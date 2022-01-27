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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220127/gonkong-1769789566.html
Гонконг сократит карантин для въезжающих иностранцев
Гонконг сократит карантин для въезжающих иностранцев - РИА Новости, 27.01.2022
Гонконг сократит карантин для въезжающих иностранцев
Гонконг сократит карантин для прибывающих из-за рубежа до 14 дней с 5 февраля, заявила в ходе пресс-конференции в четверг глава администрации региона Кэрри Лэм. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:12
2022-01-27T16:12
туризм
карантин
китай
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новости - туризм
туризм
кэрри лэм
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 27 янв — РИА Новости. Гонконг сократит карантин для прибывающих из-за рубежа до 14 дней с 5 февраля, заявила в ходе пресс-конференции в четверг глава администрации региона Кэрри Лэм."Продолжительность карантина в отеле будет сокращена с 21 дня до 14 суток", — сказала Кэрри Лэм. По ее словам, решение обусловлено коротким инкубационным периодом у штамма "омикрон".В настоящее время въезжающие в Гонконг из более чем 150 стран и регионов мира обязаны соблюдать трехнедельную изоляцию за свой счет в назначенном отеле.Напомним, въезд в Гонконг для россиян с туристической целью сейчас закрыт.С начала пандемии в регионе было выявлено 13 262 случаев заражения СOVID-19, 213 человек скончались.
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карантин, китай, гонконг, новости - туризм, туризм, кэрри лэм, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
16:12 27.01.2022
 
Гонконг сократит карантин для въезжающих иностранцев

Гонконг сократит до 14 дней карантин для прибывающих из-за рубежа с 5 февраля

© AP Photo / Kin CheungЛюди в масках на улице в Гонконге
Люди в масках на улице в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Kin Cheung
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ПЕКИН, 27 янв — РИА Новости. Гонконг сократит карантин для прибывающих из-за рубежа до 14 дней с 5 февраля, заявила в ходе пресс-конференции в четверг глава администрации региона Кэрри Лэм.
"Продолжительность карантина в отеле будет сокращена с 21 дня до 14 суток", — сказала Кэрри Лэм. По ее словам, решение обусловлено коротким инкубационным периодом у штамма "омикрон".
В настоящее время въезжающие в Гонконг из более чем 150 стран и регионов мира обязаны соблюдать трехнедельную изоляцию за свой счет в назначенном отеле.
Напомним, въезд в Гонконг для россиян с туристической целью сейчас закрыт.
С начала пандемии в регионе было выявлено 13 262 случаев заражения СOVID-19, 213 человек скончались.
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