https://ria.ru/20220127/fotograf-1769798020.html
Посольство направило в МИД Египта ноту из-за задержания фотографа Котова
Посольство направило в МИД Египта ноту из-за задержания фотографа Котова - РИА Новости, 27.01.2022
Посольство направило в МИД Египта ноту из-за задержания фотографа Котова
Посольство РФ в Каире направило в МИД Египта ноту в связи с задержанием российского фотографа после конфликта с местными жителями, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:48
2022-01-27T14:48
2022-01-27T15:16
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КАИР, 27 янв – РИА Новости. Посольство РФ в Каире направило в МИД Египта ноту в связи с задержанием российского фотографа после конфликта с местными жителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.Согласно сообщению, гражданину России Арсению Семеному, который известен в социальных сетях как Арсений Котов, предоставляется необходимая консульская поддержка."По настоянию дипломатов был произведён врачебный осмотр, оказана медицинская помощь. Сотрудники консульского отдела посольства обеспечили россиянина лекарствами и едой", - сообщили в дипмиссии.Российский фотограф Арсений Котов ранее рассказал РИА Новости, что его задержала в Каире полиция после потасовки с местными жителями, в результате которой он получил ранения головы. Он отмечал, что у него отобрали паспорт и фотоаппарат, оказав "минимальную" медицинскую помощь, сейчас он находится в полицейском участке района Маншият Нассер.По словам самого Котова, его фотографиями заинтересовалось public security (Управление общей разведки Египта – ред.).В соцсети Instagram Котов рассказал, что местный житель "размахивал кулаками", когда он фотографировал в "Городе мусорщиков" (исторический район в египетской столице, где живут работники, которые собирают и сортируют мусор), после чего началась драка, к которой присоединились еще трое "друзей" египтянина. Позже Котов рассказал, что египтянин подумал, что фотограф снимает его жену.По данным дипмиссии, конфликт произошел в каирском районе Маншият Нассер, или "Город мусорщиков", "на фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру".
https://ria.ru/20220127/kair-1769765640.html
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мид египта, россия, в мире, египет, каир (город), новости - туризм, туристы, туризм
14:48 27.01.2022 (обновлено: 15:16 27.01.2022)
Посольство направило в МИД Египта ноту из-за задержания фотографа Котова
Посольство России направило в МИД Египта ноту из-за задержания фотографа Котова
КАИР, 27 янв – РИА Новости. Посольство РФ в Каире направило в МИД Египта ноту в связи с задержанием российского фотографа после конфликта с местными жителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Согласно сообщению, гражданину России Арсению Семеному, который известен в социальных сетях как Арсений Котов, предоставляется необходимая консульская поддержка.
"По настоянию дипломатов был произведён врачебный осмотр, оказана медицинская помощь. Сотрудники консульского отдела посольства обеспечили россиянина лекарствами и едой", - сообщили в дипмиссии.
"Ведётся активная работа с египетскими властями по освобождению нашего соотечественника. В МИД Арабской Республики Египет направлена соответствующая нота. Идут интенсивные рабочие контакты", - подчеркнули в посольстве.
Российский фотограф Арсений Котов ранее рассказал РИА Новости, что его задержала в Каире
полиция после потасовки с местными жителями, в результате которой он получил ранения головы. Он отмечал, что у него отобрали паспорт и фотоаппарат, оказав "минимальную" медицинскую помощь, сейчас он находится в полицейском участке района Маншият Нассер.
По словам самого Котова, его фотографиями заинтересовалось public security (Управление общей разведки Египта
– ред.).
В соцсети Instagram Котов рассказал, что местный житель "размахивал кулаками", когда он фотографировал в "Городе мусорщиков" (исторический район в египетской столице, где живут работники, которые собирают и сортируют мусор), после чего началась драка, к которой присоединились еще трое "друзей" египтянина. Позже Котов рассказал, что египтянин подумал, что фотограф снимает его жену.
По данным дипмиссии, конфликт произошел в каирском районе Маншият Нассер, или "Город мусорщиков", "на фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру".