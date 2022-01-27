https://ria.ru/20220127/bezopasnost-1769790194.html

СМИ сделали прогнозы после ответов США и НАТО на российские предложения

СМИ сделали прогнозы после ответов США и НАТО на российские предложения - РИА Новости, 27.01.2022

СМИ сделали прогнозы после ответов США и НАТО на российские предложения

Многие западные СМИ посвятили свои первые полосы сообщениям об ответах США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Как европейские, так и... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:16

2022-01-27T14:16

2022-01-27T14:16

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восточная европа

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Многие западные СМИ посвятили свои первые полосы сообщениям об ответах США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Как европейские, так и американские издания отмечают, что прогнозы относительно будущего развития кризиса остаются "мрачными", однако возможности дипломатии все еще не исчерпаны.Россия в конце 2021 года опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.США и НАТО в среду передали России свои ответы. Исходя из заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена, американский документ отражает озабоченности Штатов действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс предлагает России возобновить работу представительств, а также продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО. Кроме того, предлагается установить прямую линию связи, продолжить диалог с Россией в вопросах разоружения, размещения ракет, контроля над вооружениями. Генсек также заявил, что Россия должна "вывести свои войска" из Грузии, Украины и Молдавии.Мрачные прогнозыАмериканская газета New York Times пишет, что высокопоставленные чиновники США провели более 180 встреч с европейскими коллегами. Как отмечает издание, подобная статистика "призвана сигнализировать" о том, что ответ был разработан "в полном партнерстве" с союзниками США.Давая оценку итогам переговоров, газета пишет, что они "не дали ничего, кроме обещания" их продолжить. Как полагает издание, "словесная перепалка" между Москвой и Вашингтоном усиливается, хотя все стороны заявляют, что "хотят деэскалации".Газета резюмирует, что пути к дипломатическому решению "сложно увидеть", поскольку Москва призвала НАТО вывести силы из региона, а американские чиновники изначально охарактеризовали это требование как "обреченное на неудачу".Washington Post охарактеризовала первую реакцию некоторых "влиятельных" российских законодателей как "пренебрежительную". По мнению издания, прогнозы относительно будущего развития кризиса остаются "мрачными", даже несмотря на то, что администрация президента Джо Байдена "вновь заявляет", что считает дипломатическое решение "возможным".В свою очередь Politico акцентирует внимание на том, что "неясно", приведет ли документ к деэскалации ситуации, поскольку Вашингтон уже "отклонил основные просьбы" Москвы.Как пишет Defense News, дипломатическая инициатива является последней в напряженном противостоянии, которое в некотором смысле собрало тучи войны над континентом, которых не видели уже несколько десятилетий.Новая фазаКак пишет испанская газета Pais, кризис в вопросах безопасности на востоке Европы переходит в новую фазу после того, как НАТО и США захлопнули дверь перед предложениями РФ подавить военную активность западных союзников на восточном фланге Старого Света.Однако, по мнению газеты, Блинкен открыл дверь для переговоров. Весьма зашифрованным образом он указал, что документ определяет области "взаимности", в которых стороны могут продвигаться вперед в условиях общей безопасности, пишет газета.Другое испанское издание Vanguardia также полагает, что Вашингтон в среду предложил Москве "серьезный дипломатический путь", чтобы не допустить перерастания кризиса на Украине в войну.Решение за МосквойНемецкие издания настроены менее оптимистично. Как пишет журнал Spiegel, усилия по дипломатическому урегулированию не выглядят "особо многообещающими". При этом издание отмечает, что возможные санкции США против президента РФ Владимира Путина могут носить только символический характер.Газета Welt отмечает, что настроение на пресс-конференции генсека НАТО было мрачным, сам генсек выглядел крайне напряженным.Немецкая газета Zeit, после ответа США и НАТО публиковала статью под заголовком: "Теперь решение за Путиным". По мнению издания, НАТО и США ответили "черным по белому", как их и просили, но их ответ не соответствует ожиданиям России. По мнению издания, реакция Москвы последует не скоро.Между эскалацией и переговорамиБританская Financial Times считает, что ответы США и НАТО на предложения России по безопасности могут определить исход украинского кризиса.В зависимости от реакции Москвы скоординированные ответные действия Запада могут привести к дальнейшей эскалации или дополнительным переговорам по региональной безопасности, отмечает издание.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала подобные обвинения и заявляла, что они используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220127/nato-1769760947.html

https://ria.ru/20220127/nato-1769742936.html

https://ria.ru/20220127/daniya-1769708815.html

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в мире, киев, джо байден, нато, сергей лавров, совет россия-нато, энтони блинкен, восточная европа, россия