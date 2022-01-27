https://ria.ru/20220127/kiberbezopasnost-1769717008.html

Медведев рассказал о просьбах от США

Медведев рассказал о просьбах от США - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев рассказал о просьбах от США

США активно просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и сами делятся определенной информацией, без этого будут страдать граждане во всех странах, РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T06:19

2022-01-27T06:19

2022-01-27T06:19

в мире

сша

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США активно просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и сами делятся определенной информацией, без этого будут страдать граждане во всех странах, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.По его словам, речь идет о хищении финансовой информации, информации, связанной с кредитными картами. "Если такого рода информацией страны не будут пользоваться, делиться, не будут проводить совместные операции, то будут страдать граждане во всех странах, то есть деньги будут похищать в любой стране. Тем более что платежные средства, как известно, носят международный характер, значительная часть из них, во всяком случае", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220127/revil-1769716050.html

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в мире, сша, дмитрий медведев, россия