https://ria.ru/20220127/granitsa-1769860296.html
В Киргизии заявили, что Таджикистан обратился с просьбой о прекращении огня
В Киргизии заявили, что Таджикистан обратился с просьбой о прекращении огня - РИА Новости, 27.01.2022
В Киргизии заявили, что Таджикистан обратился с просьбой о прекращении огня
Таджикская сторона обратилась с просьбой о прекращении огня на границе, но сама продолжает обстрелы, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре погранслужбы... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:38
2022-01-27T19:38
2022-01-27T19:58
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Таджикская сторона обратилась с просьбой о прекращении огня на границе, но сама продолжает обстрелы, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре погранслужбы Киргизии.Сообщается, что по инициативе таджикской стороны в 21:45 (18:45 мск) состоялся телефонный разговор между директором пограничной службы Киргизии Уларбеком Шаршеевым и командующим погранвойсками Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали."Таджикская сторона обратилась с просьбой о прекращении огня. Однако по состоянию на 22:30 (19.30 мск, - ред.) таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции внутренних войск, перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, также ожидается встреча губернаторов Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
19:38 27.01.2022 (обновлено: 19:58 27.01.2022)
В Киргизии заявили, что Таджикистан обратился с просьбой о прекращении огня
Погранслужба Киргизии заявила, что Таджикистан обратился с просьбой о прекращении огня
БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Таджикская сторона обратилась с просьбой о прекращении огня на границе, но сама продолжает обстрелы, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-центре погранслужбы Киргизии.
Сообщается, что по инициативе таджикской стороны в 21:45 (18:45 мск) состоялся телефонный разговор между директором пограничной службы Киргизии Уларбеком Шаршеевым и командующим погранвойсками Таджикистана
генерал-полковником Раджабали Рахмонали.
"Таджикская сторона обратилась с просьбой о прекращении огня. Однако по состоянию на 22:30 (19.30 мск, - ред.) таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции внутренних войск, перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, также ожидается встреча губернаторов Баткенской области
Кыргызстана и Согдийской области
Таджикистана.
Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.