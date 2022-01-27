Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/bezopasnost-1769790194.html
СМИ сделали прогнозы после ответов США и НАТО на российские предложения
СМИ сделали прогнозы после ответов США и НАТО на российские предложения - РИА Новости, 27.01.2022
СМИ сделали прогнозы после ответов США и НАТО на российские предложения
Многие западные СМИ посвятили свои первые полосы сообщениям об ответах США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Как европейские, так и... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:16
2022-01-27T14:16
в мире
киев
джо байден
нато
сергей лавров
совет россия-нато
энтони блинкен
восточная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_0:230:3076:1960_1920x0_80_0_0_f59bb931404351ab58e9f119f41256dd.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Многие западные СМИ посвятили свои первые полосы сообщениям об ответах США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Как европейские, так и американские издания отмечают, что прогнозы относительно будущего развития кризиса остаются "мрачными", однако возможности дипломатии все еще не исчерпаны.Россия в конце 2021 года опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО в среду передали России свои ответы. Исходя из заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена, американский документ отражает озабоченности Штатов действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс предлагает России возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО. Кроме того, предлагается установить прямую линию связи, продолжить диалог с Россией в вопросах разоружения, размещения ракет, контроля над вооружениями. Генсек также заявил, что Россия должна "вывести свои войска" из Грузии, Украины и Молдавии.Мрачные прогнозыАмериканская газета New York Times пишет, что высокопоставленные чиновники США провели более 180 встреч с европейскими коллегами. Как отмечает издание, подобная статистика "призвана сигнализировать" о том, что ответ был разработан "в полном партнерстве" с союзниками США.Давая оценку итогам переговоров, газета пишет, что они "не дали ничего, кроме обещания" их продолжить. Как полагает издание, "словесная перепалка" между Москвой и Вашингтоном усиливается, хотя все стороны заявляют, что "хотят деэскалации".Газета резюмирует, что пути к дипломатическому решению "сложно увидеть", поскольку Москва призвала НАТО вывести силы из региона, а американские чиновники изначально охарактеризовали это требование как "обреченное на неудачу".Washington Post охарактеризовала первую реакцию некоторых "влиятельных" российских законодателей как "пренебрежительную". По мнению издания, прогнозы относительно будущего развития кризиса остаются "мрачными", даже несмотря на то, что администрация президента Джо Байдена "вновь заявляет", что считает дипломатическое решение "возможным".В свою очередь Politico акцентирует внимание на том, что "неясно", приведет ли документ к деэскалации ситуации, поскольку Вашингтон уже "отклонил основные просьбы" Москвы.Как пишет Defense News, дипломатическая инициатива является последней в напряженном противостоянии, которое в некотором смысле собрало тучи войны над континентом, которых не видели уже несколько десятилетий.Новая фазаКак пишет испанская газета Pais, кризис в вопросах безопасности на востоке Европы переходит в новую фазу после того, как НАТО и США захлопнули дверь перед предложениями РФ подавить военную активность западных союзников на восточном фланге Старого Света.Однако, по мнению газеты, Блинкен открыл дверь для переговоров. Весьма зашифрованным образом он указал, что документ определяет области "взаимности", в которых стороны могут продвигаться вперед в условиях общей безопасности, пишет газета.Другое испанское издание Vanguardia также полагает, что Вашингтон в среду предложил Москве "серьезный дипломатический путь", чтобы не допустить перерастания кризиса на Украине в войну.Решение за МосквойНемецкие издания настроены менее оптимистично. Как пишет журнал Spiegel, усилия по дипломатическому урегулированию не выглядят "особо многообещающими". При этом издание отмечает, что возможные санкции США против президента РФ Владимира Путина могут носить только символический характер.Газета Welt отмечает, что настроение на пресс-конференции генсека НАТО было мрачным, сам генсек выглядел крайне напряженным.Немецкая газета Zeit, после ответа США и НАТО публиковала статью под заголовком: "Теперь решение за Путиным". По мнению издания, НАТО и США ответили "черным по белому", как их и просили, но их ответ не соответствует ожиданиям России. По мнению издания, реакция Москвы последует не скоро.Между эскалацией и переговорамиБританская Financial Times считает, что ответы США и НАТО на предложения России по безопасности могут определить исход украинского кризиса.В зависимости от реакции Москвы скоординированные ответные действия Запада могут привести к дальнейшей эскалации или дополнительным переговорам по региональной безопасности, отмечает издание.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала подобные обвинения и заявляла, что они используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220127/nato-1769760947.html
https://ria.ru/20220127/nato-1769742936.html
https://ria.ru/20220127/daniya-1769708815.html
киев
восточная европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545957_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_de57a81544bc20eff7f9f95ce56156ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, джо байден, нато, сергей лавров, совет россия-нато, энтони блинкен, восточная европа, россия
14:16 27.01.2022
 
