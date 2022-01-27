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Документ о гарантиях безопасности должен быть обязательным, заявил Медведев

Документ о гарантиях безопасности должен быть обязательным, заявил Медведев - РИА Новости, 27.01.2022

Документ о гарантиях безопасности должен быть обязательным, заявил Медведев

России нужны гарантии безопасности, чтобы устранить те очевидные угрозы, которые сформировались в настоящий момент, и в случае достижения договоренностей... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T06:03

2022-01-27T06:03

2022-01-27T06:04

в мире

совет безопасности рф

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. России нужны гарантии безопасности, чтобы устранить те очевидные угрозы, которые сформировались в настоящий момент, и в случае достижения договоренностей документ должен носить обязательный характер, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Мы понимаем, что и обязательный документ не является гарантией, была масса случаев в истории, когда договоры разрушались, начинались, к сожалению, войны и так далее. Но это все-таки серьезная юридическая база. С этим связан такой подход, мне кажется", — добавил Медведев.

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2022

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в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев, россия