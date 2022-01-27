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Медведев оценил предложения России по гарантиям безопасности

Медведев оценил предложения России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев оценил предложения России по гарантиям безопасности

Предложения России по гарантиям безопасности не жесткие, просто очень конкретные и определенные, они фиксируют озабоченности страны, заявил зампредседателя СБ... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T06:18

2022-01-27T06:18

2022-01-27T06:18

в мире

украина

нато

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Предложения России по гарантиям безопасности не жесткие, просто очень конкретные и определенные, они фиксируют озабоченности страны, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."В этом смысле речь идет о том, что мы попадаем в очень сложное геополитическое положение, мы же не можем этого не учитывать. С этим и связаны документы, которые были сформулированы и переданы американцам", — отметил он.

украина

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в мире, украина, нато, дмитрий медведев, россия