Медведев рассказал о просьбах от США
Замглавы СБ Медведев: США активно просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США активно просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и сами делятся определенной информацией, без этого будут страдать граждане во всех странах, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Они как минимум, в отличие от многих других направлений, здесь активно просят о сотрудничестве, делятся определенной информацией, потому что без этого никак. И все эти случаи, все эти операции, которые проводились, – это, по сути, совместные операции. Мне кажется, что это действительно хороший пример, тем более что реальные угрозы от этого ведь очень большие, они касаются огромного количества людей", - сказал Медведев.
По его словам, речь идет о хищении финансовой информации, информации, связанной с кредитными картами. "Если такого рода информацией страны не будут пользоваться, делиться, не будут проводить совместные операции, то будут страдать граждане во всех странах, то есть деньги будут похищать в любой стране. Тем более что платежные средства, как известно, носят международный характер, значительная часть из них, во всяком случае", - подчеркнул он.