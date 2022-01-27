22:58 27.01.2022 (обновлено: 23:04 27.01.2022)
Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
Госдеп пригрозил быстро ответить, если Россия разместит военных на Кубе
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. США быстро ответят на возможное военное присутствие России на Кубе, если увидят движение в этом направлении, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Если мы действительно увидим движения на этом направлении, то наш ответ будет быстрым и решительным", - сказал Прайс в ходе брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать возможность военного присутствия РФ на Кубе в ответ на расширение военного присутствия западных стран.
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности.
В среду глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество.