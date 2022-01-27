https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769731812.html

Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19

Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19 - РИА Новости, 27.01.2022

Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав и регламент работы оперативной группы по COVID-19, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:04

2022-01-27T10:04

2022-01-27T10:54

распространение коронавируса

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

общероссийский народный фронт

михаил мишустин

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав и регламент работы оперативной группы по COVID-19, сообщила пресс-служба кабмина.Новая структура будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в стране. Куратором стала вице-премьер Татьяна Голикова.Всего в группе 42 человека. Руководителем назначили замглавы аппарата правительства Ольгу Кривонос, заместителем руководителя — директора департамента здравоохранения правительства Игоря Каграманяна, ответственным секретарем — его заместителя Елену Скачкову.В состав вошли министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, председатель Фонда социального страхования Алексей Поликашин, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.Также в группу включили замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, замминистра труда и социальной защиты Ольгу Баталину, замглавы Минцифры Олега Качанова, замглавы Минфина Павла Кадочникова, замминистра просвещения Александра Бугаева и членов Координационного и Ситуационного центров правительства. Кроме того, Голикова утвердила персональный состав представителей регионов."На основе данных федеральных министерств и ведомств, а также с учетом мер, вводимых руководством субъектов, рабочая группа будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в масштабах страны. Это позволит оперативно принимать необходимые решения для дальнейшей борьбы с распространением COVID-19, поддержки системы здравоохранения и помощи гражданам", — говорится в сообщении.Оценка развития эпидемиологической ситуации и анализ охвата населения тестированием на наличие COVID-19 будут проводиться на основе информации Роспотребнадзора. Минздрав уполномочен предоставлять данные о состоянии коечного фонда, эффективности его использования, готовности медицинской инфраструктуры к развертыванию дополнительных мощностей, а также об обеспеченности больниц кислородом, достаточности медицинских кадров, нагрузке на поликлиники.Росздравнадзор будет отвечать за сбор и предоставление сведений по лекарственному обеспечению больных. На основе информации ФФОМС группа планирует оценивать качество амбулаторной и стационарной медицинской помощи, а на базе данных Минпромторга — анализировать объем производства тест-систем.Минцифры будет отвечать за аналитику, связанную с использованием больными дистанционных сервисов, в том числе контакт-центров и портала госуслуг. Федеральный фонд социального страхования предоставит сведения о количестве выданных в связи с коронавирусом или контактами с заболевшими больничных листов.Минтруд отследит работу горячих линий центров соцзащиты по оказанию помощи на дому и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в домах-интернатах.Минпросвещения будет отвечать за сбор и предоставление информации о числе образовательных организаций, переведенных на дистанционный режим работы.Росмолодежь и Общероссийский народный фронт соберут данные о работе волонтеров, привлекаемых для помощи больным коронавирусом.

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769694936.html

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