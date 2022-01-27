https://ria.ru/20220127/kitay-1769722591.html

Медведев рассказал об отношениях с Китаем

Медведев рассказал об отношениях с Китаем - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев рассказал об отношениях с Китаем

Россия и Китай не стремятся к созданию военного союза, но уровень отношений двух стран находится в самой высшей точке за всю историю, это влияет на... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T08:28

2022-01-27T08:28

2022-01-27T08:28

в мире

китай

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия и Китай не стремятся к созданию военного союза, но уровень отношений двух стран находится в самой высшей точке за всю историю, это влияет на международную расстановку сил, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Неоднократно было констатировано, что отношения между Россией и Китайской Народной Республикой находятся на самой высшей точке за всю историю наших отношений. У нас действительно стратегические отношения, очень добрые отношения, фундаментальные отношения. Отношения, которые носят взаимовыгодный характер. Но никто не ищет военных союзов, и это тоже неоднократно подчеркивалось", - сказал Медведев."Но в то же время об этом постоянно говорят и все время наблюдают за нашими отношениями. Значит, это уже влияет в качестве балансира на международную расстановку сил, на полюса, которые формируются в международных отношениях. Но это не исключает, конечно, и кооперации в различных сферах – и в военно-технической сфере, и проведения различных учений", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20220125/zapad-1769321532.html

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в мире, китай, дмитрий медведев, россия