СМИ сделали прогнозы после ответов США и НАТО на российские предложения

Западные СМИ сделали мрачные прогнозы после ответов США и НАТО на российские предложения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Многие западные СМИ посвятили свои первые полосы сообщениям об ответах США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Как европейские, так и американские издания отмечают, что прогнозы относительно будущего развития кризиса остаются "мрачными", однако возможности дипломатии все еще не исчерпаны.
Россия в конце 2021 года опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
США и НАТО в среду передали России свои ответы. Исходя из заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена, американский документ отражает озабоченности Штатов действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс предлагает России возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО. Кроме того, предлагается установить прямую линию связи, продолжить диалог с Россией в вопросах разоружения, размещения ракет, контроля над вооружениями. Генсек также заявил, что Россия должна "вывести свои войска" из Грузии, Украины и Молдавии.

Мрачные прогнозы

Американская газета New York Times пишет, что высокопоставленные чиновники США провели более 180 встреч с европейскими коллегами. Как отмечает издание, подобная статистика "призвана сигнализировать" о том, что ответ был разработан "в полном партнерстве" с союзниками США.
Давая оценку итогам переговоров, газета пишет, что они "не дали ничего, кроме обещания" их продолжить. Как полагает издание, "словесная перепалка" между Москвой и Вашингтоном усиливается, хотя все стороны заявляют, что "хотят деэскалации".
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
Газета резюмирует, что пути к дипломатическому решению "сложно увидеть", поскольку Москва призвала НАТО вывести силы из региона, а американские чиновники изначально охарактеризовали это требование как "обреченное на неудачу".
Washington Post охарактеризовала первую реакцию некоторых "влиятельных" российских законодателей как "пренебрежительную". По мнению издания, прогнозы относительно будущего развития кризиса остаются "мрачными", даже несмотря на то, что администрация президента Джо Байдена "вновь заявляет", что считает дипломатическое решение "возможным".
В свою очередь Politico акцентирует внимание на том, что "неясно", приведет ли документ к деэскалации ситуации, поскольку Вашингтон уже "отклонил основные просьбы" Москвы.
Как пишет Defense News, дипломатическая инициатива является последней в напряженном противостоянии, которое в некотором смысле собрало тучи войны над континентом, которых не видели уже несколько десятилетий.
Сколько США тратят на сдерживание России
Вчера, 16:39Инфографика
Сколько США тратят на сдерживание России
Инфографика
Посмотреть

Новая фаза

Как пишет испанская газета Pais, кризис в вопросах безопасности на востоке Европы переходит в новую фазу после того, как НАТО и США захлопнули дверь перед предложениями РФ подавить военную активность западных союзников на восточном фланге Старого Света.
Однако, по мнению газеты, Блинкен открыл дверь для переговоров. Весьма зашифрованным образом он указал, что документ определяет области "взаимности", в которых стороны могут продвигаться вперед в условиях общей безопасности, пишет газета.
Другое испанское издание Vanguardia также полагает, что Вашингтон в среду предложил Москве "серьезный дипломатический путь", чтобы не допустить перерастания кризиса на Украине в войну.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
12:24
Президент Литвы предложил НАТО не "бряцать оружием"

Решение за Москвой

Немецкие издания настроены менее оптимистично. Как пишет журнал Spiegel, усилия по дипломатическому урегулированию не выглядят "особо многообещающими". При этом издание отмечает, что возможные санкции США против президента РФ Владимира Путина могут носить только символический характер.
Газета Welt отмечает, что настроение на пресс-конференции генсека НАТО было мрачным, сам генсек выглядел крайне напряженным.
Немецкая газета Zeit, после ответа США и НАТО публиковала статью под заголовком: "Теперь решение за Путиным". По мнению издания, НАТО и США ответили "черным по белому", как их и просили, но их ответ не соответствует ожиданиям России. По мнению издания, реакция Москвы последует не скоро.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
11:02
Глава МИД Британии высказалась об ответе НАТО на российские предложения

Между эскалацией и переговорами

Британская Financial Times считает, что ответы США и НАТО на предложения России по безопасности могут определить исход украинского кризиса.
В зависимости от реакции Москвы скоординированные ответные действия Запада могут привести к дальнейшей эскалации или дополнительным переговорам по региональной безопасности, отмечает издание.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала подобные обвинения и заявляла, что они используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
00:42
В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
 
В миреКиевДжо БайденНАТОСергей ЛавровСовет Россия-НАТОЭнтони БлинкенВосточная ЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
22:51В Каире освободили российского фотографа Котова
22:46На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России
22:45Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине
22:38США заявили, что готовы к продолжению переговоров с Россией
22:37Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии
Лента новостейМолния
Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотниковВ Каире освободили российского фотографа КотоваНа Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания РоссииБелый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие УкраинеСША заявили, что готовы к продолжению переговоров с РоссиейТело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии