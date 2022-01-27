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Медведев рассказал о просьбах от США
Медведев рассказал о просьбах от США - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев рассказал о просьбах от США
США активно просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и сами делятся определенной информацией, без этого будут страдать граждане во всех странах, РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T06:19
2022-01-27T06:19
в мире
сша
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США активно просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и сами делятся определенной информацией, без этого будут страдать граждане во всех странах, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.По его словам, речь идет о хищении финансовой информации, информации, связанной с кредитными картами. "Если такого рода информацией страны не будут пользоваться, делиться, не будут проводить совместные операции, то будут страдать граждане во всех странах, то есть деньги будут похищать в любой стране. Тем более что платежные средства, как известно, носят международный характер, значительная часть из них, во всяком случае", - подчеркнул он.
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в мире, сша, дмитрий медведев, россия
06:19 27.01.2022
 
Медведев рассказал о просьбах от США

Замглавы СБ Медведев: США активно просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США активно просят Россию о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и сами делятся определенной информацией, без этого будут страдать граждане во всех странах, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Они как минимум, в отличие от многих других направлений, здесь активно просят о сотрудничестве, делятся определенной информацией, потому что без этого никак. И все эти случаи, все эти операции, которые проводились, – это, по сути, совместные операции. Мне кажется, что это действительно хороший пример, тем более что реальные угрозы от этого ведь очень большие, они касаются огромного количества людей", - сказал Медведев.
По его словам, речь идет о хищении финансовой информации, информации, связанной с кредитными картами. "Если такого рода информацией страны не будут пользоваться, делиться, не будут проводить совместные операции, то будут страдать граждане во всех странах, то есть деньги будут похищать в любой стране. Тем более что платежные средства, как известно, носят международный характер, значительная часть из них, во всяком случае", - подчеркнул он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
06:10
Медведев назвал позитивный пример сотрудничества России и США
 
В миреСШАДмитрий МедведевРоссия
 
 
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