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Медведев рассказал об отношениях с Китаем
Медведев рассказал об отношениях с Китаем - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев рассказал об отношениях с Китаем
Россия и Китай не стремятся к созданию военного союза, но уровень отношений двух стран находится в самой высшей точке за всю историю, это влияет на... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:28
2022-01-27T08:28
в мире
китай
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия и Китай не стремятся к созданию военного союза, но уровень отношений двух стран находится в самой высшей точке за всю историю, это влияет на международную расстановку сил, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Неоднократно было констатировано, что отношения между Россией и Китайской Народной Республикой находятся на самой высшей точке за всю историю наших отношений. У нас действительно стратегические отношения, очень добрые отношения, фундаментальные отношения. Отношения, которые носят взаимовыгодный характер. Но никто не ищет военных союзов, и это тоже неоднократно подчеркивалось", - сказал Медведев."Но в то же время об этом постоянно говорят и все время наблюдают за нашими отношениями. Значит, это уже влияет в качестве балансира на международную расстановку сил, на полюса, которые формируются в международных отношениях. Но это не исключает, конечно, и кооперации в различных сферах – и в военно-технической сфере, и проведения различных учений", - добавил Медведев.
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в мире, китай, дмитрий медведев, россия
08:28 27.01.2022
 
Медведев рассказал об отношениях с Китаем

Зампредседателя Совбеза Медведев: Россия и Китай не стремятся к военному союзу

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия и Китай не стремятся к созданию военного союза, но уровень отношений двух стран находится в самой высшей точке за всю историю, это влияет на международную расстановку сил, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Неоднократно было констатировано, что отношения между Россией и Китайской Народной Республикой находятся на самой высшей точке за всю историю наших отношений. У нас действительно стратегические отношения, очень добрые отношения, фундаментальные отношения. Отношения, которые носят взаимовыгодный характер. Но никто не ищет военных союзов, и это тоже неоднократно подчеркивалось", - сказал Медведев.
"Но в то же время об этом постоянно говорят и все время наблюдают за нашими отношениями. Значит, это уже влияет в качестве балансира на международную расстановку сил, на полюса, которые формируются в международных отношениях. Но это не исключает, конечно, и кооперации в различных сферах – и в военно-технической сфере, и проведения различных учений", - добавил Медведев.
Люди проходят на фоне флагов России и Китая - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 08:00
Пустые мечтания Запада. Ему нужна Россия против Китая
 
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