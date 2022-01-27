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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220127/egipet-1769416517.html
Египет непляжный. Почему нужно увидеть Луксор и Каир
Египет непляжный. Почему нужно увидеть Луксор и Каир - РИА Новости, 27.01.2022
Египет непляжный. Почему нужно увидеть Луксор и Каир
Не только Шарм-эш-Шейх и Хургада — в Египте, куда традиционно едут "полежать на пляже", можно устроить себе полноценный культурный отдых. В древний город... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:00
2022-01-27T07:58
туризм
луксор
египет
африка
каир (город)
шарм-эш-шейх
хургада
маршруты - туризм
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Не только Шарм-эш-Шейх и Хургада — в Египте, куда традиционно едут "полежать на пляже", можно устроить себе полноценный культурный отдых. В древний город фараонов Луксор организуют авиаэкскурсии. В Каир отправляются ради пирамид. О том, что посмотреть, как лучше добраться и не стать жертвой мошенников, — в материале РИА Новости.По-богатому или по-бедномуИз Хургады в Луксор возят на автобусе, но из Шарм-эш-Шейха — только на самолете, 297 километров по прямой, 40 минут.Стоит это, правда, недешево — от 220 долларов (17 тысяч рублей) за однодневную экскурсию. Но спрос, по словам владельца фирмы Sharm-club Любови Шуршиковой, есть.В Каир тоже можно самолетом — за 200 долларов. Или за 70 и семь-восемь часов на автобусе. Еще вариант — самостоятельное путешествие на арендованной машине.Гиды и туроператоры, однако, не рекомендуют наземный транспорт. Во-первых, долго, во-вторых, новые правила сильно портят впечатления от поездки.Как правило, в Луксор и Каир едут на пару дней. Этого хватает, чтобы посмотреть основные достопримечательности. Однако некоторые компании предлагают недельные туры, причем не только на самолете или автобусе, но и на корабле. Такой круиз есть, например, у PAC Group."Там вы своими глазами увидите то, что знакомо еще с картинок в школьных учебниках", — отмечают в пресс-службе. Программа такая: прилет в Каир, переезд в Луксор и оттуда — круиз по Нилу. Цена — около 300 тысяч рублей.Семеро одного не ждутПо словам представителя компании "Тур Шарм" Оксаны Жуковой, если поездка в Луксор и Каир предстоит из Шарм-эш-Шейха, нужно приобрести визу в аэропорту за 25 долларов (по прибытии туристам ставят только бесплатный "синайский штамп", ограничивающий передвижения по стране курортами этого полуострова). В Хургаде покупать визу придется в любом случае.Для въезда в саму страну требуются загранпаспорт, медстраховка, сертификат о вакцинации ("Спутник V" и "Лайт") или отрицательный ПЦР-тест на английском языке.Гид Ахмед Мустафа также рекомендует перед туром снять наличные — в египетских фунтах, евро или долларах. "В некоторых местах карты не принимают вообще", — предупреждает он."На экскурсии старайтесь не отставать от группы, чтобы не добираться потом в отель своим ходом, — добавляет Оксана Жукова. — Одному в чужой стране лучше не оставаться, особенно когда не знаешь языка, законов и порядков. Всегда записывайте номер гида и следите за таймингом".Что касается сезона, то Любовь Шуршикова рекомендует Луксор только зимой (летом слишком жарко). Каир — с октября и до конца марта. Одеваться, однако, надо теплее: бывают сильные ветра.Чудо светаВ Каир едут, чтобы взглянуть на одно из семи чудес света — комплекс пирамид в Гизе. Три самые большие — Хеопса, Хефрена и Микерина. Можно зайти внутрь — к погребальным камерам.Рядом — еще один символ Египта, Большой сфинкс. Ученые до сих спорят, по приказу Хеопса или же Хефрена высекли гигантскую фигуру льва с головой человека и крыльями.По словам Ахмеда Мустафы, все туры стандартные и гостей привозят к достопримечательностям примерно в одно и то же время. Чтобы избежать толп и сделать красивые фото (ради которых многие и приезжают), нужно заказывать индивидуальную экскурсию с гидом или ехать самостоятельно."Лучше время для снимков — рано утром, — уточняет он. — Хорошая погода, и народу мало".Помимо пирамид, туристов завозят в резиденцию фараонов, древний город Мемфис, и в некрополь Саккара, где много веков хоронили представителей древнеегипетской знати.Саккара считается одной из самых интересных локаций: именно здесь находится древнейшая пирамида — Джосера, возведенная в XVII веке до нашей эры."