин, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.Также в группу включили замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, замминистра труда и социальной защиты Ольгу Баталину, замглавы Минцифры Олега Качанова, замглавы Минфина Павла Кадочникова, замминистра просвещения Александра Бугаева и членов Координационного и Ситуационного центров правительства. Кроме того, Голикова утвердила персональный состав представителей регионов."На основе данных федеральных министерств и ведомств, а также с учетом мер, вводимых руководством субъектов, рабочая группа будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в масштабах страны. Это позволит оперативно принимать необходимые решения для дальнейшей борьбы с распространением COVID-19, поддержки системы здравоохранения и помощи гражданам", — говорится в сообщении.Оценка развития эпидемиологической ситуации и анализ охвата населения тестированием на наличие COVID-19 будут проводиться на основе информации Роспотребнадзора. Минздрав уполномочен предоставлять данные о состоянии коечного фонда, эффективности его использования, готовности медицинской инфраструктуры к развертыванию дополнительных мощностей, а также об обеспеченности больниц кислородом, достаточности медицинских кадров, нагрузке на поликлиники.Росздравнадзор будет отвечать за сбор и предоставление сведений по лекарственному обеспечению больных. На основе информации ФФОМС группа планирует оценивать качество амбулаторной и стационарной медицинской помощи, а на базе данных Минпромторга — анализировать объем производства тест-систем.Минцифры будет отвечать за аналитику, связанную с использованием больными дистанционных сервисов, в том числе контакт-центров и портала госуслуг. Федеральный фонд социального страхования предоставит сведения о количестве выданных в связи с коронавирусом или контактами с заболевшими больничных листов.Минтруд отследит работу горячих линий центров соцзащиты по оказанию помощи на дому и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в домах-интернатах.Минпросвещения будет отвечать за сбор и предоставление информации о числе образовательных организаций, переведенных на дистанционный режим работы.Росмолодежь и Общероссийский народный фронт соберут данные о работе волонтеров, привлекаемых для помощи больным коронавирусом.
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, общероссийский народный фронт, михаил мишустин, здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, олег качанов, павел кадочников, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
10:04 27.01.2022 (обновлено: 10:54 27.01.2022)
 
Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19

Премьер Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав и регламент работы оперативной группы по COVID-19, сообщила пресс-служба кабмина.
"Оперативная группа, созданная для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения нового штамма коронавируса, начинает свою работу", — сказано в релизе.
Новая структура будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в стране. Куратором стала вице-премьер Татьяна Голикова.
Всего в группе 42 человека. Руководителем назначили замглавы аппарата правительства Ольгу Кривонос, заместителем руководителя — директора департамента здравоохранения правительства Игоря Каграманяна, ответственным секретарем — его заместителя Елену Скачкову.
В состав вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, председатель Фонда социального страхования Алексей Поликашин, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
Также в группу включили замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, замминистра труда и социальной защиты Ольгу Баталину, замглавы Минцифры Олега Качанова, замглавы Минфина Павла Кадочникова, замминистра просвещения Александра Бугаева и членов Координационного и Ситуационного центров правительства. Кроме того, Голикова утвердила персональный состав представителей регионов.
"На основе данных федеральных министерств и ведомств, а также с учетом мер, вводимых руководством субъектов, рабочая группа будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в масштабах страны. Это позволит оперативно принимать необходимые решения для дальнейшей борьбы с распространением COVID-19, поддержки системы здравоохранения и помощи гражданам", — говорится в сообщении.
Оценка развития эпидемиологической ситуации и анализ охвата населения тестированием на наличие COVID-19 будут проводиться на основе информации Роспотребнадзора.
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Росздравнадзор будет отвечать за сбор и предоставление сведений по лекарственному обеспечению больных.
На основе информации ФФОМС группа планирует оценивать качество амбулаторной и стационарной медицинской помощи, а на базе данных Минпромторга — анализировать объем производства тест-систем.
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Минцифры будет отвечать за аналитику, связанную с использованием больными дистанционных сервисов, в том числе контакт-центров и портала госуслуг.
Федеральный фонд социального страхования предоставит сведения о количестве выданных в связи с коронавирусом или контактами с заболевшими больничных листов.
Минтруд отследит работу горячих линий центров соцзащиты по оказанию помощи на дому и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в домах-интернатах.
Минпросвещения будет отвечать за сбор и предоставление информации о числе образовательных организаций, переведенных на дистанционный режим работы.
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