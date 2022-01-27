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В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности - РИА Новости, 27.01.2022
В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
Североатлантический альянс не пойдет на компромисс в отношении основных принципов европейской безопасности, но готов к диалогу c Россией по конкретным... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T00:42
2022-01-27T00:42
в мире
йенс столтенберг
дания
нато
восточная европа
россия
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ЦЮРИХ, 27 янв - РИА Новости. Североатлантический альянс не пойдет на компромисс в отношении основных принципов европейской безопасности, но готов к диалогу c Россией по конкретным предложениям, заявил в своем аккаунте в Twitter глава министерства иностранных дел Дании Йеппе Кофод после того, как НАТО направила РФ ответные предложения по безопасности.Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО в среду передала России свои предложения в ответ на инициативы Москвы по безопасности в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220126/stoltenberg-1769700567.html
дания
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в мире, йенс столтенберг, дания, нато, восточная европа, россия
00:42 27.01.2022
 
В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности

Глава МИД Дании Кофод: НАТО готово к диалогу с Россией по конкретным предложениям

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ЦЮРИХ, 27 янв - РИА Новости. Североатлантический альянс не пойдет на компромисс в отношении основных принципов европейской безопасности, но готов к диалогу c Россией по конкретным предложениям, заявил в своем аккаунте в Twitter глава министерства иностранных дел Дании Йеппе Кофод после того, как НАТО направила РФ ответные предложения по безопасности.
"НАТО не пойдет на компромисс в отношении основных принципов европейской безопасности. Мы по-прежнему готовы к диалогу с конкретными предложениями на столе. Теперь Россия должна выбрать дипломатию, а не конфронтацию", - написал Кофод.
Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО в среду передала России свои предложения в ответ на инициативы Москвы по безопасности в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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В миреЙенс СтолтенбергДанияНАТОВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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