В зависимости от пожеланий гиды могут уделять каким-то достопримечательностям больше времени", — отмечает Оксана Жукова. Помимо пирамид в Гизе, она советует обратить внимание на Египетский музей. Более 150 тысяч артефактов: мумии, саркофаги, манускрипты, погребальные маски, античные статуи и вазы, предметы быта и ритуалов и главная гордость — сокровища из гробницы Тутанхамона.А еще неподалеку от Каира есть симпатичный курортный городок Мерса-Матрух. Его называют "египетскими Мальдивами" — за чистейшее море, бесконечные песчаные пляжи, завораживающие пейзажи. Цены, конечно, совсем не египетские. Здесь мягкий средиземноморский климат, но приезжать на "ленивый" отдых лучше с июня по октябрь, чтобы и искупаться, и позагорать. Город фараонов"Луксор — древний город фараонов: Тутанхамона, Рамзеса, — объясняет Оксана Жукова. — Там даже интереснее, аутентичнее, чем в Каире".В программу также обычно включают прогулку на кораблике по Нилу. Правый берег — город живых, современный Луксор, левый — мертвых, там только архитектурные памятники.История Луксора началась более двух тысяч лет назад, когда фараонов стали хоронить не в пирамидах, а в Долине Царей. Также тут храм царицы Хатшепсут и колоссы Мемнона — статуи-великаны, изображающие фараона Аменхотепа III."Луксор надо посещать очень вдумчиво, а не галопом по Европам", — подчеркивает Любовь Шуршикова. По ее мнению, самое интересное там — Карнакский храм.Комплекс из трех частей посвящен божественной триаде — верховному богу Амону-Ра, его супруге, царице Мут, и их сыну Хонсу — богу Луны. Масштабы поражают: главный зал с колоннадой по размерам сопоставим с собором Святого Петра в Ватикане.Также здесь есть Священное озеро, водой из которого жрецы омывали статуи богов."Аллея сфинксов соединяет Карнакский храм с Луксорским, — рассказывает Шуршикова. — Отличная прогулка в несколько километров".Она советует уделить Луксору минимум два дня — чтобы полетать утром на воздушном шаре: "Это невероятная экскурсия, одна из лучших, впечатлений масса — проверено". Стоимость — 80 долларов с человека.По словам Шуршиковой, цены как на туры, так и на экскурсии везде разные. Дороже всего (но безопаснее) — заказывать в интернете или покупать в гостинице. Если хотите сэкономить, обращайтесь к гидам на улице. Они работают в основном без лицензии, и у них дешевле.Главный враг — завышенные ожиданияПо словам недавно вернувшихся из Луксора и Каира путешественников, нужно просто принять Египет таким, какой он есть. Они советуют закрыть глаза на хромающий сервис, не удивляться поступкам местных. И, конечно, остерегаться мошенников."Понимаю, что культура у всех разная, но когда при мне водитель просто выбросил стаканчик с чаем из окна на улицу, я возмутилась", — признается Оксана Грачева."Вообще не понравились автобусы в Каире, — говорит Андрей Чанкин. — Водят как сумасшедшие. И еще много попрошаек у пирамид!" Андрей — один из немногих туристов, решившихся на поездку в Каир из Хургады без тура и гида. Арендовал машину — и чуть не лишился денег."На полпути остановился у придорожного СТО (станция технического обслуживания) подкачать колесо. Подошел мастер, попросил жестами открыть капот. Открутил крышку, стал быстро доливать охлаждающую жидкость, брызнул на горячий двигатель, естественно, пошел пар. Он: "Ой-ой-ой, проблема, надо чинить". Пытался масло проверить и долить, чтобы развести меня. В общем, мошенник и плут. Шоу для одного зрителя по полной".За "услуги" мастер запросил 500 египетских фунтов (Андрей планировал потратить десять). "Я дал ему все, что у меня было наличкой: 100 фунтов, поругался и поехал дальше", — рассказывает турист."Еще климат там на любителя, — добавляет Юлия Олейник. — Если нормально относитесь к перепадам температуры в течение дня, можно лететь в Луксор и Каир в декабре-январе. Хотите тепла — лучше с марта"."Пирамиды, сфинкс, пустыня — все это нужно хотя бы раз в жизни увидеть. Прикоснуться к истории в прямом смысле этого слова", — уверена туристка Дарья Пастушенко. И они с мужем поставили эту "галочку", как и мечтали.
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луксор
египет
африка
каир (город)
шарм-эш-шейх
хургада
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луксор, египет, африка, каир (город), шарм-эш-шейх, хургада, маршруты - туризм, тутанхамон, туристы, пирамиды, туризм, что посмотреть , куда поехать, впечатления - туризм
08:00 27.01.2022
 

