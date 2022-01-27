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В МИД резко отреагировали на планы НАТО усилить восточный фланг
В МИД резко отреагировали на планы НАТО усилить восточный фланг - РИА Новости, 27.01.2022
В МИД резко отреагировали на планы НАТО усилить восточный фланг
Заявления генсека НАТО о намерении увеличить присутствие альянса на восточном фланге создают неблагоприятный фон для переговоров по гарантиям безопасности,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:54
2022-01-27T15:54
2022-01-27T16:06
нато
россия
в мире
йенс столтенберг
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заявления генсека НАТО о намерении увеличить присутствие альянса на восточном фланге создают неблагоприятный фон для переговоров по гарантиям безопасности, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает увеличение своего присутствия на востоке, включая возможное размещение дополнительных боевых групп."Подобные заявления генерального секретаря НАТО создают неблагоприятный фон для диалога по гарантиям безопасности. Они подтверждают, что обычной практикой альянса стало усиливать переговорную позицию военными потенциалами", - сказал Зайцев на брифинге."Россия никому не угрожает. Почему НАТО раскручивает истерику о российской угрозе в странах альянса, нам понятно - как по-другому объяснить и оправдать необходимость военного сдерживания России", - добавил Зайцев.
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нато, россия, в мире, йенс столтенберг
15:54 27.01.2022 (обновлено: 16:06 27.01.2022)
В МИД резко отреагировали на планы НАТО усилить восточный фланг
МИД: намерения НАТО усилить восточный фланг ухудшат обстановку на переговорах по гарантиям