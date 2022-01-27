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СМИ: Помощник мэра города Исфара в Таджикистане получил ранение на границе

СМИ: Помощник мэра города Исфара в Таджикистане получил ранение на границе - РИА Новости, 27.01.2022

СМИ: Помощник мэра города Исфара в Таджикистане получил ранение на границе

Огнестрельное ранение получил помощник мэра Исфары в Таджикистане, выехавший на место происшествия у границы с Киргизией с другими госслужащими, передает... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T20:47

2022-01-27T20:47

2022-01-27T21:12

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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ДУШАНБЕ, 27 янв – РИА Новости. Огнестрельное ранение получил помощник мэра Исфары в Таджикистане, выехавший на место происшествия у границы с Киргизией с другими госслужащими, передает Sputnik."Огнестрельное ранение получил помощник мэра города Исфара, выехавший на место вооруженного инцидента с руководителем города Баховаддином Баходурзода", - говорится в сообщении. На месте инцидента продолжается интенсивная стрельба.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии