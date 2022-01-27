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Институт Пастера рассказал о кожном тесте на иммунитет к коронавирусу

Институт Пастера рассказал о кожном тесте на иммунитет к коронавирусу - РИА Новости, 27.01.2022

Институт Пастера рассказал о кожном тесте на иммунитет к коронавирусу

В институте Пастера надеются, что в ближайшее время Минздрав даст разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста для определения клеточного... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:44

2022-01-27T14:44

2022-01-27T14:44

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арег тотолян

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В институте Пастера надеются, что в ближайшее время Минздрав даст разрешение на проведение клинических испытаний кожного теста для определения клеточного иммунитета к COVID-19, заявил академик РАН, директор ФБУН "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера" Роспотребнадзора Арег Тотолян."Сейчас очень надеемся, что в ближайшее время Минздрав даст разрешение уже на проведение официальных клинических испытаний. Тест, как вы видите, очень простой, это по существу аналог туберкулезного теста", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Тотолян назвал преимуществами теста простоту исполнения и его информативность.В декабре о создании кожного теста для оценки клеточного иммунитета к COVID-19 докладывала главе государства вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20220127/omikron-1769756979.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, арег тотолян