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В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама
В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама - РИА Новости, 27.01.2022
В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама
Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его зам Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:19
2022-01-27T08:21
в мире
казахстан
карим масимов
комитет национальной безопасности (кнб)
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АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его зам Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу, сообщили РИА Новости в КНБ.КНБ 8 января сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин."В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в ответе комитета на запрос агентства.В нем также сообщается, что материалам уголовного дела присвоен гриф "совершенно секретно". В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.КНБ также сообщил, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса. Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют "превышение власти или должностных полномочий "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям".
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в мире, казахстан, карим масимов, комитет национальной безопасности (кнб)
08:19 27.01.2022 (обновлено: 08:21 27.01.2022)
 
В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама

В Казахстане арестовали экс-главу КНБ Масимова и его зама, они подозреваются в госизмене

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Карим Масимов
 Карим Масимов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Карим Масимов. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 27 янв - РИА Новости. Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его зам Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу, сообщили РИА Новости в КНБ.
КНБ 8 января сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене, а 13 января уточнил, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
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"В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в ответе комитета на запрос агентства.
В нем также сообщается, что материалам уголовного дела присвоен гриф "совершенно секретно". В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
КНБ также сообщил, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса. Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют "превышение власти или должностных полномочий "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям".
 
В миреКазахстанКарим МасимовКомитет национальной безопасности (КНБ)
 
 
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