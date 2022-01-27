https://ria.ru/20220127/boroda-1769843581.html

Раввин Борода: видим всплеск антисемитских настроений в Европе и США

Раввин Борода: видим всплеск антисемитских настроений в Европе и США - РИА Новости, 27.01.2022

Раввин Борода: видим всплеск антисемитских настроений в Европе и США

В разных странах мира сегодня вспоминают трагедию Холокоста. О всплеске антисемитизма в разных странах Европы и Америке, о попытках пересмотра истории, о помощи РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T19:00

2022-01-27T19:00

2022-01-27T19:07

интервью

федерация еврейских общин россии

международный день памяти жертв холокоста

евреи

религия

интервью - религия и мировоззрение

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В разных странах мира сегодня вспоминают трагедию Холокоста. О всплеске антисемитизма в разных странах Европы и Америке, о попытках пересмотра истории, о помощи ветеранам, выставках и других духовно-нравственных и социальных проектах Федерации еврейских общин России (ФЕОР), о вопросах безопасности христиан в Израиле, о причинах роста геополитической напряженности и о том, когда может закончиться пандемия, в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал президент ФЕОР раввин Александр Борода. Беседовала Ольга Липич.– Александр Моисеевич, почему важно ежегодно на международном уровне вспоминать жертв Холокоста, движение сопротивления и освобождение советской армией Освенцима?– Я бы разделил эти три понятия. Важность отмечать день памяти жертв Холокоста существует в связи со многими задачами. Прежде всего, чтобы помнить о жертвах народа, который по планам нацистов должен был оказаться полностью уничтоженным, и не в рамках победы нацистской Германии над другими странами, а просто потому, что, согласно их идеологии, евреи не должны были существовать как народ. Не было другого народа, уничтожаемого во время Второй мировой войны, в таком же процентном соотношении как евреи. Холокост – это некая квинтэссенция всех античеловеческих законов Адольфа Гитлера. Помнить об этом, отдать дань уважения невинно погибшим, мирным гражданам – это ответственность мирового сообщества, но не перед еврейским народом, а перед всем миром. Отношение к истории Холокоста – это своего рода тест, определяющий градус нравственности в обществе, и в тоже время это прививка от зарождения подобных нацистскому тоталитарных режимов.Мемориальные мероприятия к Международному дню памяти жертв Холокоста – это ежегодное заострение внимания общества к истории Второй мировой войны, истории уничтожения евреев и других народов. Это и ежегодное соизмерение трагедии Холокоста с тем, что сейчас допустимо в мире, и анализ событий, происходящих в разных странах, а также заявлений и поступков политических деятелей различных государств. Двадцать седьмое января – это очень важная дата для всех народов мира. Проблема геноцида евреев как произошедшего факта не является локальной европейской проблемой. Это показатель некого уровня состояния общества, по которому можно ежегодно проверять – где находится человечество, на каком уровне морали и толерантности?Двадцать седьмое января назначено ООН Международным днем памяти жертв Холокоста в связи с освобождением самого большого концентрационного лагеря – Аушвиц-Биркенау. В этой дате заложено, на мой взгляд, два важнейших смысла. Во-первых, это некая реперная точка окончания Холокоста, а во-вторых, то, что освобождение совершили именно Советские войска. Именно они вбили "основной" гвоздь в гроб нацистского режима. Все главные события в театре военных действий происходили на восточном фронте, они позволили сломить мощнейшую армию нацистской Германии и в конечном счете привести к ее разгрому.– Как оценивать сегодня уровень антисемитизма в России, на Украине, в Германии, Европе в целом, в США и в мире? В чем его причины и что необходимо для его устранения?– К сожалению, антисемитизм вновь расправляет крылья. Мы видим всплеск антисемитских настроений в разных странах Европы, в Америке. В январе в Майами неизвестный распространял на улице листовки с лозунгом: "Каждый аспект повестки дня COVID – еврейский". В конце прошлого года был совершен захват заложников в синагоге Манчестера, в штате Техас. Мы видим происшествия на основе антисемитизма и в Европе. Во многом это связано с радикальными группировками, с антиизраильской риторикой, с тем, что в экономически неуспешных странах зачастую ищут виноватых и по старой проторенной дорожке обращают свой взор на евреев. Должен сказать, что Россия является приятным исключением, в России нет никакого подъема антисемитизма – ни на бытовом уровне, ни на уровне каких-либо организаций, тем более не на государственном. Но есть подъем антисемитизма в странах бывшего СССР. Он происходит из-за пересмотра итогов Второй Мировой войны и реабилитации нацизма, героизации коллаборационистов – это дрова в огонь разжигания ненависти, который выражается и в актах физического насилия, и в вандализме: в осквернении кладбищ и символов иудаизма.