Египет непляжный. Почему нужно увидеть Луксор и Каир

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкПирамида Микерина в Эль-Гизе, пригороде Каира
Пирамида Микерина в Эль-Гизе, пригороде Каира - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Не только Шарм-эш-Шейх и Хургада — в Египте, куда традиционно едут "полежать на пляже", можно устроить себе полноценный культурный отдых. В древний город фараонов Луксор организуют авиаэкскурсии. В Каир отправляются ради пирамид. О том, что посмотреть, как лучше добраться и не стать жертвой мошенников, — в материале РИА Новости.

По-богатому или по-бедному

Из Хургады в Луксор возят на автобусе, но из Шарм-эш-Шейха — только на самолете, 297 километров по прямой, 40 минут.
Стоит это, правда, недешево — от 220 долларов (17 тысяч рублей) за однодневную экскурсию. Но спрос, по словам владельца фирмы Sharm-club Любови Шуршиковой, есть.
© AP Photo / Amr NabilСамолет авиакомпании Egypt Air в аэропорту Каира, Египет
Самолет авиакомпании EgyptAir в аэропорту Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Amr Nabil
Самолет авиакомпании Egypt Air в аэропорту Каира, Египет
В Каир тоже можно самолетом — за 200 долларов. Или за 70 и семь-восемь часов на автобусе. Еще вариант — самостоятельное путешествие на арендованной машине.
Гиды и туроператоры, однако, не рекомендуют наземный транспорт. Во-первых, долго, во-вторых, новые правила сильно портят впечатления от поездки.
© AFP 2022Туристы готовятся к посадке в автобус в Луксоре
Туристы готовятся к посадке в автобус в Луксоре - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AFP 2022
Туристы готовятся к посадке в автобус в Луксоре

"В связи с требованиями российской стороны о дополнительной безопасности египетским властям пришлось вернуть конвой. Это усложнило жизнь и полиции, и отдыхающим, — поясняет Любовь Шуршикова. — Нам часто жалуются на долгое ожидание".

Как правило, в Луксор и Каир едут на пару дней. Этого хватает, чтобы посмотреть основные достопримечательности. Однако некоторые компании предлагают недельные туры, причем не только на самолете или автобусе, но и на корабле. Такой круиз есть, например, у PAC Group.
© Pixabay / OrHelen Лодка с туристами плывет по Нилу в Луксоре, Египет
Лодка с туристами плывет по Нилу в Луксоре, Египет - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Pixabay / OrHelen
Лодка с туристами плывет по Нилу в Луксоре, Египет
"Там вы своими глазами увидите то, что знакомо еще с картинок в школьных учебниках", — отмечают в пресс-службе.
Программа такая: прилет в Каир, переезд в Луксор и оттуда — круиз по Нилу. Цена — около 300 тысяч рублей.

