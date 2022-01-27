https://ria.ru/20220127/film-1769750119.html
Автор романа "Бойцовский клуб" отреагировал на измененную концовку фильма
Автор романа "Бойцовский клуб" отреагировал на измененную концовку фильма - РИА Новости, 27.01.2022
Автор романа "Бойцовский клуб" отреагировал на измененную концовку фильма
Писатель Чак Паланик, автор романа, на котором основана картина Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" (1999), прокомментировал новость о том, что Китай изменил... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:31
2022-01-27T13:31
2022-01-27T13:31
культура
китай
чак паланик
новости культуры
кино и сериалы
брэд питт (уильям бредли)
хелена бонэм картер
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Писатель Чак Паланик, автор романа, на котором основана картина Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" (1999), прокомментировал новость о том, что Китай изменил концовку фильма на противоположную. Своим мнением он поделился в твиттере. Оригинальный фильм с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонэм Картер в главных ролях заканчивается тем, что Рассказчик (Эдвард Нортон) убивает свое альтер-эго по имени Тайлер (Брэд Питт). А затем вместе с Марлой (Картер) наблюдает, как реализуется его анархистский проект "Разгром" по уничтожению потребительского общества. В ленте это демонстрируют с помощью разрушающихся небоскребов.Ранее стало известно, что в Китае, где "Бойцовский клуб" недавно разместили на стриминговом сервисе Tencent Video, у картины совсем другая концовка. Фильм Финчера заканчивается хорошо, о чем зрители узнают из текста, который появляется на черном фоне вместе кадров со взрывами. В нем сказано, что государство успешно раскрыло план Тайлера (Брэд Питт) по уничтожению мира.Там он также написал небольшую эмоциональную заметку, в которой отметил: "Справедливость всегда побеждает!"В беседе с TMZ писатель рассказал, что китайский финал на самом деле несколько ближе к тому, чем закончилась его книга. В романе Паланика схема Рассказчика (Эдвард Нортон) тоже терпит неудачу — но не из-за мудрости и компетентности властей, а из-за неисправности его бомбы. Затем он стреляет себе в голову и просыпается в психиатрической больнице, думая, что попал в рай.В Китае часто переделывают фильмы, чтобы удовлетворить цензоров и правительство, которое требует, чтобы "добро всегда побеждало зло". Ранее подверглись цензуре "Богемская рапсодия" (2018) и "Логан" (2017).
https://ria.ru/20220120/kino-1768615626.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, чак паланик, новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли), хелена бонэм картер, дэвид финчер, эдвард нортон
Автор романа "Бойцовский клуб" отреагировал на измененную концовку фильма
Автор "Бойцовского клуба" Чак Паланик отреагировал на измененную в Китае концовку фильма
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Писатель Чак Паланик, автор романа, на котором основана картина Дэвида Финчера "Бойцовский клуб" (1999), прокомментировал новость о том, что Китай изменил концовку фильма на противоположную. Своим мнением он поделился в твиттере.
Оригинальный фильм с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонэм Картер в главных ролях заканчивается тем, что Рассказчик (Эдвард Нортон) убивает свое альтер-эго по имени Тайлер (Брэд Питт). А затем вместе с Марлой (Картер) наблюдает, как реализуется его анархистский проект "Разгром" по уничтожению потребительского общества. В ленте это демонстрируют с помощью разрушающихся небоскребов.
Ранее стало известно
, что в Китае, где "Бойцовский клуб" недавно разместили на стриминговом сервисе Tencent Video, у картины совсем другая концовка. Фильм Финчера заканчивается хорошо, о чем зрители узнают из текста, который появляется на черном фоне вместе кадров со взрывами. В нем сказано, что государство успешно раскрыло план Тайлера (Брэд Питт) по уничтожению мира.
"Это супер прекрасно! В Китае все получают свой хэппи эндинг!" — написал Паланик, прикрепив к посту ссылку на своей блог.
Там он также написал небольшую эмоциональную заметку, в которой отметил: "Справедливость всегда побеждает!"
В беседе с TMZ писатель рассказал
, что китайский финал на самом деле несколько ближе к тому, чем закончилась его книга. В романе Паланика схема Рассказчика (Эдвард Нортон) тоже терпит неудачу — но не из-за мудрости и компетентности властей, а из-за неисправности его бомбы. Затем он стреляет себе в голову и просыпается в психиатрической больнице, думая, что попал в рай.
"Ирония в том, что китайцы изменили концовку так, что почти точно выровняли ее с финалом книги, в отличие от того, что показал Финчер, который визуально представил более впечатляющий финал, — отметил Паланик. — Поэтому получилось, что китайцы немного вернули фильм к книге".
В Китае часто переделывают фильмы, чтобы удовлетворить цензоров и правительство, которое требует, чтобы "добро всегда побеждало зло". Ранее подверглись цензуре "Богемская рапсодия" (2018) и "Логан" (2017).