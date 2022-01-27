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На границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения

На границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения - РИА Новости, 27.01.2022

На границе Киргизии и Таджикистана возобновились столкновения

Интенсивная стрельба с двух сторон продолжается в зоне конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в мэрии таджикского города Исфара."В... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T21:42

2022-01-27T21:42

2022-01-27T23:37

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столкновения на границе таджикистана и киргизии

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Лидия Исамова. Интенсивная стрельба с двух сторон продолжается в зоне конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в мэрии таджикского города Исфара."В таджикских селах Сомониён и Ходжа Аъло до сих пор отключено электричество. Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода находится в зоне конфликта", — сказал собеседник агентства.Ранее в Бишкеке обвинили таджикскую сторону в нарушении режима прекращения огня, в Душанбе, в свою очередь, заявили, что зафиксировали полеты беспилотников, нарушающих воздушное пространство республики.Число пострадавших с обеих сторон из-за перестрелки на границе возросло до 20. Из них 13 человек с таджикской стороны, семеро — с киргизской.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран, которые возникают из-за неделимитированных участков, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирия удалось достичь к вечеру 30 апреля.

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в мире, киргизия, таджикистан, бишкек, столкновения на границе таджикистана и киргизии