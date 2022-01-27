https://ria.ru/20220127/evropa-1769786631.html

Медведев рассказал, почему Европа не может вести самостоятельную политику

Медведев рассказал, почему Европа не может вести самостоятельную политику - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев рассказал, почему Европа не может вести самостоятельную политику

До тех пор, пока Европа связана с НАТО, ее политика будет зависеть от США, многие решения, в том числе экономические, принимаются именно за океаном, причем... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:04

2022-01-27T14:04

2022-01-27T14:04

в мире

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евросоюз

нато

дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. До тех пор, пока Европа связана с НАТО, ее политика будет зависеть от США, многие решения, в том числе экономические, принимаются именно за океаном, причем крупные страны стремятся к большей самостоятельности, а те, кто поменьше, смотрят в рот США, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.В интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, он со скепсисом воспринял вопрос, перестанет ли когда-нибудь Европа проводить политику, зависимую от США."Думаю, что не перестанет. До тех пор, пока Европа связана узами НАТО. Дело в том, что Европа – это Европейский союз, вы это имеете в виду, если говорить о единой Европе. Но единая Европа существует там и тогда, где и когда существует НАТО – вот в чём проблема", - заявил Медведев.По его словам, европейцы периодически говорят: "Вот, американцы не правы, мы должны быть более самостоятельными" и так далее."Особенно об этом говорят крупные страны, а страны поменьше тявкают немножко другое или в рот смотрят просто, как вассалы сюзерену. Так вот в любом случае до тех пор, пока страны Европы связаны североатлантическим единством, они не смогут проводить самостоятельную политику. Это просто медицинский факт. Вопрос не в том, нравится нам это или не нравится, но очень многие решения, в том числе даже и экономические, принимаются за океаном", - подчеркнул зампред Совбеза.

https://ria.ru/20220124/nato-1769231785.html

https://ria.ru/20220113/itogi-1767588442.html

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в мире, сша, евросоюз, нато, дмитрий медведев, россия