– Как ФЕОР популяризирует героизм, историю сохранения стойкости духа и человечности в нечеловеческих условиях? Какие выставки, проекты, организованные в Еврейском музее и центре толерантности, вы бы выделили особо и почему?– ФЕОР уделяет посильное внимание борьбе с антисемитизмом, с ксенофобией и другими видами национальной и религиозной нетерпимости. В ФЕОР есть отдельный департамент, который занимается юридическим сопровождением дел, связанных с антисемитизмом – в этом контексте мы взаимодействуем с правоохранительными органами, со Следственным комитетом РФ, с Прокуратурой РФ, с Министерством внутренних дел. За последний год были осуждены различные "маргиналы" и призваны к справедливой ответственности.Еврейский музей и центр толерантности ведет большую просветительскую деятельность. У нас организовано много программ по воспитанию молодежи в духе уважения к личности, к иному вероисповеданию, к представителям разных конфессий, национальностей: "Неделя толерантности", "Код БЕЗопасности" и другие. Готовятся новые методические указания для школ по проведению Дня толерантности 16 ноября.Что касается выставок, то в скором времени открывается выставка The Lonka Project, международный художественный и образовательный фотопроект о людях, переживших Холокост. Также будет установлена инсталляция Хаима Сокола "Снегопад" – осмысление трагедии войны и сохранение памяти.– В Еврейском музее и центре толерантности в прошлом году была открыта выставка о геноциде советских народов – изменила ли она концептуальный подход к истории уничтожения гражданского населения нацистами?– Выставка "Ни меры, ни названья, ни сравненья" о геноциде советского народа во время Второй мировой войны была посвящена исторической теме, которую еще предстоит осмыслить. Несмотря на то, что Адольф Гитлер не провозглашал свои намерения по уничтожению всех народов Советского Союза, а только предполагал определенное истребление с предварительным порабощением, в ходе войны были приняты решения, которые по сути можно назвать именно сознательным массовым истреблением людей. В частности, это блокада Ленинграда: когда город, который не сдавался, в котором находилось практически только гражданское население, держался без пищи, без водоснабжения и электроэнергии. В результате этой осады погибло больше двух миллионов граждан. Это, без всяких сомнений, форма намеренного истребления. Также мы находим бесконечное множество примеров в действиях немецких войск на Восточном фронте, доказывающих, что война была не только между армиями. Во многом война шла на истребление мирного населения: массовые расстрелы в деревнях, городах. Это все и есть действия, определяющие геноцид. И целью прошедшей выставки было приоткрыть столь важную тему, создать повод для дискуссий. Мы попытались соизмерить трагедию мирных граждан СССР с той фашистской доктриной, согласно которой в мире должна остаться одна высшая раса, а для остальных места нет. Но вместе с тем даже официально озвученное порабощение славянских народов тоже может быть рассмотрено как форма геноцида, ведь оно свидетельствует о безразличии к жизни людей. Использование человека как строительного материала или в качестве бесплатных свободных рук, несомненно, тоже можно считать формой истребления.– Резонанс в новом году получила новость о том, что группа русскоязычных журналистов и общественных деятелей предложила президенту Ицхаку Герцогу, премьер-министру Нафтали Беннету, членам правительства и депутатам Кнессета законодательно утвердить "День памяти об Исходе евреев из СССР". Как вы относитесь к такой инициативе, а также какие даты считаете возможными для такого дня?– Если мы говорим о том, что когда-то произошел некий исход евреев из Советского Союза в Израиль, то это неправда. На сегодняшний день только в России, по нашим подсчетам, проживает около миллиона евреев, не говоря уже обо всем бывшем СССР. В перестройку произошло изменение сути конституционного строя, Советский Союз распался на различные республики. Это событие изменило статус и возможности еврейской общины в странах бывшего СССР. Но абсолютно точно не получится провести параллели между исходом целого народа из Древнего Египта и частной, личной эмиграцией из Советского союза. Не вижу никакой корреляции между этими событиями. В таком контексте не подходит само слово "исход", потому что оно не соответствует ни исторической правде, ни термину из Торы. Во времена исхода Египет не поменялся – евреи покинули его. В Советских Республиках поменялась суть строя, они перестали быть закрытыми на выезд и въезд для народов, что является совершенно другим событием.