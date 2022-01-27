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Медведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасности
Медведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасности - РИА Новости, 27.01.2022
Медведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасности
Выход из различных соглашений о вооружениях - это всегда плохое решение, но если США не предоставят России гарантии стратегической безопасности, то диалог о... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:23
2022-01-27T08:23
безопасность
сша
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выход из различных соглашений о вооружениях - это всегда плохое решение, но если США не предоставят России гарантии стратегической безопасности, то диалог о продлении таких договоров, например, по ограничению стратегических наступательных вооружений, будет крайне затруднен, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Что касается выхода из различных соглашений, договоров. Знаете, это всегда плохо. Мы всегда к этому относимся негативно. И более того, тот договор СНВ-3, который мы подписывали с (тогда президентом США Бараком - ред.) Обамой и который был недавно продлён (президентами РФ и США - ред.) Владимиром Владимировичем Путиным и Джозефом Байденом на пять лет, – это важный документ, важный договор. И очень хорошо, что удалось это сделать, потому что с предыдущей администрацией ничего не получалось в этом плане", - ответил Медведев на вопрос о том, какие планы у России на тот случай, если США не представят гарантии стратегической безопасности."Но, если такие события происходят, скажем прямо, это плохой фон для продолжения переговоров по этой теме, для продления каких-либо договоров. И в этом смысле невозможно исключать никакого развития событий с точки зрения договорного права. Я даже не про нашу позицию говорю. Посмотрите, американцы вышли из большого количества договоров за последнее время. Мы это с прискорбием констатировали, но что мы можем сделать? Вышли и вышли. Естественно, что в таких условиях фон для продолжения переговоров, допустим, по ограничению стратегических наступательных вооружений будет крайне затруднительным", - добавил Медведев.
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безопасность, сша, дмитрий медведев, россия
08:23 27.01.2022
 
Медведев рассказал, чем грозит отказ США от гарантий безопасности

Медведев: отказ США от гарантий безопасности затруднит продление договоров по вооружениям

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выход из различных соглашений о вооружениях - это всегда плохое решение, но если США не предоставят России гарантии стратегической безопасности, то диалог о продлении таких договоров, например, по ограничению стратегических наступательных вооружений, будет крайне затруднен, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Что касается выхода из различных соглашений, договоров. Знаете, это всегда плохо. Мы всегда к этому относимся негативно. И более того, тот договор СНВ-3, который мы подписывали с (тогда президентом США Бараком - ред.) Обамой и который был недавно продлён (президентами РФ и США - ред.) Владимиром Владимировичем Путиным и Джозефом Байденом на пять лет, – это важный документ, важный договор. И очень хорошо, что удалось это сделать, потому что с предыдущей администрацией ничего не получалось в этом плане", - ответил Медведев на вопрос о том, какие планы у России на тот случай, если США не представят гарантии стратегической безопасности.
"Но, если такие события происходят, скажем прямо, это плохой фон для продолжения переговоров по этой теме, для продления каких-либо договоров. И в этом смысле невозможно исключать никакого развития событий с точки зрения договорного права. Я даже не про нашу позицию говорю. Посмотрите, американцы вышли из большого количества договоров за последнее время. Мы это с прискорбием констатировали, но что мы можем сделать? Вышли и вышли. Естественно, что в таких условиях фон для продолжения переговоров, допустим, по ограничению стратегических наступательных вооружений будет крайне затруднительным", - добавил Медведев.
Сколько США тратят на сдерживание России
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БезопасностьСШАДмитрий МедведевРоссия
 
 
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