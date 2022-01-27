https://ria.ru/20220127/blokada-1769720023.html

Володин высказался о блокаде Ленинграда и потерях США во Второй мировой

Володин высказался о блокаде Ленинграда и потерях США во Второй мировой - РИА Новости, 27.01.2022

Володин высказался о блокаде Ленинграда и потерях США во Второй мировой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что в блокаду Ленинграда умерло больше человек, чем потери США и Британии во II мировой, отметив РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T07:49

2022-01-27T07:49

2022-01-27T08:06

в мире

ссср

великобритания

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что в блокаду Ленинграда умерло больше человек, чем потери США и Британии во II мировой, отметив также, что ни одна страна не прошла через те же потери и лишения.Он также добавил, что несмотря на тяжелейшие условия, голод, холод, жители Ленинграда продолжали обеспечивать фронт всем необходимым и делали все, чтобы защитить страну.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

https://ria.ru/20220127/leningrad-1769711004.html

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в мире, ссср, великобритания, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)