https://ria.ru/20220127/gonkong-1769789566.html

Гонконг сократит карантин для въезжающих иностранцев

Гонконг сократит карантин для въезжающих иностранцев - РИА Новости, 27.01.2022

Гонконг сократит карантин для въезжающих иностранцев

Гонконг сократит карантин для прибывающих из-за рубежа до 14 дней с 5 февраля, заявила в ходе пресс-конференции в четверг глава администрации региона Кэрри Лэм. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:12

2022-01-27T16:12

2022-01-27T16:12

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кэрри лэм

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 27 янв — РИА Новости. Гонконг сократит карантин для прибывающих из-за рубежа до 14 дней с 5 февраля, заявила в ходе пресс-конференции в четверг глава администрации региона Кэрри Лэм."Продолжительность карантина в отеле будет сокращена с 21 дня до 14 суток", — сказала Кэрри Лэм. По ее словам, решение обусловлено коротким инкубационным периодом у штамма "омикрон".В настоящее время въезжающие в Гонконг из более чем 150 стран и регионов мира обязаны соблюдать трехнедельную изоляцию за свой счет в назначенном отеле.Напомним, въезд в Гонконг для россиян с туристической целью сейчас закрыт.С начала пандемии в регионе было выявлено 13 262 случаев заражения СOVID-19, 213 человек скончались.

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