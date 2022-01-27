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Распространение коронавируса
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Институт Пастера рассказал о кожном тесте на иммунитет к коронавирусу
Институт Пастера рассказал о кожном тесте на иммунитет к коронавирусу - РИА Новости, 27.01.2022
Институт Пастера рассказал о кожном тесте на иммунитет к коронавирусу
В институте Пастера надеются, что в ближайшее время Минздрав даст разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста для определения клеточного... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:44
2022-01-27T14:44
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В институте Пастера надеются, что в ближайшее время Минздрав даст разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста для определения клеточного иммунитета к COVID-19, заявил академик РАН, директор ФБУН "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера" Роспотребнадзора Арег Тотолян."Сейчас очень надеемся, что в ближайшее время Минздрав даст разрешение уже на проведение официальных клинических испытаний. Тест, как вы видите, очень простой, это по существу аналог туберкулезного теста", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Тотолян назвал преимуществами теста простоту исполнения и его информативность.В декабре о создании кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 докладывала главе государства вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, арег тотолян
14:44 27.01.2022
 
Институт Пастера рассказал о кожном тесте на иммунитет к коронавирусу

В институте Пастера ждут разрешения на испытания кожного теста на иммунитет к коронавирусу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с COVID-19
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В институте Пастера надеются, что в ближайшее время Минздрав даст разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста для определения клеточного иммунитета к COVID-19, заявил академик РАН, директор ФБУН "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера" Роспотребнадзора Арег Тотолян.
"Сейчас очень надеемся, что в ближайшее время Минздрав даст разрешение уже на проведение официальных клинических испытаний. Тест, как вы видите, очень простой, это по существу аналог туберкулезного теста", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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В декабре о создании кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 докладывала главе государства вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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