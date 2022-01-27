07:49 27.01.2022 (обновлено: 08:06 27.01.2022)
Володин высказался о блокаде Ленинграда и потерях США во Второй мировой
Спикер Володин: в блокаду Ленинграда умерло больше людей, чем потери США и Британии
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что в блокаду Ленинграда умерло больше человек, чем потери США и Британии во II мировой, отметив также, что ни одна страна не прошла через те же потери и лишения.
"Жертвами стали почти миллион человек, большинство погибли от голода. Вдумайтесь: это больше, чем потери США и Британии вместе взятых за все годы Второй мировой войны. Ни одна страна не прошла через те же потери и лишения, что пережил наш народ. Война задела всех", - написал Володин.
Он также добавил, что несмотря на тяжелейшие условия, голод, холод, жители Ленинграда продолжали обеспечивать фронт всем необходимым и делали все, чтобы защитить страну.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.