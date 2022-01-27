Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/blokada-1769865879.html
В Израиле прошла церемония в память о снятии блокады Ленинграда
В Израиле прошла церемония в память о снятии блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2022
В Израиле прошла церемония в память о снятии блокады Ленинграда
Дипломаты РФ, Казахстана и Белоруссии и представители МИД Израиля и израильских общественных организаций провели церемонию и возложили венки к мемориалу "Свеча... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T20:17
2022-01-27T20:17
в мире
иерусалим
биньямин нетаньяху
владимир путин
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
анатолий викторов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749020354_0:235:2883:1857_1920x0_80_0_0_4b41bf1408569c371ab0fec4215288b8.jpg
ИЕРУСАЛИМ, 27 янв - РИА Новости. Дипломаты РФ, Казахстана и Белоруссии и представители МИД Израиля и израильских общественных организаций провели церемонию и возложили венки к мемориалу "Свеча памяти" в Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста и снятия блокады Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.Церемония прошла у памятника героям блокадного Ленинграда, открытого в центре Иерусалима 23 января 2020 года в присутствии президента РФ Владимира Путина и тогдашнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Высота стелы 9 метров, ее вес - 12 тонн. Памятник опирается на основание весом в 6 тонн. Это один из крупнейших мемориалов, установленных в Израиле. В основе художественного решения - образ свечи, на которой выбита бронзовая надпись "Помни живых и павших, смертью смерть поправших". У подножия монумента расположена плита со словами: "Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около двух миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда".В Израиле в этот день также проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста. Вечером на стены старого города Иерусалима транслировались фотопортреты 400 выживших узников лагерей и гетто, сделанные итальянским фотографом Луиджи Тоскано. Акция проводилась под девизом "Мы помним". Накануне мемориальный центр Яд Вашем провёл виртуальное мероприятие, поделившись личными историями жертв Холокоста и узников гетто, продемонстрировав личные вещи дипломатам, участвовавшим в видеоконференции."День памяти жертв Холокоста - особый день, мы полностью разделяем его скорбь, мы помним о нем, чтобы такое никогда не повторилось. Мы помним о тех героях антигитлеровских сил всех направлений, подпольщиков, сопротивления гетто, партизан, разумеется, о воинах Красной армии, которая внесла решающий вклад в победу. И я чрезвычайно признателен Израилю - руководству, людям, общественным организациям, институтам, мемориальным комплексам за то, что они делают для увековечения памяти жертв нацизма", - подчеркнул российский посол.Церемония состоялась несмотря на неблагоприятные погодные условия, установились чрезвычайно низкая для ближневосточной зимы температура - в Иерусалиме в ночь на четверг выпал снег, были перекрыты трассы.Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20220127/blokada-1769785878.html
https://ria.ru/20220127/leningrad-1769711004.html
иерусалим
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749020354_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ba71d34dda638c0d182af15b06dc6b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, биньямин нетаньяху, владимир путин, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), анатолий викторов, россия
20:17 27.01.2022
 
В Израиле прошла церемония в память о снятии блокады Ленинграда

В Израиле прошла церемония в память о жертвах Холокоста и снятии блокады Ленинграда

© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкБлокада Ленинграда
Блокада Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в фотобанк
Блокада Ленинграда
Читать ria.ru в
ИЕРУСАЛИМ, 27 янв - РИА Новости. Дипломаты РФ, Казахстана и Белоруссии и представители МИД Израиля и израильских общественных организаций провели церемонию и возложили венки к мемориалу "Свеча памяти" в Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста и снятия блокады Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.
"Символично, что мы сегодня у этого памятника, который символизирует подвиг жителей защитников Ленинграда, так и память жертв Холокоста. Этот день уважаем и отмечается в обеих странах, он ассоциируется у нас с освобождением советскими войсками лагеря Освенцим и спасением от полного уничтожения европейских евреев и других народов. И в этот же день годом ранее было осуществлено полное снятие блокады Ленинграда, произошло контрнаступление, которое в конечном счете привело к великой Победе, поставившей точку в бесчеловечных экспериментах нацистов над людьми", - сказал присутствующим на церемонии журналистам посол РФ Анатолий Викторов.
Церемония прошла у памятника героям блокадного Ленинграда, открытого в центре Иерусалима 23 января 2020 года в присутствии президента РФ Владимира Путина и тогдашнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Высота стелы 9 метров, ее вес - 12 тонн. Памятник опирается на основание весом в 6 тонн. Это один из крупнейших мемориалов, установленных в Израиле. В основе художественного решения - образ свечи, на которой выбита бронзовая надпись "Помни живых и павших, смертью смерть поправших". У подножия монумента расположена плита со словами: "Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около двух миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда".
В Израиле в этот день также проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста. Вечером на стены старого города Иерусалима транслировались фотопортреты 400 выживших узников лагерей и гетто, сделанные итальянским фотографом Луиджи Тоскано. Акция проводилась под девизом "Мы помним". Накануне мемориальный центр Яд Вашем провёл виртуальное мероприятие, поделившись личными историями жертв Холокоста и узников гетто, продемонстрировав личные вещи дипломатам, участвовавшим в видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин Путин на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады. - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
15:37
"Это место и боли, и гордости". Церемония в память о защитниках Ленинграда
"День памяти жертв Холокоста - особый день, мы полностью разделяем его скорбь, мы помним о нем, чтобы такое никогда не повторилось. Мы помним о тех героях антигитлеровских сил всех направлений, подпольщиков, сопротивления гетто, партизан, разумеется, о воинах Красной армии, которая внесла решающий вклад в победу. И я чрезвычайно признателен Израилю - руководству, людям, общественным организациям, институтам, мемориальным комплексам за то, что они делают для увековечения памяти жертв нацизма", - подчеркнул российский посол.
Церемония состоялась несмотря на неблагоприятные погодные условия, установились чрезвычайно низкая для ближневосточной зимы температура - в Иерусалиме в ночь на четверг выпал снег, были перекрыты трассы.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Регулировщик на Дороге жизни через Ладожское озеро - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
01:33
Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда
 
В миреИерусалимБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)Анатолий ВикторовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
22:51В Каире освободили российского фотографа Котова
22:46На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России
22:45Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине
22:38США заявили, что готовы к продолжению переговоров с Россией
22:37Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии
Лента новостейМолния
Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотниковВ Каире освободили российского фотографа КотоваНа Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания РоссииБелый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие УкраинеСША заявили, что готовы к продолжению переговоров с РоссиейТело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии