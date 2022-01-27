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Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников - РИА Новости, 27.01.2022
Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
Бишкек обвинил Таджикистан в намеренном провоцировании боестолкновений на границе двух стран, соответствующее заявление в четверг распространил пресс-центр... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T22:54
2022-01-27T22:54
2022-01-27T23:17
в мире
киргизия
таджикистан
бишкек
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Бишкек обвинил Таджикистан в намеренном провоцировании боестолкновений на границе двух стран, соответствующее заявление в четверг распространил пресс-центр пограничной службы республики.В заявлении говорится, что пограничная служба Киргизии "выражает крайнюю озабоченность развитием ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы" и отмечает увеличение количества провокаций с таджикской стороны."Пример тому инцидент с перекрытием автодороги гражданами Таджикистана, произошедший 27 января 2022 г. на участке автодороги Баткен-Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района. По результатам переговоров пограничных представителей двух государств инцидент был исчерпан, и граждане Таджикистана открыли автодорогу. Однако таджикские пограничники применили оружие и первыми открыли огонь по военнослужащим Кыргызстана", - сообщает пресс-служба.Киргизская погранслужба заявляет, что этот инцидент – "провокация, ответственность за которую целиком и полностью возлагается на руководство ПВ ГКНБ (погранвойска Госкомитета Нацбезопасности - ред.) Республики Таджикистан". "Таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон", - подчеркнули в ведомстве.Сообщается также, что Таджикистан "искажает информацию" об использовании беспилотных летательных аппаратов. "Именно таджикские пограничники в последнее время использовали БПЛА для разведывательных целей на территории Кыргызстана, что было доведено до руководства ПВ ГКНБ РТ", - уточнили в заявлении, отметив, что таджикская сторона продолжает стягивать технику и военных к границе с Киргизией."Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает таджикскую сторону прекратить огонь и за столом переговоров урегулировать проблемные вопросы", - подытожили в ведомстве.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, бишкек, столкновения на границе таджикистана и киргизии
22:54 27.01.2022 (обновлено: 23:17 27.01.2022)
Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников на границе
БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости.
Бишкек обвинил Таджикистан в намеренном провоцировании боестолкновений на границе двух стран, соответствующее заявление в четверг распространил
пресс-центр пограничной службы республики.
В заявлении говорится, что пограничная служба Киргизии
"выражает крайнюю озабоченность развитием ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы" и отмечает увеличение количества провокаций с таджикской стороны.
"Пример тому инцидент с перекрытием автодороги гражданами Таджикистана, произошедший 27 января 2022 г. на участке автодороги Баткен-Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района. По результатам переговоров пограничных представителей двух государств инцидент был исчерпан, и граждане Таджикистана открыли автодорогу. Однако таджикские пограничники применили оружие и первыми открыли огонь по военнослужащим Кыргызстана", - сообщает пресс-служба.
Киргизская погранслужба заявляет, что этот инцидент – "провокация, ответственность за которую целиком и полностью возлагается на руководство ПВ ГКНБ (погранвойска Госкомитета Нацбезопасности - ред.) Республики Таджикистан". "Таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон", - подчеркнули в ведомстве.
Сообщается также, что Таджикистан "искажает информацию" об использовании беспилотных летательных аппаратов. "Именно таджикские пограничники в последнее время использовали БПЛА для разведывательных целей на территории Кыргызстана, что было доведено до руководства ПВ ГКНБ РТ", - уточнили в заявлении, отметив, что таджикская сторона продолжает стягивать технику и военных к границе с Киргизией.
"Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики призывает таджикскую сторону прекратить огонь и за столом переговоров урегулировать проблемные вопросы", - подытожили в ведомстве.
Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.