– Перед Рождеством Иерусалимская православная церковь выразила обеспокоенность случаями нападений на христиан в Израиле, в Иерусалиме, и Русская церковь разделяет эту тревогу. Что происходит, по вашей информации? И что необходимо сегодня, чтобы верующие всех конфессий и национальностей чувствовали себя в безопасности на Святой Земле?– Совершенно ясно, что такое поведение неприемлемо, даже если речь идет о каком-то мелком хулиганстве. Надеюсь, что это единичные случаи, и это ни в коем случае не происходит систематически. Конечно, необходимо проводить расследования и подвергать наказаниям виновных, а также, в качестве превентивной меры, усиливать охрану в местах паломничества.Израиль – демократическое, свободное государство с собственной четкой системой охраны гражданских прав, соблюдения порядка, с высоким уровнем сознательности граждан. На благо всеобщей безопасности там работает полиция и армия, и мы надеемся, что подобные печальные инциденты больше не будут происходить. Обеспечение безопасности верующих людей всех конфессий, а также проявление уважения по отношению к каждому человеку – это основа цивилизованного общества.– Что думаете о пандемии коронавируса? Изменились ли за два года ваши взгляды на эту напасть: это кара человечеству от Всевышнего или наставление, за что или зачем? Когда она закончится? Что и кто должен сделать, чтобы она закончилась как можно скорее и больше не повторялась?– Мы очень надеемся, что пандемия закончится к этому лету, потому что вирус штамма "омикрон" моментально распространяется и постепенно его перенесут все. В тех странах, в которых население заболело раньше других, уже начали снимать карантинные ограничения, то есть нынешняя эпидемия проходит. Мы можем сравнить нынешнюю пандемию с пандемией испанского гриппа, которая была сто лет назад и продолжалась два года. Там тоже было три типа штамма, которые по схеме распространения были подобны нынешним. Мы надеемся на скорое окончание пандемии, но точно мы ничего не знаем. Время покажет.Что касается восприятия пандемии как Божьей кары – мы не имеем права так оценивать происходящие с нами события, у нас нет к этому никаких оснований. С другой стороны, когда происходят подобные катастрофы, безусловно, люди должны задуматься: что именно нужно исправить? Ведь что-то должно было пойти не так в отношениях между людьми, если возникают такие эпидемии. Повторюсь: только Всевышний может дать оценку или объяснить свои намерения, люди не могут самостоятельно понимать Его замыслы. Но задумываться о них и искать способы исправления наших ошибок всегда уместно и нужно.– Продолжает расти геополитическое напряжение между Западом, США и Россией. В чем вы видите причины этого? Возможна ли третья мировая война? Что и кому необходимо делать, чтобы ее предотвратить?– Геополитическое напряжение обусловлено амбициями политических лидеров различных стран, которые, поверив в свою экономическую и военную мощь, перестают понимать, что договоренности, дипломатия и уважение друг к другу – это основы мира. И по мере того, как удаляется во времени Вторая мировая война, забываются ее уроки и кажется, что война – это нестрашно и неопасно. Поэтому все более допустима милитаристская риторика, неограничен в своих действиях военно-промышленный комплекс. Политический компромисс – это когда каждая из сторон идет на уступку ради общих, высших целей. Когда лидеры, которые не обязаны и никак не могут быть одного друг с другом менталитета, как и те страны, которые они представляют, находят место для уважения друг к другу и понимания. Это то, чего сейчас мы видим все меньше и меньше.Есть также принципы стабильности и гарантии безопасности, которые необходимо строго блюсти. В частности, не секрет, что многие американские ученые помогали СССР в разработке атомного оружия в конце 1940-х – начале 1950-х годов. Это было обусловлено тем, что Советский Союз по своему статусу был призван послужить противовесом мощи США. Разработка мощного вооружения установила баланс, который и до наших дней предотвратил третью мировую войну. Страны разных политических систем и идеологий путем равновесия, поиска схем мирного сосуществования, терпимости и дипломатии могут разряжать обстановку, успокаивать наиболее агрессивных лидеров, могут не позволять экономически более сильным диктовать свои условия. Сейчас мировая система таких взаимоотношений разбалансирована, и это является причиной напряженности. К тому же происходят разные политические процессы внутри стран с неустоявшимися политическими системами, в которых лидеры, не имеющие политических традиций, резко меняют направление развития своих стран, тем самым вводя дисбаланс в общий политический климат.