https://ria.ru/20220127/granitsa-1769849894.html
На границе Таджикистана с Киргизией идет перестрелка между пограничниками
На границе Таджикистана с Киргизией идет перестрелка между пограничниками - РИА Новости, 27.01.2022
На границе Таджикистана с Киргизией идет перестрелка между пограничниками
На границе Киргизии и Таджикистана началась перестрелка между пограничниками стран, таджикистанцы используют гранатометы и минометы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:36
2022-01-27T18:36
2022-01-27T19:12
киргизия
таджикистан
в мире
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана началась перестрелка между пограничниками стран, таджикистанцы используют гранатометы и минометы, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского погранведомства.Ранее сообщалось, что пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы на фоне напряженности на границе с Таджикистаном из-за того, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации ситуации."Однако в районе 19:35 (16:35 мск - ред.) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР (погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской Республики - ред.) в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы", - заявил представитель погранведомства.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киргизия, таджикистан, в мире, столкновения на границе таджикистана и киргизии
18:36 27.01.2022 (обновлено: 19:12 27.01.2022)
На границе Таджикистана с Киргизией идет перестрелка между пограничниками
На границе Таджикистана с Киргизией идет перестрелка между пограничниками
БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана началась перестрелка между пограничниками стран, таджикистанцы используют гранатометы и минометы, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе киргизского погранведомства.
Ранее сообщалось, что пограничники Киргизии
были переведены на усиленный вариант службы на фоне напряженности на границе с Таджикистаном из-за того, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации ситуации.
"Однако в районе 19:35 (16:35 мск - ред.) обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР (погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской Республики - ред.) в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы", - заявил представитель погранведомства.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля