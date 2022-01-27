18:09 27.01.2022 (обновлено: 18:40 27.01.2022)
Очевидцы рассказали об эвакуации жителей приграничных сел в Киргизии
Очевидцы рассказали об эвакуации жителей приграничных сел в Киргизии из-за перестрелки
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
Военнослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Часть жителей приграничных сел Киргизии эвакуируются из зоны перестрелки киргизских и таджикских пограничников, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Из района Самаркандек сейчас идет эвакуация в село Рават. Вывозят только женщин и детей. Мужчины остаются", - заявил собеседник агентства.
Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.