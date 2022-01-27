https://ria.ru/20220127/fsb-1769735702.html

ФСБ опубликовала данные о казнях мирного населения гитлеровцами в Молдавии

ФСБ опубликовала данные о казнях мирного населения гитлеровцами в Молдавии - РИА Новости, 27.01.2022

ФСБ опубликовала данные о казнях мирного населения гитлеровцами в Молдавии

Нацистские войска и их пособники в годы Великой Отечественной войны самым жестоким образом уничтожали мирное население Молдавии, в том числе малолетних детей,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:31

2022-01-27T10:31

2022-01-27T12:25

германия

александр бастрыкин

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Нацистские войска и их пособники в годы Великой Отечественной войны самым жестоким образом уничтожали мирное население Молдавии, в том числе малолетних детей, которым заживо вспарывали животы и которых протыкали штыками, свидетельствуют рассекреченные и опубликованные архивные материалы УФСБ России по Архангельской области.В четверг исполняется 77 лет со дня освобождения советскими войсками лагеря смерти Освенцим (Аушвиц), где были убиты около 1,5 миллиона человек. Это также Международный день памяти жертв холокоста, под которыми в широком смысле понимаются уничтоженные нацистами под предлогом "расовой неполноценности" миллионы представителей различных народов и этнических групп (евреи, цыгане, русские, украинцы, белорусы, поляки, сербы, словенцы, татары и другие "неарийцы"). По оценкам историков, за годы войны в результате целенаправленного геноцида от рук гитлеровцев погибли свыше пяти миллионов евреев и около десяти миллионов славян из числа мирных жителей оккупированных Германией и ее союзниками стран."Для массового уничтожения евреев на оккупированной территории СССР были созданы специальные айнзатцгруппы СС, в составе которых совершали злодеяния против мирного населения украинские и прибалтийские националисты", — сообщил Центр общественных связей ФСБ.Летом 1941 года жертвами гитлеровских пособников стали около шести тысяч евреев во Львове, две тысячи евреев в Луцке. К ноябрю 1941 года нацистские палачи убили около 21 тысячи евреев в Ровно. В феврале 1942 года Гитлеру доложили о том, что Эстония стала первой страной Европы, "свободной от евреев". В Берлине также отметили рвение латышских националистов в "решении еврейского вопроса", и на территорию Латвии для последующего убийства стали свозить еврейские семьи со всех оккупированных Германией частей Европы, добавили в ЦОС ФСБ.Советские органы государственной безопасности в годы войны начали искать военных преступников, виновных в злодеяниях против граждан, проживавших на временно оккупированной территории СССР. Этот розыск продолжился и в послевоенный период.Сейчас ФСБ опубликовала фотокопии документов, рассказывающих о личном участии в массовых казнях евреев в районе молдавского города Дубоссары нескольких пособников гитлеровцев из числа немцев — граждан СССР.После захвата Дубоссар немецко-румынскими войсками 27 июля 1941 года оккупанты организовали специальную айнзатцкоманду для уничтожения евреев, цыган, коммунистов и советских военнопленных. А на территории местного табачного завода они создали еврейское гетто, где происходил самый массовый акт геноцида на территории Молдавской ССР.В 1953 году в результате оперативно-разыскных мероприятий Управлением Министерства внутренних дел СССР по Архангельской области (с марта 1953-го по март 1954 года органы госбезопасности входили в систему МВД) были арестованы непосредственные участники расправы с мирным населением Дубоссар: Христиан Шнайдт, Вильгельм Штоц, Рудольф Наймиллер и Рудольф Шнейдер.Все четверо принимали личное участие в расстрелах мирных советских граждан.Один из обвиняемых, бывший эсэсовец Наймиллер, во время допроса признался, что первое массовое уничтожение мирных жителей, в котором он принимал непосредственное участие, в селе Будаешти в сентябре 1941 года, стоит у него перед глазами.По его словам, они вдвоем с полицейским выгнали со двора семью, состоящую из мужа, жены и дочки 13-15 лет, причем мужчина был инвалидом, без одной руки."Я никогда не забуду эту жуткую картину, то есть когда мы предложили этой семье выходить из дома, они все заплакали, заплакал и безрукий мужчина, он со слезами подошел к своей собаке, привязанной на цепи во дворе, и стал с ней прощаться, после чего мы повели эту семью к месту сбора. Когда были собраны все евреи села Будаешти, то мы с оружием в руках погнали их под конвоем к месту расстрела, я при этом с оружием в руках шел сзади в качестве конвоя", — говорил Наймиллер.