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Медведев рассказал, почему Европа не может вести самостоятельную политику
Медведев рассказал, почему Европа не может вести самостоятельную политику - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев рассказал, почему Европа не может вести самостоятельную политику
До тех пор, пока Европа связана с НАТО, ее политика будет зависеть от США, многие решения, в том числе экономические, принимаются именно за океаном, причем... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:04
2022-01-27T14:04
в мире
сша
евросоюз
нато
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. До тех пор, пока Европа связана с НАТО, ее политика будет зависеть от США, многие решения, в том числе экономические, принимаются именно за океаном, причем крупные страны стремятся к большей самостоятельности, а те, кто поменьше, смотрят в рот США, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.В интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, он со скепсисом воспринял вопрос, перестанет ли когда-нибудь Европа проводить политику, зависимую от США."Думаю, что не перестанет. До тех пор, пока Европа связана узами НАТО. Дело в том, что Европа – это Европейский союз, вы это имеете в виду, если говорить о единой Европе. Но единая Европа существует там и тогда, где и когда существует НАТО – вот в чём проблема", - заявил Медведев.По его словам, европейцы периодически говорят: "Вот, американцы не правы, мы должны быть более самостоятельными" и так далее."Особенно об этом говорят крупные страны, а страны поменьше тявкают немножко другое или в рот смотрят просто, как вассалы сюзерену. Так вот в любом случае до тех пор, пока страны Европы связаны североатлантическим единством, они не смогут проводить самостоятельную политику. Это просто медицинский факт. Вопрос не в том, нравится нам это или не нравится, но очень многие решения, в том числе даже и экономические, принимаются за океаном", - подчеркнул зампред Совбеза.
https://ria.ru/20220124/nato-1769231785.html
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в мире, сша, евросоюз, нато, дмитрий медведев, россия
14:04 27.01.2022
 
Медведев рассказал, почему Европа не может вести самостоятельную политику

Зампред Совбеза Медведев: Европа связана узами НАТО и не может принимать решения сама

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. До тех пор, пока Европа связана с НАТО, ее политика будет зависеть от США, многие решения, в том числе экономические, принимаются именно за океаном, причем крупные страны стремятся к большей самостоятельности, а те, кто поменьше, смотрят в рот США, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, он со скепсисом воспринял вопрос, перестанет ли когда-нибудь Европа проводить политику, зависимую от США.
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"Думаю, что не перестанет. До тех пор, пока Европа связана узами НАТО. Дело в том, что Европа – это Европейский союз, вы это имеете в виду, если говорить о единой Европе. Но единая Европа существует там и тогда, где и когда существует НАТО – вот в чём проблема", - заявил Медведев.
По его словам, европейцы периодически говорят: "Вот, американцы не правы, мы должны быть более самостоятельными" и так далее.
"Особенно об этом говорят крупные страны, а страны поменьше тявкают немножко другое или в рот смотрят просто, как вассалы сюзерену. Так вот в любом случае до тех пор, пока страны Европы связаны североатлантическим единством, они не смогут проводить самостоятельную политику. Это просто медицинский факт. Вопрос не в том, нравится нам это или не нравится, но очень многие решения, в том числе даже и экономические, принимаются за океаном", - подчеркнул зампред Совбеза.
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