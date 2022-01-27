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В Киргизии эвакуируют жителей приграничных сел
В Киргизии эвакуируют жителей приграничных сел - РИА Новости, 27.01.2022
В Киргизии эвакуируют жителей приграничных сел
Службы гражданской защиты Баткенской области Киргизии на фоне перестрелки на границе с Таджикистаном переведены в режим чрезвычайной ситуации, проводится... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T20:10
2022-01-27T20:10
2022-01-27T20:17
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Службы гражданской защиты Баткенской области Киргизии на фоне перестрелки на границе с Таджикистаном переведены в режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация жителей приграничных сел, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Киргизии."Службы гражданской защиты Баткенской области переведены в режим чрезвычайной ситуации", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, началась эвакуация жителей ряда приграничных сел в безопасные районы.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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РИА Новости
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
20:10 27.01.2022 (обновлено: 20:17 27.01.2022)
В Киргизии эвакуируют жителей приграничных сел
Службы гражданской защиты Баткенской области Киргизии переведены в режим ЧС
БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости.
Службы гражданской защиты Баткенской области Киргизии на фоне перестрелки на границе с Таджикистаном переведены в режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация жителей приграничных сел, сообщает
в четверг пресс-служба МЧС Киргизии.
"Службы гражданской защиты Баткенской области переведены в режим чрезвычайной ситуации", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, началась эвакуация жителей ряда приграничных сел в безопасные районы.
Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.