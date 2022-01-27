06:03 27.01.2022 (обновлено: 06:04 27.01.2022)
Документ о гарантиях безопасности должен быть обязательным, заявил Медведев
Медведев: документ о гарантиях безопасности для России должен быть обязательным
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. России нужны гарантии безопасности, чтобы устранить те очевидные угрозы, которые сформировались в настоящий момент, и в случае достижения договоренностей документ должен носить обязательный характер, заявил зампредседателя СБ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Иными словами, в этом смысле вот эти гарантии безопасности направлены на то, чтобы устранить те очевидные угрозы, которые сформировались в настоящий момент. Поэтому-то они и носят предельно конкретный характер и должны быть так или иначе закреплены, если наши партнеры пойдут в этом случае нам навстречу, в каком-то документе, который должен носить обязательный характер", — сказал он.
"Мы понимаем, что и обязательный документ не является гарантией, была масса случаев в истории, когда договоры разрушались, начинались, к сожалению, войны и так далее. Но это все-таки серьезная юридическая база. С этим связан такой подход, мне кажется", — добавил Медведев.