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Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе

Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе - РИА Новости, 27.01.2022

Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе

США быстро ответят на возможное военное присутствие России на Кубе, если увидят движение в этом направлении, заявил официальный представитель госдепартамента... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T22:58

2022-01-27T22:58

2022-01-27T23:04

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ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. США быстро ответят на возможное военное присутствие России на Кубе, если увидят движение в этом направлении, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Если мы действительно увидим движения на этом направлении, то наш ответ будет быстрым и решительным", - сказал Прайс в ходе брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать возможность военного присутствия РФ на Кубе в ответ на расширение военного присутствия западных стран.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.В среду глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.

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в мире, сша, куба, нед прайс