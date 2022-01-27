https://ria.ru/20220127/granitsa-1769867209.html
В Киргизии заявили, что Таджикистан продолжает стягивать тяжелую технику
В Киргизии заявили, что Таджикистан продолжает стягивать тяжелую технику - РИА Новости, 27.01.2022
В Киргизии заявили, что Таджикистан продолжает стягивать тяжелую технику
Таджикистан продолжает стягивать военных и тяжелую технику к киргизской границе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре погранслужбы Киргизии. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T20:22
2022-01-27T20:22
2022-01-27T22:40
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Таджикистан продолжает стягивать военных и тяжелую технику к киргизской границе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре погранслужбы Киргизии.Сообщается, что по инициативе таджикской стороны в 22:18 (19.18 мск) состоялся второй телефонный разговор между директором пограничной службы Киргизии Уларбеком Шаршеевым и командующим погранвойск Таджикистана Раджабали Рахмонали: речь вновь шла о прекращении огня."Директор ПС ГКНБ КР (погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской Республики – ред.) генерал-майор У.Шаршеев заявил, что именно таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав. По состоянию на 23:00 (20.00 мск - ред.) таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции кыргызских военнослужащих", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо. "Таджикские военнослужащие обстреляли из миномета место дислокации военнослужащих Внутренних войск Киргизии, также в местности Кочо-Бою в результате обстрела таджикскими военнослужащими сгорел дом гражданина Кыргызстана", - добавили в погранведомстве.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
20:22 27.01.2022 (обновлено: 22:40 27.01.2022)
В Киргизии заявили, что Таджикистан продолжает стягивать тяжелую технику
Погранслужба Киргизии заявила, что Таджикистан продолжает стягивать тяжелую технику
БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Таджикистан продолжает стягивать военных и тяжелую технику к киргизской границе, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре погранслужбы Киргизии.
Сообщается, что по инициативе таджикской стороны в 22:18 (19.18 мск) состоялся второй телефонный разговор между директором пограничной службы Киргизии
Уларбеком Шаршеевым и командующим погранвойск Таджикистана Раджабали Рахмонали: речь вновь шла о прекращении огня.
"Директор ПС ГКНБ КР (погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской Республики – ред.) генерал-майор У.Шаршеев заявил, что именно таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав. По состоянию на 23:00 (20.00 мск - ред.) таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции кыргызских военнослужащих", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо. "Таджикские военнослужащие обстреляли из миномета место дислокации военнослужащих Внутренних войск Киргизии, также в местности Кочо-Бою в результате обстрела таджикскими военнослужащими сгорел дом гражданина Кыргызстана", - добавили в погранведомстве.
Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.