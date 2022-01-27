https://ria.ru/20220127/kazakhstan-1769754178.html

Казахстанский политолог заявил об окончании двоевластия в стране

Казахстанский политолог заявил об окончании двоевластия в стране - РИА Новости, 27.01.2022

Казахстанский политолог заявил об окончании двоевластия в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, возглавив совет безопасности, взял на себя полноту власти в стране, и после укрепления своих позиций в качестве главы... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:52

2022-01-27T11:52

2022-01-27T11:52

в мире

казахстан

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 27 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, возглавив совет безопасности, взял на себя полноту власти в стране, и после укрепления своих позиций в качестве главы государства не будет подвергать сомнению заслуги экс-президента Нурсултана Назарбаева, считает казахстанский политолог и руководитель общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев."Конец двоевластия обнаружился не в один день... Произошло все числа 5-го (января - ред.), когда президент Токаев заявил, что стал председателем совета безопасности. Это был решающий перелом", - сказал Полетаев РИА Новости.Рассматриваемые в настоящее время в парламенте законопроекты, отменяющие пожизненное право Назарбаева возглавлять совбез и ассамблею народа Казахстана, а также отменяющие необходимость согласования с Назарбаевым основных направлений внешней и внутренней политики, собеседник агентства назвал "афтершоками" после окончательного перехода власти к действующему президенту. Полетаев также напомнил о заявлении Назарбаева, который в обращении к казахстанцам подтвердил, что именно Токаев сегодня обладает всей полнотой власти. "Это подтверждается", - отметил политолог.Вместе с тем Полетаев считает маловероятным, что после укрепления позиций Токаева в качестве главы государства на официальном уровне будут подвергаться сомнению заслуги экс-президента. "Думаю, что исторические заслуги первого президента останутся, сейчас понятно, в обществе много эмоций по этому поводу, были даже лозунги, с которыми протестующие выходили. Переворачивать с ног на голову никто не будет ничего, потому что сегодняшняя власть и команда президента Токаева действительно в настоящее время легитимна. Не побоюсь этого слова, сакральность (власти - ред.) нужна сейчас нынешней команде", - подчеркнул Полетаев.Нельзя забывать, по мнению политолога, что многие чиновники, которые сегодня занимают руководящие посты, делали свою карьеру еще при Назарбаеве. "Поэтому, я думаю, что будут перекосы какие-то устраняться, работа над ошибками проводиться, но в целом кардинальных изменений никто делать не будет. Это в принципе даже опасно для устойчивости государства сейчас и для легитимности нынешней власти", - полагает эксперт.Полетаев считает, что революционные изменения "грозят тем, что и следующее поколение властителей тоже могут ожидать не очень хорошие перемены". "Не нужно отрицать то, что было сделано хорошо и правильно", - добавил он.Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя совета безопасности Назарбаев передал Токаеву 5 января - в период массовых беспорядков в республике. Переход от Назарбаева к Токаеву поста лидера "Нур Отана", как ожидается, произойдет на съезде партии 28 января.

https://ria.ru/20220127/kazakhstan-1769717971.html

https://ria.ru/20220125/abdirov-1769361688.html

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в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев