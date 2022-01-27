https://ria.ru/20220127/kazakhstan-1769721818.html
В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама
В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама - РИА Новости, 27.01.2022
В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама
Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его зам Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:19
2022-01-27T08:19
2022-01-27T08:21
в мире
казахстан
карим масимов
комитет национальной безопасности (кнб)
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АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его зам Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу, сообщили РИА Новости в КНБ.КНБ 8 января сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин."В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в ответе комитета на запрос агентства.В нем также сообщается, что материалам уголовного дела присвоен гриф "совершенно секретно". В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.КНБ также сообщил, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса. Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют "превышение власти или должностных полномочий "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям".
https://radiosputnik.ria.ru/20220119/kazakhstan-1768647635.html
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РИА Новости
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в мире, казахстан, карим масимов, комитет национальной безопасности (кнб)
08:19 27.01.2022 (обновлено: 08:21 27.01.2022)
В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама
В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама, они подозреваются в госизмене
АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его зам Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу, сообщили РИА Новости в КНБ.
КНБ 8 января сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
"В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в ответе комитета на запрос агентства.
В нем также сообщается, что материалам уголовного дела присвоен гриф "совершенно секретно". В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
КНБ также сообщил, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса. Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана
, подозреваемым инкриминируют "превышение власти или должностных полномочий "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям".