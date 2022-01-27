https://ria.ru/20220127/drony-1769870206.html

Шойгу рассказал о возможностях завода по производству беспилотников в Дубне

Шойгу рассказал о возможностях завода по производству беспилотников в Дубне - РИА Новости, 27.01.2022

Шойгу рассказал о возможностях завода по производству беспилотников в Дубне

Завод по производству беспилотных летательных аппаратов, открытый компанией "Кронштадт" в подмосковной Дубне, сможет производить беспилотные летательные... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T20:43

2022-01-27T20:43

2022-01-27T20:43

безопасность

армия

московская область (подмосковье)

дубна

сергей шойгу

андрей воробьев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

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ДУБНА (Московская область), 27 янв - РИА Новости. Завод по производству беспилотных летательных аппаратов, открытый компанией "Кронштадт" в подмосковной Дубне, сможет производить беспилотные летательные аппараты палубного базирования и аппараты вертолетного типа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения нового цеха компании."Дальше у нас следующий шаг - это вертолетные беспилотники, палубные беспилотники. Дальше идет разработка вооружения для беспилотников", - сказал Шойгу, комментируя доклад гендиректора компании Сергея Богатикова.С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

московская область (подмосковье)

дубна

россия

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безопасность, армия, московская область (подмосковье), дубна, сергей шойгу, андрей воробьев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, кронштадт, россия