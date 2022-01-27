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На границе Таджикистана и Киргизии произошли столкновения

На границе Таджикистана и Киргизии произошли столкновения - РИА Новости, 27.01.2022

На границе Таджикистана и Киргизии произошли столкновения

На спорной территории между Таджикистаном и Киргизией произошли бои между пограничниками, отмечается в сообщении Sputnik Таджикистан. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:25

2022-01-27T18:25

2022-01-27T21:22

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таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На спорной территории между Таджикистаном и Киргизией произошли бои между пограничниками, отмечается в сообщении Sputnik Таджикистан.Ранее в Бишкеке сообщили о перестрелке на границе двух стран. Там причиной обострения назвали действия таджикской стороны, которая в одностороннем порядке перекрыла участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану, чем и спровоцировала конфликт. Таджикские пограничники в свою очередь утверждают, что первыми стрельбу начала киргизская сторона, а они сами уже открыли ответный огонь. На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации ситуации."Трое таджикских военнослужащих ранены, их доставили в Центральную клинику города Исфара", — указывается на сайте агентства.Позже появилась информация еще о трех пострадавших гражданах Таджикистана. В свою очередь, в Минздраве Киргизии сообщили о четверых раненных.Бишкек начал эвакуацию жителей приграничных сел.Позднее Sputnik Кыргызстан сообщил, что таджикская сторона прекратила огонь. При этом власти Таджикистана объявили в этом регионе казарменное положение и стянули туда силы госкомитета нацбезопасности, милиции и армии.Однако погранслужба Киргизии заявила, что другая сторона обратилась с просьбой о прекращении огня, но сама продолжает обстрелы. Там также добавили, что ожидается встреча губернаторов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана по ситуации на границе.Через несколько часов появилась информация о возобновлении боев. По данным источника РИА Новости в мэрии таджикской Исфары, в зоне конфликта снова идет интенсивная стрельба с обеих сторон.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран, которые возникают из-за неделимитированных участков, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.В конце апреля прошлого года в том же районе конфликт жителей на водозаборе "Головной" перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Перемирия удалось достичь к вечеру 30 апреля.

https://ria.ru/20211106/kirgiziya-1757868550.html

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии