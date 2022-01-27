https://ria.ru/20220127/evakuatsiya-1769845116.html

Очевидцы рассказали об эвакуации жителей приграничных сел в Киргизии

Очевидцы рассказали об эвакуации жителей приграничных сел в Киргизии - РИА Новости, 27.01.2022

Очевидцы рассказали об эвакуации жителей приграничных сел в Киргизии

Часть жителей приграничных сел Киргизии эвакуируются из зоны перестрелки киргизских и таджикских пограничников, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:09

2022-01-27T18:09

2022-01-27T18:40

киргизия

в мире

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Часть жителей приграничных сел Киргизии эвакуируются из зоны перестрелки киргизских и таджикских пограничников, сообщили РИА Новости очевидцы.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20220127/granitsa-1769847348.html

киргизия

таджикистан

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киргизия, в мире, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии