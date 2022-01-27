https://ria.ru/20220127/granitsa-1769868107.html
Источник сообщил об интенсивной стрельбе на границе Киргизии и Таджикистана
Источник сообщил об интенсивной стрельбе на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 27.01.2022
Источник сообщил об интенсивной стрельбе на границе Киргизии и Таджикистана
Интенсивная стрельба с двух сторон продолжается в зоне конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в мэрии таджикского города Исфара. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T20:27
2022-01-27T20:27
2022-01-27T21:46
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769838248_162:238:1949:1243_1920x0_80_0_0_20e63bb73afe9fd1aaad07d6e7439fb5.jpg
ДУШАНБЕ, 27 янв - РИА Новости, Лидия Исамова. Интенсивная стрельба с двух сторон продолжается в зоне конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в мэрии таджикского города Исфара."В зоне конфликта продолжается интенсивная стрельба с двух сторон. В таджикских селах Сомониён и Ходжа Аъло до сих пор отключено электричество. Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода находится в зоне конфликта", - сказал собеседник агентства.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
киргизия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769838248_17:0:1984:1475_1920x0_80_0_0_3cad1260ec011da018bfe2cdb803383b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
20:27 27.01.2022 (обновлено: 21:46 27.01.2022)
Источник сообщил об интенсивной стрельбе на границе Киргизии и Таджикистана
Источник рассказал об интенсивной стрельбе на границе Киргизии и Таджикистана
ДУШАНБЕ, 27 янв - РИА Новости, Лидия Исамова. Интенсивная стрельба с двух сторон продолжается в зоне конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в мэрии таджикского города Исфара.
"В зоне конфликта продолжается интенсивная стрельба с двух сторон. В таджикских селах Сомониён и Ходжа Аъло до сих пор отключено электричество. Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода находится в зоне конфликта", - сказал собеседник агентства.
Ранее в четверг погранслужба Киргизии
сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.