Семеро одного не ждут

По словам представителя компании "Тур Шарм" Оксаны Жуковой, если поездка в Луксор и Каир предстоит из Шарм-эш-Шейха, нужно приобрести визу в аэропорту за 25 долларов (по прибытии туристам ставят только бесплатный "синайский штамп", ограничивающий передвижения по стране курортами этого полуострова). В Хургаде покупать визу придется в любом случае.
Для въезда в саму страну требуются загранпаспорт, медстраховка, сертификат о вакцинации ("Спутник V" и "Лайт") или отрицательный ПЦР-тест на английском языке.
© AFP 2022 / Khaled DesoukiПолицейский в международном аэропорту Шарм-эль-Шейха
Полицейский в Международном аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki
Полицейский в международном аэропорту Шарм-эль-Шейха
Гид Ахмед Мустафа также рекомендует перед туром снять наличные — в египетских фунтах, евро или долларах. "В некоторых местах карты не принимают вообще", — предупреждает он.
"На экскурсии старайтесь не отставать от группы, чтобы не добираться потом в отель своим ходом, — добавляет Оксана Жукова. — Одному в чужой стране лучше не оставаться, особенно когда не знаешь языка, законов и порядков. Всегда записывайте номер гида и следите за таймингом".
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне древнеегипетских пирамид в Эль-Гизе, пригороде Каира
Туристы фотографируются на фоне древнеегипетских пирамид в Эль-Гизе, пригороде Каира - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Туристы фотографируются на фоне древнеегипетских пирамид в Эль-Гизе, пригороде Каира
Что касается сезона, то Любовь Шуршикова рекомендует Луксор только зимой (летом слишком жарко). Каир — с октября и до конца марта. Одеваться, однако, надо теплее: бывают сильные ветра.

Чудо света

В Каир едут, чтобы взглянуть на одно из семи чудес света — комплекс пирамид в Гизе. Три самые большие — Хеопса, Хефрена и Микерина. Можно зайти внутрь — к погребальным камерам.
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкГруппа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира. Слева: пирамида Микерина (Менкаура).
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира
1 из 2
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира. Слева: пирамида Микерина (Менкаура).
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе

Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе
2 из 2

Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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1 из 2
Группа туристов верхом на лошадях и верблюдах во время экскурсии к древнеегипетским пирамидам в Эль-Гизе, пригороде Каира. Слева: пирамида Микерина (Менкаура).
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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2 из 2

Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Рядом — еще один символ Египта, Большой сфинкс. Ученые до сих спорят, по приказу Хеопса или же Хефрена высекли гигантскую фигуру льва с головой человека и крыльями.
По словам Ахмеда Мустафы, все туры стандартные и гостей привозят к достопримечательностям примерно в одно и то же время. Чтобы избежать толп и сделать красивые фото (ради которых многие и приезжают), нужно заказывать индивидуальную экскурсию с гидом или ехать самостоятельно.
© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в фотобанкПогребальный комплекс Джосера в Саккаре в Египте
Погребальный комплекс Джосера в Саккаре в Египте - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Заман Рамазанов
Перейти в фотобанк
Погребальный комплекс Джосера в Саккаре в Египте
"Лучше время для снимков — рано утром, — уточняет он. — Хорошая погода, и народу мало".
Помимо пирамид, туристов завозят в резиденцию фараонов, древний город Мемфис, и в некрополь Саккара, где много веков хоронили представителей древнеегипетской знати.
CC BY-SA 3.0 / Daniel Nussbaum / Город мертвых в Каире
Город Мертвых в Каире - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
CC BY-SA 3.0 / Daniel Nussbaum /
Город мертвых в Каире
Саккара считается одной из самых интересных локаций: именно здесь находится древнейшая пирамида — Джосера, возведенная в XVII веке до нашей эры.
"В зависимости от пожеланий гиды могут уделять каким-то достопримечательностям больше времени", — отмечает Оксана Жукова.
Помимо пирамид в Гизе, она советует обратить внимание на Египетский музей. Более 150 тысяч артефактов: мумии, саркофаги, манускрипты, погребальные маски, античные статуи и вазы, предметы быта и ритуалов и главная гордость — сокровища из гробницы Тутанхамона.
© AP Photo / Nariman El-Mofty

