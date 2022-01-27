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Египет непляжный. Почему нужно увидеть Луксор и Каир

Египет непляжный. Почему нужно увидеть Луксор и Каир - РИА Новости, 27.01.2022

Египет непляжный. Почему нужно увидеть Луксор и Каир

Не только Шарм-эш-Шейх и Хургада — в Египте, куда традиционно едут "полежать на пляже", можно устроить себе полноценный культурный отдых. В древний город... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T08:00

2022-01-27T08:00

2022-01-27T07:58

туризм

луксор

египет

африка

каир (город)

шарм-эш-шейх

хургада

маршруты - туризм

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Не только Шарм-эш-Шейх и Хургада — в Египте, куда традиционно едут "полежать на пляже", можно устроить себе полноценный культурный отдых. В древний город фараонов Луксор организуют авиаэкскурсии. В Каир отправляются ради пирамид. О том, что посмотреть, как лучше добраться и не стать жертвой мошенников, — в материале РИА Новости.По-богатому или по-бедномуИз Хургады в Луксор возят на автобусе, но из Шарм-эш-Шейха — только на самолете, 297 километров по прямой, 40 минут.Стоит это, правда, недешево — от 220 долларов (17 тысяч рублей) за однодневную экскурсию. Но спрос, по словам владельца фирмы Sharm-club Любови Шуршиковой, есть.В Каир тоже можно самолетом — за 200 долларов. Или за 70 и семь-восемь часов на автобусе. Еще вариант — самостоятельное путешествие на арендованной машине.Гиды и туроператоры, однако, не рекомендуют наземный транспорт. Во-первых, долго, во-вторых, новые правила сильно портят впечатления от поездки.Как правило, в Луксор и Каир едут на пару дней. Этого хватает, чтобы посмотреть основные достопримечательности. Однако некоторые компании предлагают недельные туры, причем не только на самолете или автобусе, но и на корабле. Такой круиз есть, например, у PAC Group."Там вы своими глазами увидите то, что знакомо еще с картинок в школьных учебниках", — отмечают в пресс-службе. Программа такая: прилет в Каир, переезд в Луксор и оттуда — круиз по Нилу. Цена — около 300 тысяч рублей.Семеро одного не ждутПо словам представителя компании "Тур Шарм" Оксаны Жуковой, если поездка в Луксор и Каир предстоит из Шарм-эш-Шейха, нужно приобрести визу в аэропорту за 25 долларов (по прибытии туристам ставят только бесплатный "синайский штамп", ограничивающий передвижения по стране курортами этого полуострова). В Хургаде покупать визу придется в любом случае.Для въезда в саму страну требуются загранпаспорт, медстраховка, сертификат о вакцинации ("Спутник V" и "Лайт") или отрицательный ПЦР-тест на английском языке.Гид Ахмед Мустафа также рекомендует перед туром снять наличные — в египетских фунтах, евро или долларах. "В некоторых местах карты не принимают вообще", — предупреждает он."На экскурсии старайтесь не отставать от группы, чтобы не добираться потом в отель своим ходом, — добавляет Оксана Жукова. — Одному в чужой стране лучше не оставаться, особенно когда не знаешь языка, законов и порядков. Всегда записывайте номер гида и следите за таймингом".Что касается сезона, то Любовь Шуршикова рекомендует Луксор только зимой (летом слишком жарко). Каир — с октября и до конца марта. Одеваться, однако, надо теплее: бывают сильные ветра.Чудо светаВ Каир едут, чтобы взглянуть на одно из семи чудес света — комплекс пирамид в Гизе. Три самые большие — Хеопса, Хефрена и Микерина. Можно зайти внутрь — к погребальным камерам.Рядом — еще один символ Египта, Большой сфинкс. Ученые до сих спорят, по приказу Хеопса или же Хефрена высекли гигантскую фигуру льва с головой человека и крыльями.По словам Ахмеда Мустафы, все туры стандартные и гостей привозят к достопримечательностям примерно в одно и то же время. Чтобы избежать толп и сделать красивые фото (ради которых многие и приезжают), нужно заказывать индивидуальную экскурсию с гидом или ехать самостоятельно."Лучше время для снимков — рано утром, — уточняет он. — Хорошая погода, и народу мало".Помимо пирамид, туристов завозят в резиденцию фараонов, древний город Мемфис, и в некрополь Саккара, где много веков хоронили представителей древнеегипетской знати.Саккара считается одной из самых интересных локаций: именно здесь находится древнейшая пирамида — Джосера, возведенная в XVII веке до нашей эры."