https://ria.ru/20220127/genotsid-1769733574.html

Бывшие узники нацизма предложили учредить День геноцида советского народа

Бывшие узники нацизма предложили учредить День геноцида советского народа - РИА Новости, 27.01.2022

Бывшие узники нацизма предложили учредить День геноцида советского народа

Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников нацизма обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой учредить День РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:15

2022-01-27T10:15

2022-01-27T10:15

норвегия

финляндия

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников нацизма обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой учредить День геноцида советского народа, чтобы сохранить историческую память о преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны.В четверг мир отмечает 77-ю годовщину освобождения бойцами Красной Армии концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, известного также как Освенцим."Уважаемый Владимир Владимирович, памятный день геноцида советского народа не был своевременно учрежден ранее, но мы, как свидетели всех злодеяний оккупантов, чтим память о невинно замученных наших дедах, родителях, братьях, детях и считаем, что именно сейчас это время настало. Это важно для всех граждан нашей страны", - говорится в обращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Развязав Вторую мировую войну, Гитлер вместе со своими приспешниками из Венгрии, Болгарии, Словакии, Румынии, Хорватии, Италии, Финляндии и Норвегии учинили кровавую расправу над целыми народами Европы. Преступления нацистов осуждены мировой общественностью в рамках Нюрнбергского процесса, пишут авторы."Но сейчас мало кто упоминает, что самые тяжелые потери во время войны понес СССР. В тексте приговора "суда народов" указано: "Убийства гражданского населения и жестокое обращение с ним достигли предела при обращении с гражданами Советского Союза и Польши", - отмечается в обращении.Согласно выводам Нюрнбергского трибунала, в СССР и Польше массовые убийства и зверства были частью нацистского плана - изгнать и истребить мирное население, чтобы колонизировать освободившуюся территорию, добавляют авторы обращения. Они также привели наиболее циничные цитаты лидеров Третьего рейха о необходимости уничтожения населения СССР."Совершенно очевидно, что война, которую страны Оси вели против Советского Союза, была войной на полное уничтожение. Если в оккупированных западных странах гитлеровцы сохраняли долю цивилизованного отношения к местному населению, то с "недочеловеками" на Востоке они не церемонились", - говорится в обращении."Но в последнее время мы столкнулись с ужасающей практикой переписывания истории, фальсификации правды и использования искаженных данных о войне в политических целях недобросовестными политиками и общественными деятелями. Некоторые страны, руководство которых, откровенно говоря, предало память своих дедов, используя "марионеточных" историков, навязывают миру "новую реальность". Победители и освободители называются злодеями, а преступники становятся национальными героями", - добавляют авторы.Для недопущения формирования в обществе неправильных установок в России сейчас активно ведется работа в судебном и научно-историческом порядке по защите исторической правды - в рамках поддержанного президентом РФ всероссийского научно-просветительского проекта "Без срока давности", напомнили они."Только по предварительным исследованиям наших историков, войну не пережили более 13,7 миллиона советских граждан", - говорится также в сообщении.

https://ria.ru/20200127/1563818354.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200423/1570446323.html

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норвегия, финляндия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), россия