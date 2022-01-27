https://ria.ru/20220127/ekonomika-1769760308.html
Медведев ответил на угрозы запретить операции в долларах для России
Медведев ответил на угрозы запретить операции в долларах для России - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев ответил на угрозы запретить операции в долларах для России
В случае запрета операций в долларах и евро Россия просто будет больше поддерживать китайскую экономику и опускать экономики США и ЕС, тем более что юань - это... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:21
2022-01-27T12:21
2022-01-27T13:14
экономика
дмитрий медведев
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В случае запрета операций в долларах и евро Россия просто будет больше поддерживать китайскую экономику и опускать экономики США и ЕС, тем более что юань - это перспективная валюта, и все это прекрасно понимают, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро. Если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная с учётом объёма экономики Китайской Народной Республики резервная валюта. Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно – это вопрос вкуса", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.Он напомнил, что Россия уже достаточно давно проводит курс на более сбалансированную валютную корзину и систему резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объёме уменьшается."Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% – это евро, порядка 20% – это юань, ну и некоторые другие валюты – фунт стерлингов, йена и так далее. И золото, естественно. Иными словами, речь идёт о том, чтобы внутри этой корзины определённое перераспределение сделать", - добавил зампред Совбеза.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, дмитрий медведев, цены на нефть, россия
12:21 27.01.2022 (обновлено: 13:14 27.01.2022)
Медведев ответил на угрозы запретить операции в долларах для России
Замглавы СБ Медведев: в случае запрета операций в долларах Россия воспользуется юанем
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В случае запрета операций в долларах и евро Россия просто будет больше поддерживать китайскую экономику и опускать экономики США и ЕС, тем более что юань - это перспективная валюта, и все это прекрасно понимают, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро. Если будут решения по евро, есть юань. Это новая, очень перспективная с учётом объёма экономики Китайской Народной Республики резервная валюта. Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики. Кому это выгодно – это вопрос вкуса", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Он напомнил, что Россия
уже достаточно давно проводит курс на более сбалансированную валютную корзину и систему резервов, которая заключается в том, что количество долларов в общем объёме уменьшается.
"Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% – это евро, порядка 20% – это юань, ну и некоторые другие валюты – фунт стерлингов, йена и так далее. И золото, естественно. Иными словами, речь идёт о том, чтобы внутри этой корзины определённое перераспределение сделать", - добавил зампред Совбеза.