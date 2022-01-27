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Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников

Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников - РИА Новости, 27.01.2022

Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников

Бишкек обвинил Таджикистан в намеренном провоцировании боестолкновений на границе двух стран, соответствующее заявление в четверг распространил пресс-центр... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T22:54

2022-01-27T22:54

2022-01-27T23:17

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таджикистан

бишкек

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Бишкек обвинил Таджикистан в намеренном провоцировании боестолкновений на границе двух стран, соответствующее заявление в четверг распространил пресс-центр пограничной службы республики.В заявлении говорится, что пограничная служба Киргизии "выражает крайнюю озабоченность развитием ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы" и отмечает увеличение количества провокаций с таджикской стороны."Пример тому инцидент с перекрытием автодороги гражданами Таджикистана, произошедший 27 января 2022 г. на участке автодороги Баткен-Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района. По результатам переговоров пограничных представителей двух государств инцидент был исчерпан, и граждане Таджикистана открыли автодорогу. Однако таджикские пограничники применили оружие и первыми открыли огонь по военнослужащим Кыргызстана", - сообщает пресс-служба.Киргизская погранслужба заявляет, что этот инцидент – "провокация, ответственность за которую целиком и полностью возлагается на руководство ПВ ГКНБ (погранвойска Госкомитета Нацбезопасности - ред.) Республики Таджикистан". "Таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон", - подчеркнули в ведомстве.Сообщается также, что Таджикистан "искажает информацию" об использовании беспилотных летательных аппаратов. "Именно таджикские пограничники в последнее время использовали БПЛА для разведывательных целей на территории Кыргызстана, что было доведено до руководства ПВ ГКНБ РТ", - уточнили в заявлении, отметив, что таджикская сторона продолжает стягивать технику и военных к границе с Киргизией."Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает таджикскую сторону прекратить огонь и за столом переговоров урегулировать проблемные вопросы", - подытожили в ведомстве.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

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в мире, киргизия, таджикистан, бишкек, столкновения на границе таджикистана и киргизии