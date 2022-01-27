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Погранслужба Киргизии раскрыла подробности начала конфликта на границе
Погранслужба Киргизии раскрыла подробности начала конфликта на границе - РИА Новости, 27.01.2022
Погранслужба Киргизии раскрыла подробности начала конфликта на границе
Таджикские военные игнорируют требования Киргизии о прекращении огня на границе, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:46
2022-01-27T19:47
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Таджикские военные игнорируют требования Киргизии о прекращении огня на границе, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы."Требования киргизской стороны о прекращении огня таджикские военные игнорируют", - заявил представитель пресс-службы.В ведомстве также рассказали подробности начала конфликта между пограничниками двух стран.По информации киргизского погранведомства, в четверг примерно в 17:50 (14:50 мск) в местность Торт-Кочо прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженные камнями. Граждане Таджикистана разгрузили камни, таким образом перекрыв автотрассу Баткен - Исфана. Их сопровождали пограничники Таджикистана. После этого состоялась встреча пограничных представителей двух республик, по итогам которой автотрасса была открыта для движения. Но несмотря на то, что вопрос удалось урегулировать, таджикская сторона уже на другом участке границы в местности Чыр-Добо открыла огонь по военнослужащим Киргизии с применением минометов и гранатометов. Следом таджикские пограничники применили оружие против киргизских военнослужащих в местности Торт-Кочо."Действия военных Таджикистана на месте координировались, что подтверждает заблаговременную подготовку провокации. Использование минометов, которые не входят в штатный комплект пограничных войск, демонстрируют то, что пограничные войска ГКНБ РТ (Госкомитета Нацбезопасности Таджикистана, - ред.) используют силы и средства Вооруженных сил Таджикистана, что является грубейшим нарушением международных и двусторонних соглашений между странами", - подчеркнули в пресс-службе.Также сообщается, что таджикская сторона ведет прицельный огонь из минометов по ЛЭП и пограничным заставам.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.
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РИА Новости
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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
19:46 27.01.2022 (обновлено: 19:47 27.01.2022)
 
Погранслужба Киргизии раскрыла подробности начала конфликта на границе

Погранслужба Киргизии: Таджикистан игнорируют требования Киргизии о прекращении огня

© Фото : пресс-служба ГПС КРВоеннослужащие на границе Киргизии и Таджикистана
Военнослужащие на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : пресс-служба ГПС КР
Военнослужащие на границе Киргизии и Таджикистана
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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Таджикские военные игнорируют требования Киргизии о прекращении огня на границе, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.
"Требования киргизской стороны о прекращении огня таджикские военные игнорируют", - заявил представитель пресс-службы.
В ведомстве также рассказали подробности начала конфликта между пограничниками двух стран.
По информации киргизского погранведомства, в четверг примерно в 17:50 (14:50 мск) в местность Торт-Кочо прибыли гражданские лица на грузовых автомашинах, груженные камнями. Граждане Таджикистана разгрузили камни, таким образом перекрыв автотрассу Баткен - Исфана. Их сопровождали пограничники Таджикистана. После этого состоялась встреча пограничных представителей двух республик, по итогам которой автотрасса была открыта для движения. Но несмотря на то, что вопрос удалось урегулировать, таджикская сторона уже на другом участке границы в местности Чыр-Добо открыла огонь по военнослужащим Киргизии с применением минометов и гранатометов. Следом таджикские пограничники применили оружие против киргизских военнослужащих в местности Торт-Кочо.
"Действия военных Таджикистана на месте координировались, что подтверждает заблаговременную подготовку провокации. Использование минометов, которые не входят в штатный комплект пограничных войск, демонстрируют то, что пограничные войска ГКНБ РТ (Госкомитета Нацбезопасности Таджикистана, - ред.) используют силы и средства Вооруженных сил Таджикистана, что является грубейшим нарушением международных и двусторонних соглашений между странами", - подчеркнули в пресс-службе.
Также сообщается, что таджикская сторона ведет прицельный огонь из минометов по ЛЭП и пограничным заставам.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.
 
В миреКиргизияТаджикистанСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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