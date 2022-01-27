https://ria.ru/20220127/granitsa-1769875862.html
На границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения
На границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения - РИА Новости, 27.01.2022
На границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения
Интенсивная стрельба с двух сторон продолжается в зоне конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в мэрии таджикского города Исфара."В... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T21:42
2022-01-27T21:42
2022-01-27T23:37
в мире
киргизия
таджикистан
бишкек
столкновения на границе таджикистана и киргизии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769838248_162:238:1949:1243_1920x0_80_0_0_20e63bb73afe9fd1aaad07d6e7439fb5.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Лидия Исамова. Интенсивная стрельба с двух сторон продолжается в зоне конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в мэрии таджикского города Исфара."В таджикских селах Сомониён и Ходжа Аъло до сих пор отключено электричество. Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода находится в зоне конфликта", — сказал собеседник агентства.Ранее в Бишкеке обвинили таджикскую сторону в нарушении режима прекращения огня, в Душанбе, в свою очередь, заявили, что зафиксировали полеты беспилотников, нарушающих воздушное пространство республики.Число пострадавших с обеих сторон из-за перестрелки на границе возросло до 20. Из них 13 человек с таджикской стороны, семеро — с киргизской.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран, которые возникают из-за неделимитированных участков, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирия удалось достичь к вечеру 30 апреля.
киргизия
таджикистан
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769838248_17:0:1984:1475_1920x0_80_0_0_3cad1260ec011da018bfe2cdb803383b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, бишкек, столкновения на границе таджикистана и киргизии
21:42 27.01.2022 (обновлено: 23:37 27.01.2022)
На границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения
На границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Лидия Исамова. Интенсивная стрельба с двух сторон продолжается в зоне конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в мэрии таджикского города Исфара.
"В таджикских селах Сомониён и Ходжа Аъло до сих пор отключено электричество. Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода находится в зоне конфликта", — сказал собеседник агентства.
Ранее в Бишкеке обвинили таджикскую сторону в нарушении режима прекращения огня, в Душанбе, в свою очередь, заявили, что зафиксировали полеты беспилотников, нарушающих воздушное пространство республики.
Число пострадавших с обеих сторон из-за перестрелки на границе возросло до 20. Из них 13 человек с таджикской стороны, семеро — с киргизской.
Граница Киргизии
и Таджикистана
периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран, которые возникают из-за неделимитированных участков, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирия удалось достичь к вечеру 30 апреля.