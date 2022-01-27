https://ria.ru/20220127/drony-1769872189.html

Серийные поставки ударных дронов "Сириус" в войска начнутся в 2023 году

Серийные поставки ударных дронов "Сириус" в войска начнутся в 2023 году - РИА Новости, 27.01.2022

Серийные поставки ударных дронов "Сириус" в войска начнутся в 2023 году

Серийные поставки новых российских ударных дронов "Сириус" начнутся в войска в 2023 году, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу главком ВКС Сергей Суровикин. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T21:02

2022-01-27T21:02

2022-01-27T21:02

безопасность

армия

сергей суровикин

московская область (подмосковье)

дубна

сергей шойгу

андрей воробьев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ДУБНА (Московская обл.), 27 янв - РИА Новости. Серийные поставки новых российских ударных дронов "Сириус" начнутся в войска в 2023 году, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу главком ВКС Сергей Суровикин.В четверг министр обороны проинспектировал построенный "Кронштадтом" в Дубне первый специализированный завод по производству крупноразмерных БПЛА."Первая серийная поставка этого самолета "Иноходец-РУ" – 2023 год", - сказал Суровикин.Он отметил, что дальность действия нового аппарата составляет 3 тысячи километров.Беспилотник "Сириус" (ОКР - "Иноходец-РУ") является дальнейшим развитием дронов "Орион", имеет два двигателя, увеличенную взлетную массу. Первый полет нового дрона ожидается в мае этого года.Новое производство беспилотников в Дубне также посетили глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

https://ria.ru/20220127/bespilotnik-1769869437.html

https://ria.ru/20220127/shoygu-1769851516.html

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

московская область (подмосковье)

дубна

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безопасность, армия, сергей суровикин, московская область (подмосковье), дубна, сергей шойгу, андрей воробьев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, воздушно-космические силы россии, кронштадт, россия, сириус (беспилотник)