https://ria.ru/20220127/blokada-1769865879.html

В Израиле прошла церемония в память о снятии блокады Ленинграда

В Израиле прошла церемония в память о снятии блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2022

В Израиле прошла церемония в память о снятии блокады Ленинграда

Дипломаты РФ, Казахстана и Белоруссии и представители МИД Израиля и израильских общественных организаций провели церемонию и возложили венки к мемориалу "Свеча... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T20:17

2022-01-27T20:17

2022-01-27T20:17

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ИЕРУСАЛИМ, 27 янв - РИА Новости. Дипломаты РФ, Казахстана и Белоруссии и представители МИД Израиля и израильских общественных организаций провели церемонию и возложили венки к мемориалу "Свеча памяти" в Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста и снятия блокады Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.Церемония прошла у памятника героям блокадного Ленинграда, открытого в центре Иерусалима 23 января 2020 года в присутствии президента РФ Владимира Путина и тогдашнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Высота стелы 9 метров, ее вес - 12 тонн. Памятник опирается на основание весом в 6 тонн. Это один из крупнейших мемориалов, установленных в Израиле. В основе художественного решения - образ свечи, на которой выбита бронзовая надпись "Помни живых и павших, смертью смерть поправших". У подножия монумента расположена плита со словами: "Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около двух миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда".В Израиле в этот день также проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста. Вечером на стены старого города Иерусалима транслировались фотопортреты 400 выживших узников лагерей и гетто, сделанные итальянским фотографом Луиджи Тоскано. Акция проводилась под девизом "Мы помним". Накануне мемориальный центр Яд Вашем провёл виртуальное мероприятие, поделившись личными историями жертв Холокоста и узников гетто, продемонстрировав личные вещи дипломатам, участвовавшим в видеоконференции."День памяти жертв Холокоста - особый день, мы полностью разделяем его скорбь, мы помним о нем, чтобы такое никогда не повторилось. Мы помним о тех героях антигитлеровских сил всех направлений, подпольщиков, сопротивления гетто, партизан, разумеется, о воинах Красной армии, которая внесла решающий вклад в победу. И я чрезвычайно признателен Израилю - руководству, людям, общественным организациям, институтам, мемориальным комплексам за то, что они делают для увековечения памяти жертв нацизма", - подчеркнул российский посол.Церемония состоялась несмотря на неблагоприятные погодные условия, установились чрезвычайно низкая для ближневосточной зимы температура - в Иерусалиме в ночь на четверг выпал снег, были перекрыты трассы.Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20220127/blokada-1769785878.html

https://ria.ru/20220127/leningrad-1769711004.html

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в мире, иерусалим, биньямин нетаньяху, владимир путин, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), анатолий викторов, россия