Гробница Тутанхамона в Египте

Гробница Тутанхамона в Египте
1 из 3

Гробница Тутанхамона в Египте

© AP Photo / Nariman El-Mofty
© РИА Новости / Ксения Никольская / Перейти в фотобанк

Зал Египетского национального музея в Каире

Зал Каирского египетского музея
2 из 3

Зал Египетского национального музея в Каире

© РИА Новости / Ксения Никольская
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© РИА Новости / Надим ЗуауиМумифицированные кобры
Мумифицированные кобры
3 из 3
Мумифицированные кобры
© РИА Новости / Надим Зуауи
1 из 3

Гробница Тутанхамона в Египте

© AP Photo / Nariman El-Mofty
2 из 3

Зал Египетского национального музея в Каире

© РИА Новости / Ксения Никольская
Перейти в фотобанк
3 из 3
Мумифицированные кобры
© РИА Новости / Надим Зуауи
А еще неподалеку от Каира есть симпатичный курортный городок Мерса-Матрух. Его называют "египетскими Мальдивами" — за чистейшее море, бесконечные песчаные пляжи, завораживающие пейзажи. Цены, конечно, совсем не египетские. Здесь мягкий средиземноморский климат, но приезжать на "ленивый" отдых лучше с июня по октябрь, чтобы и искупаться, и позагорать.

Город фараонов

"Луксор — древний город фараонов: Тутанхамона, Рамзеса, — объясняет Оксана Жукова. — Там даже интереснее, аутентичнее, чем в Каире".
В программу также обычно включают прогулку на кораблике по Нилу. Правый берег — город живых, современный Луксор, левый — мертвых, там только архитектурные памятники.
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкНабережная Нила
Набережная Нила - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Набережная Нила
История Луксора началась более двух тысяч лет назад, когда фараонов стали хоронить не в пирамидах, а в Долине Царей. Также тут храм царицы Хатшепсут и колоссы Мемнона — статуи-великаны, изображающие фараона Аменхотепа III.

"Луксор надо посещать очень вдумчиво, а не галопом по Европам", — подчеркивает Любовь Шуршикова. По ее мнению, самое интересное там — Карнакский храм.
CC0 / Daniel Fafard / Храм царицы Хатшепсут
Храм царицы Хатшепсут
1 из 3
Храм царицы Хатшепсут
CC0 / Daniel Fafard /
CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg /

Общий вид на Долину Царей в Египте

Общий вид на Долину царей в Египте
2 из 3

Общий вид на Долину Царей в Египте

CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg /
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Туристы возле колоссов Мемнона (в действительности изображающих фараона Аменхотепа III)

Туристы возле Колоссов Мемнона (в действительности изображающие фараона Аменхотепа III) в некрополе города Фивы
3 из 3

Туристы возле колоссов Мемнона (в действительности изображающих фараона Аменхотепа III)

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
1 из 3
Храм царицы Хатшепсут
CC0 / Daniel Fafard /
2 из 3

Общий вид на Долину Царей в Египте

CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg /
3 из 3

Туристы возле колоссов Мемнона (в действительности изображающих фараона Аменхотепа III)