– Могли бы вы поделиться планами развития Еврейского музея и центра толерантности: каких новых проектов, выставок, кинопоказов, онлайн-акций можно ожидать в наступившем 2022 году?– Предстоящий 2022 год обещает быть насыщенным для Еврейского музея, у нас запланировано множество культурных событий. С середины февраля буду открыты к посещению две выставки: "The Lonka Project. Человек под номером" – фотопроект о людях, переживших Холокост, и инсталляция Хаима Сокола "Снегопад" – также на тему Холокоста.В марте в музее открывается новое пространство, в котором сразу же расположится выставка "Каббала тайны творения", посвященная историческому развитию Каббалы. В экспозиции – рукописи, атрибутика, работы современных художников. На март также выпадает праздник Пурим, который всегда подразумевает концерты, спектакли, фестивали.С 15 по 16 мая в Москве состоится акция Ночь музеев, и Еврейский музей обязательно примет в ней участие; ближе к июню будет открыта летняя веранда и летняя программа музея, включающая выставку "Unlimited. Дизайн без границ". Она будет посвящена современным направлениям в дизайне и функциональной скульптуре; участие в ней примут художники со всего мира.Кроме того, в июне начинает работу выставка авангардиста Ивана Васильевича Клюна, а также пройдет музыкальный фестиваль NIS.Венчать 2022 год для нас будет выставка "Рембрандт. Еврейский взгляд". Рембрандт Харменс ван Рейн неоднократно обращался к еврейскому быту, включал еврейские темы в свои сюжеты. Еврейство всегда окружало его и неизбежно оказалось зафиксировано в его работах. Данная экспозиция должна дать исчерпывающее представление о значении Рембрандта для еврейской культуры и о значении еврейской культуры для творчества Рембрандта.– Насколько уникален сегодня созданный в 2003 году Еврейский университет, в чем его особенности, отличия от других вузов, нееврейских, есть ли подобные заведения в других странах мира? В следующем году университету будет 20 лет – каковы перспективы его развития?– Еврейский университет сейчас находится в активной фазе развития, он совершенствует собственную концепцию, расширяет свои базы. В этом году, например, открывается новый международный факультет прикладной информатики. Во многих странах мира есть еврейские университеты, это повсеместная образовательная практика. Отличие еврейского университета от обычного в том, что есть изучение иврита, еврейских традиций, включено соблюдение еврейских законов в виде Шабата, праздников, кашрута. Есть преподавание отдельных предметов на основе курса теологии. В целом, по основным специальностям еврейский университет похож на остальные университеты и делает ставку на популярные среди сегодняшней молодежи специальности: юриспруденция, информационные технологии, дизайн. Будучи частным, он не имеет такой же финансовой и исторической базы, как государственные вузы, но он постепенно набирает обороты, нащупывает свой профиль и соответствующие ему специальности. Еврейский университет стремится к повышению своей популярности и привлекает более титулованных преподавателей, старается войти в линейку известных и популярных вузов.– ФЕОР сегодня помогает ветеранам, как?– ФЕОР оказывает полную социальную поддержку ветеранам и детям войны, бывшим малолетним узникам, предоставляет членам общины продуктовые наборы, оказывает благотворительную помощь в виде медикаментов и медицинского обслуживания. Но самое главное – это человеческое внимание, организация общения и досуга. К этому подключаются молодежные программы волонтеров и возникает контакт самых старших с подрастающими поколениями: молодые люди приходят, общаются, дают различные индивидуальные уроки и через интернет.Ветераны и пожилые люди получают поздравления и подарки на каждый еврейский праздник, но поддержка может быть оказана и по запросу. Мы также организовываем проведение праздников на дому, встречи с раввинами для решения каких-либо вопросов и консультаций. Очень важно для пожилых людей – не оказаться в одиночестве, чтобы они чувствовали себя нужными не только в памятные даты, но на протяжении всего года.

https://ria.ru/20220127/kholokost-1769390836.html

https://ria.ru/20220120/kholokost-1768797393.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/1769836124.html

https://ria.ru/20220127/kholokost-1769750354.html

https://ria.ru/20211102/vaktsinatsiya-1757395615.html

https://ria.ru/20211203/evreyskie-1762043200.html

https://ria.ru/20211119/izrail-1759887440.html

https://ria.ru/20211006/graffiti-1753326479.html

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интервью, федерация еврейских общин россии, международный день памяти жертв холокоста, евреи, интервью - религия и мировоззрение