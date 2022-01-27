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В пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, заявил Медведев
В пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, заявил Медведев - РИА Новости, 27.01.2022
В пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, поскольку документ является всеобъемлющей формулой,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:09
2022-01-27T08:09
2022-01-27T08:09
безопасность
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, поскольку документ является всеобъемлющей формулой, которая позволяет решать самые разные задачи."Что же касается пересмотра ядерной доктрины, она носит, по сути, публичный характер. Мне кажется, в этом нет никакой необходимости. Почему? Потому что там и так все зафиксировано. У нас есть право на ответ с использованием стратегических ядерных сил нашей страны в случае, если по нашей стране или нашим союзникам нанесен ядерный удар или удар с использованием оружия массового поражения, или если нашей стране угрожает иная опасность, которая направлена просто на ее существование", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Это всеобъемлющая формула, которая позволяет решать самые разные задачи", - добавил Медведев.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, дмитрий медведев, россия
В пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза Медведев: в пересмотре ядерной доктрины нет необходимости
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в пересмотре ядерной доктрины нет необходимости, поскольку документ является всеобъемлющей формулой, которая позволяет решать самые разные задачи.
"Что же касается пересмотра ядерной доктрины, она носит, по сути, публичный характер. Мне кажется, в этом нет никакой необходимости. Почему? Потому что там и так все зафиксировано. У нас есть право на ответ с использованием стратегических ядерных сил нашей страны в случае, если по нашей стране или нашим союзникам нанесен ядерный удар или удар с использованием оружия массового поражения, или если нашей стране угрожает иная опасность, которая направлена просто на ее существование", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Это всеобъемлющая формула, которая позволяет решать самые разные задачи", - добавил Медведев
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