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Комплекс из трех частей посвящен божественной триаде — верховному богу Амону-Ра, его супруге, царице Мут, и их сыну Хонсу — богу Луны. Масштабы поражают: главный зал с колоннадой по размерам сопоставим с собором Святого Петра в Ватикане.
Также здесь есть Священное озеро, водой из которого жрецы омывали статуи богов.
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкАллея сфинксов с головами овнов и статуями Рамзеса II в древнеегипетском храме Карнак
Аллея сфинксов с головами овнов и статуями Рамзеса Второго в древнеегипетском храме Карнак - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Аллея сфинксов с головами овнов и статуями Рамзеса II в древнеегипетском храме Карнак
"Аллея сфинксов соединяет Карнакский храм с Луксорским, — рассказывает Шуршикова. — Отличная прогулка в несколько километров".
Она советует уделить Луксору минимум два дня — чтобы полетать утром на воздушном шаре: "Это невероятная экскурсия, одна из лучших, впечатлений масса — проверено". Стоимость — 80 долларов с человека.
© РИА Новости / Радван Эльмагд / Перейти в фотобанкТуристы во время экскурсии на территории храмового комплекса Древнего Египта — Карнакского храма
Туристы во время экскурсии на территории храмового комплекса Древнего Египта - Карнакского храма - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Радван Эльмагд
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Туристы во время экскурсии на территории храмового комплекса Древнего Египта — Карнакского храма
По словам Шуршиковой, цены как на туры, так и на экскурсии везде разные. Дороже всего (но безопаснее) — заказывать в интернете или покупать в гостинице. Если хотите сэкономить, обращайтесь к гидам на улице. Они работают в основном без лицензии, и у них дешевле.

Главный враг — завышенные ожидания

По словам недавно вернувшихся из Луксора и Каира путешественников, нужно просто принять Египет таким, какой он есть. Они советуют закрыть глаза на хромающий сервис, не удивляться поступкам местных. И, конечно, остерегаться мошенников.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкДевушка-бедуин у остановки на дороге из Хургады в Луксор
Девушкв-бедуин у остановки на дороге из Хургады в Луксор - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Девушка-бедуин у остановки на дороге из Хургады в Луксор
"Понимаю, что культура у всех разная, но когда при мне водитель просто выбросил стаканчик с чаем из окна на улицу, я возмутилась", — признается Оксана Грачева.
"Вообще не понравились автобусы в Каире, — говорит Андрей Чанкин. — Водят как сумасшедшие. И еще много попрошаек у пирамид!"
Андрей — один из немногих туристов, решившихся на поездку в Каир из Хургады без тура и гида. Арендовал машину — и чуть не лишился денег.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтобус российского туроператора Tez Tour в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
Автобус российского туроператора Tez Tour в египетском городе Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автобус российского туроператора Tez Tour в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
"На полпути остановился у придорожного СТО (станция технического обслуживания) подкачать колесо. Подошел мастер, попросил жестами открыть капот. Открутил крышку, стал быстро доливать охлаждающую жидкость, брызнул на горячий двигатель, естественно, пошел пар. Он: "Ой-ой-ой, проблема, надо чинить". Пытался масло проверить и долить, чтобы развести меня. В общем, мошенник и плут. Шоу для одного зрителя по полной".
За "услуги" мастер запросил 500 египетских фунтов (Андрей планировал потратить десять). "Я дал ему все, что у меня было наличкой: 100 фунтов, поругался и поехал дальше", — рассказывает турист.
© AFP 2022 / Khaled DesoukiРесторан в Луксоре, Египет
Ресторан в Луксоре, Египет - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki
Ресторан в Луксоре, Египет
"Еще климат там на любителя, — добавляет Юлия Олейник. — Если нормально относитесь к перепадам температуры в течение дня, можно лететь в Луксор и Каир в декабре-январе. Хотите тепла — лучше с марта".
"Пирамиды, сфинкс, пустыня — все это нужно хотя бы раз в жизни увидеть. Прикоснуться к истории в прямом смысле этого слова", — уверена туристка Дарья Пастушенко. И они с мужем поставили эту "галочку", как и мечтали.
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