https://ria.ru/20220127/ekonomika-1769760308.html

Медведев ответил на угрозы запретить операции в долларах для России

Медведев ответил на угрозы запретить операции в долларах для России - РИА Новости, 27.01.2022

Медведев ответил на угрозы запретить операции в долларах для России

В случае запрета операций в долларах и евро Россия просто будет больше поддерживать китайскую экономику и опускать экономики США и ЕС, тем более что юань - это... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:21

2022-01-27T12:21

2022-01-27T13:14

экономика

дмитрий медведев

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В случае запрета операций в долларах и евро Россия просто будет больше поддерживать китайскую экономику и опускать экономики США и ЕС, тем более что юань - это перспективная валюта, и все это прекрасно понимают, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро. Если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная с учётом объёма экономики Китайской Народной Республики резервная валюта. Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно – это вопрос вкуса", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.Он напомнил, что Россия уже достаточно давно проводит курс на более сбалансированную валютную корзину и систему резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объёме уменьшается."Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% – это евро, порядка 20% – это юань, ну и некоторые другие валюты – фунт стерлингов, йена и так далее. И золото, естественно. Иными словами, речь идёт о том, чтобы внутри этой корзины определённое перераспределение сделать", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20220127/rubl-1769755214.html

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экономика, дмитрий медведев, цены на нефть, россия