Пригнав людей на скотомогильник, гитлеровцы остановили их, оцепили кругом и начали расстрел. Сначала убили всех мужчин, потом женщин и детей."Расстреливали немцы-эсэсовцы, которых было человека четыре или пять. Брали евреев из общей колонны группами, отводили немного в сторону, приказывали раздеться до нательного белья, затем подводили к заранее приготовленной яме и расстреливали залпом. Те, что стояли и ждали своей очереди расстрела, страшно кричали и плакали, женщины рвали на себе волосы, но, невзирая на просьбы, были расстреляны все", — вспоминал Наймиллер.На допросе он продолжал рассказывать о зверствах в отношении мирного населения."Второй раз я участвовал в массовом уничтожении евреев тоже в сентябре 1941 года в районе города Дубоссары, где было расстреляно несколько сотен человек, в том числе старики, женщины и дети. Во время этой операции я также конвоировал <...> на расстрел, а во время расстрела стоял в вооруженном оцеплении, чтобы не допустить побега жертв", — говорил Наймиллер.После ночлега в Дубоссарах евреев погнали к месту расстрела невдалеке от города, где их остановили и приказали сесть."Затем брали группами, приказывали раздеться, потом подводили к ямам и расстреливали немцы-эсэсовцы. Расстрел продолжался там долго, около полудня, так как всех людей, подлежащих расстрелу, было много — до 800 человек… Эта расправа над беззащитными людьми также была очень страшной и жуткой", — показал Наймиллер.В ходе следствия органам госбезопасности удалось разыскать свидетелей зверств, в которых принимали участие Шнайдт, Штоц, Наймиллер и Шнейдер.Как рассказала в декабре 1953 года свидетель Парасковья Полуектова, в октябре 1941 года на окраину Дубоссар оккупанты и их пособники согнали около 600 евреев."На моих глазах было расстреляно примерно 400 человек. Расстреливали советских граждан следующим образом. Партиями подводили к краю ямы, ставили на колени лицом к яме, а немцы в затылок затем стреляли. Маленьких детей немецкие солдаты прокалывали штыками и так бросали в яму. Некоторые женщины брали своих детей на руки, прижимали к груди и вместе с ними становились на колени. <...> Особенно ужас этой расправы я увидела тогда, когда недолго стояла на коленях на краю ямы. На краю ямы были лужи крови, некоторые в яме шевелились, некоторые стонали, видела детей с вспоротыми животами", — вспоминала она.Как следует из составленного 31 марта 1945 года акта комиссии Дубоссарского района Молдавской ССР по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов и их сообщников, в Дубоссарах с 12 по 28 сентября 1941 года было расстреляно от шести до восьми тысяч мирных советских граждан, среди которых было много женщин и детей.Военный трибунал Беломорского военного округа 24 февраля 1954 года на закрытом судебном заседании в Архангельске признал Шнайдта, Штоца, Наймиллера и Шнейдера виновными в измене Родине и осудил каждого на 25 лет лагерей.Тем не менее, как следует из сведений, размещенных в базе данных международного "Мемориала"*, Наймиллер значится в ней в качестве жертвы политических репрессий в СССР.Это не первый подобный случай. В конце прошлого года Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генеральному прокурору Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников международного "Мемориала" за отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечения их памяти как жертв политических репрессий в СССР."Ветераны России" тогда перечислили около 20 имен таких предателей, в числе которых — крупный государственный преступник, экс-командир гитлеровского карательного батальона 667 "Шелонь" Александр Рисс, руководивший зверскими казнями мирных советских граждан, в том числе малолетних детей, на территориях Новгородской, Псковской и Ленинградской областей.В базе данных "Мемориала"* как жертва советских политических репрессий значится и некий Дмитрий Макарчук, в 1943 году участвовавший в массовой казни евреев из числа заключенных нацистского концлагеря Травники.*Организация признана в России иноагентом и ликвидирована по решению Верховного суда.

https://ria.ru/20220127/genotsid-1769733574.html

https://ria.ru/20210825/sekret-1747129936.html

https://ria.ru/20210830/dokumenty-1747904034.html

https://ria.ru/20220118/partizany-1768318472.html

https://ria.ru/20210804/genotsid-1744388117.html

https://ria.ru/20200618/1573127926.html

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германия, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ровно, россия