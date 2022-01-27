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Назарбаева лишили пожизненного председательства в Совбезе
Парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в СБ - РИА Новости, 27.01.2022
Назарбаева лишили пожизненного председательства в Совбезе
Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T06:38
2022-01-27T07:31
в мире
казахстан
парламент казахстана
нурсултан назарбаев
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 27 янв — РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности, следует из трансляции, которая ведется на сайте палаты.О том, что мажилис (нижняя палата) парламента ранее одобрил эти поправки на пленарном заседании, 19 января сообщил депутат Канат Нуров. Позже тексты законопроектов опубликовали на сайте сената.Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты, поправки направлены на передачу полномочий председателя АНК и председателя Совбеза президенту страны. Так, в законе об Ассамблее исключается пожизненное право первого президента Казахстана — Елбасы (лидера нации) возглавлять ее, а в законе о Совете безопасности — пожизненное право возглавлять Совбез.Кроме того, в парламенте обсуждаются изменения и дополнения в конституционные законы, сохраняющие Назарбаеву право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев заявил о решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал Касым-Жомарту Токаеву 5 января — в период массовых беспорядков в стране.Впервые обратившись к казахстанцам с начала массовых беспорядков посредством видеообращения 18 января, 81-летний Назарбаев заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам он — на пенсии. Тогда же экс-президент опроверг слухи о "конфликте или противостоянии в элите".
https://ria.ru/20220120/ulitsa-1768718165.html
https://ria.ru/20220120/nazarbaev-1768675518.html
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768364500.html
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в мире, казахстан, парламент казахстана, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев
06:38 27.01.2022 (обновлено: 07:31 27.01.2022)
 
Парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в СБ

Парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе и АНК

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 27 янв — РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности, следует из трансляции, которая ведется на сайте палаты.
О том, что мажилис (нижняя палата) парламента ранее одобрил эти поправки на пленарном заседании, 19 января сообщил депутат Канат Нуров. Позже тексты законопроектов опубликовали на сайте сената.
Алма-Ата - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 13:26
Казахстанский телеканал объяснил "переименование" проспекта Назарбаева
Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты, поправки направлены на передачу полномочий председателя АНК и председателя Совбеза президенту страны. Так, в законе об Ассамблее исключается пожизненное право первого президента Казахстана — Елбасы (лидера нации) возглавлять ее, а в законе о Совете безопасности — пожизненное право возглавлять Совбез.
Кроме того, в парламенте обсуждаются изменения и дополнения в конституционные законы, сохраняющие Назарбаеву право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
20 января, 10:05
Назарбаеву сохранят право входить в состав Конституционного совета
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В апреле 2021 года Назарбаев заявил о решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия действующему главе республики. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал Касым-Жомарту Токаеву 5 января — в период массовых беспорядков в стране.
Впервые обратившись к казахстанцам с начала массовых беспорядков посредством видеообращения 18 января, 81-летний Назарбаев заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам он — на пенсии. Тогда же экс-президент опроверг слухи о "конфликте или противостоянии в элите".
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 14:01Беспорядки в Казахстане
Назарбаев выступил с обращением к казахстанскому народу
 
В миреКазахстанПарламент КазахстанаНурсултан НазарбаевКасым-Жомарт Токаев
 
 
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