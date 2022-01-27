https://ria.ru/20220127/blokada-1769321014.html

Водная трасса Дороги жизни: как верфи Ленинграда помогали городу в блокаду

Водная трасса Дороги жизни: как верфи Ленинграда помогали городу в блокаду - РИА Новости, 27.01.2022

Водная трасса Дороги жизни: как верфи Ленинграда помогали городу в блокаду

Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера, сыграла важнейшую роль в том, что Ленинграду удалось выстоять в блокаду. Одним из символов борьбы города за... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:00

2022-01-27T10:00

2022-01-27T10:00

морская держава

великая отечественная война (1941-1945)

блокада ленинграда (1941-1944)

ладожское озеро

морская держава

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера, сыграла важнейшую роль в том, что Ленинграду удалось выстоять в блокаду. Одним из символов борьбы города за жизнь стала вереница грузовиков-полуторок, неустанно курсировавших по льду. С приходом весны и тепла автомобили уже не могли двигаться по воде. Тогда свой огромный вклад в блокадную логистику начал вносить транспортный флот.Ленинградские судостроители получили срочный приказ начать изготавливать различные суда.Баржи спешат на помощьБаржи стали одним из таких без преувеличения жизненно важных для города транспортных средств. Балтийский и Адмиралтейский заводы получили заказ на 10 барж. При этом завод имени Жданова к этой работе привлекать не планировали, так как он находился ближе всех к линии фронта. Однако коллектив предприятия настоял, чтобы им поручили сделать сверхплановую, одиннадцатую баржу.Но изготовить баржи сразу на заводах было невозможно. В тот момент левый берег Невы был занят фашистами. Поэтому полностью собрать и сварить баржи, а затем перевезти их по реке на Ладожское озеро было опасно.Планировалось, что баржи будут спущены на воду 15 мая 1942 года, однако к 10 мая еще не была готова ни одна из них. Положение становилось угрожающим. С того дня, как по льду Ладоги в Ленинград прошла по радиатор в воде последняя машина, минуло более двух недель.Тогда инженеры придумали неординарное решение. Изготовление и предварительная сборка секций производились на заводах в Ленинграде, после чего их по железной дороге переправляли на берег Ладожского озера. А уже на месте из деталей сваривали полноценную баржу. Объединенную верфь организовали в бухте Гольцмана. На Ладогу выехали лучшие заводские специалисты и все работоспособные сварщики осажденного города.Несмотря на бомбежки и отсутствие полноценного питания, работа шла по 18 часов в сутки, в том числе и по ночам. В проекте барж применялись упрощенные плоскостные прямолинейные обводы корпуса. Это было сделано потому, что физически тяжелую работу по сгибанию листов при помощи кувалд рабочие, потерявшие силы из-за недоедания, выполнять не могли.В итоге первую баржу построили за 20 дней. Со временем этот срок удалось сократить до 10, а затем и до шести дней. Первая баржа вышла в плавание 27 мая.А всего верфь на Ладоге построила 14 барж вместо запланированных 11. Эти суда оказались способными не только перевозить обычные грузы, но даже переправлять паровозы вместе с вагонами и железнодорожными платформами, груженными техникой и вооружением.Первые рейсы барж предопределили успех летней навигации 1942 года на Ладожском озере. В Ленинград стали потоком поступать грузы с Большой земли. А в обратном направлении везли эвакуируемых жителей и вооружение для фронта."Товарищ Тендер" не подведетКурсировали по Дороге жизни не только баржи. Большую роль в доставке продуктов и эвакуации жителей сыграли суда, которые уважительно называли "товарищ Тендер". Так сами моряки прозвали небольшие корабли, официальное название которых было "самоходный плашкоут".Преимущество тендеров было в их быстроходности, маневренности и способности подходить к необорудованному побережью. Чертежи этих судов были разработаны всего за 10 дней.Тендеры строили сразу шесть заводов города. В период С 20 мая по 1 августа 1942 года рабочие-судостроители сумели сдать 118 тендеров.Только за первую свою навигацию эти суда выполнили по Дороге жизни более 10 тысяч рейсов. Благодаря самоходным плашкоутам удалось доставить 158 086 тонн так необходимых городу продовольствия и боеприпасов.С помощью тендеров активно происходила эвакуация. Среди ленинградцев быстро разнеслась молва о неуязвимости этих небольших судов. Многие блокадники просили переправлять их через Ладожское озеро именно на тендере. Репутация судов себя оправдала. Ни один из тендеров не был потоплен фашистами.Понтоны, спецсани и двухколесные тележкиЛенинградские заводы изготавливали и другую продукцию, которая пригодилась для передвижений по Ладоге. Городские верфи массово изготавливали понтоны, спецсани для перевозки боеприпасов и продовольствия, а также двухколесные тележки.Продукция ленинградских верфей сыграла свою роль и в прорыве блокадного кольца. 18 января 1943 года с помощью понтонов, построенных на заводах города, красноармейцы переправлялись на "Невский пятачок". Буксиры в свою очередь доставляли боеприпасы и продовольствие в районы боев, а быстроходные бронекатера, также сошедшие со стапелей верфей, обеспечивали переправу на Неве у Ивановских порогов.Также ленинградские корабелы, несмотря на блокаду, выполняли работу для нужд всего фронта. Так, под огнем противника они латали поврежденные в боях корабли. Например, ремонтировали линейный корабль "Октябрьская революция" после попадания в него авиационных бомб, восстановили крейсер "Максим Горький" и эсминец "Страшный".За героический труд по ремонту кораблей в годы войны корабелы были награждены медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и "За оборону Ленинграда".

https://ria.ru/20210509/korabli-1730759168.html

ладожское озеро

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), ладожское озеро, морская держава