В зависимости от пожеланий гиды могут уделять каким-то достопримечательностям больше времени", — отмечает Оксана Жукова. Помимо пирамид в Гизе, она советует обратить внимание на Египетский музей. Более 150 тысяч артефактов: мумии, саркофаги, манускрипты, погребальные маски, античные статуи и вазы, предметы быта и ритуалов и главная гордость — сокровища из гробницы Тутанхамона.А еще неподалеку от Каира есть симпатичный курортный городок Мерса-Матрух. Его называют "египетскими Мальдивами" — за чистейшее море, бесконечные песчаные пляжи, завораживающие пейзажи. Цены, конечно, совсем не египетские. Здесь мягкий средиземноморский климат, но приезжать на "ленивый" отдых лучше с июня по октябрь, чтобы и искупаться, и позагорать. Город фараонов"Луксор — древний город фараонов: Тутанхамона, Рамзеса, — объясняет Оксана Жукова. — Там даже интереснее, аутентичнее, чем в Каире".В программу также обычно включают прогулку на кораблике по Нилу. Правый берег — город живых, современный Луксор, левый — мертвых, там только архитектурные памятники.История Луксора началась более двух тысяч лет назад, когда фараонов стали хоронить не в пирамидах, а в Долине Царей. Также тут храм царицы Хатшепсут и колоссы Мемнона — статуи-великаны, изображающие фараона Аменхотепа III."Луксор надо посещать очень вдумчиво, а не галопом по Европам", — подчеркивает Любовь Шуршикова. По ее мнению, самое интересное там — Карнакский храм.Комплекс из трех частей посвящен божественной триаде — верховному богу Амону-Ра, его супруге, царице Мут, и их сыну Хонсу — богу Луны. Масштабы поражают: главный зал с колоннадой по размерам сопоставим с собором Святого Петра в Ватикане.Также здесь есть Священное озеро, водой из которого жрецы омывали статуи богов."Аллея сфинксов соединяет Карнакский храм с Луксорским, — рассказывает Шуршикова. — Отличная прогулка в несколько километров".Она советует уделить Луксору минимум два дня — чтобы полетать утром на воздушном шаре: "Это невероятная экскурсия, одна из лучших, впечатлений масса — проверено". Стоимость — 80 долларов с человека.По словам Шуршиковой, цены как на туры, так и на экскурсии везде разные. Дороже всего (но безопаснее) — заказывать в интернете или покупать в гостинице. Если хотите сэкономить, обращайтесь к гидам на улице. Они работают в основном без лицензии, и у них дешевле.Главный враг — завышенные ожиданияПо словам недавно вернувшихся из Луксора и Каира путешественников, нужно просто принять Египет таким, какой он есть. Они советуют закрыть глаза на хромающий сервис, не удивляться поступкам местных. И, конечно, остерегаться мошенников."Понимаю, что культура у всех разная, но когда при мне водитель просто выбросил стаканчик с чаем из окна на улицу, я возмутилась", — признается Оксана Грачева."Вообще не понравились автобусы в Каире, — говорит Андрей Чанкин. — Водят как сумасшедшие. И еще много попрошаек у пирамид!" Андрей — один из немногих туристов, решившихся на поездку в Каир из Хургады без тура и гида. Арендовал машину — и чуть не лишился денег."На полпути остановился у придорожного СТО (станция технического обслуживания) подкачать колесо. Подошел мастер, попросил жестами открыть капот. Открутил крышку, стал быстро доливать охлаждающую жидкость, брызнул на горячий двигатель, естественно, пошел пар. Он: "Ой-ой-ой, проблема, надо чинить". Пытался масло проверить и долить, чтобы развести меня. В общем, мошенник и плут. Шоу для одного зрителя по полной".За "услуги" мастер запросил 500 египетских фунтов (Андрей планировал потратить десять). "Я дал ему все, что у меня было наличкой: 100 фунтов, поругался и поехал дальше", — рассказывает турист."Еще климат там на любителя, — добавляет Юлия Олейник. — Если нормально относитесь к перепадам температуры в течение дня, можно лететь в Луксор и Каир в декабре-январе. Хотите тепла — лучше с марта"."Пирамиды, сфинкс, пустыня — все это нужно хотя бы раз в жизни увидеть. Прикоснуться к истории в прямом смысле этого слова", — уверена туристка Дарья Пастушенко. И они с мужем поставили эту "галочку", как и мечтали.

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

луксор

египет

африка

каир (город)

шарм-эш-шейх

хургада

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