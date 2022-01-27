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https://ria.ru/20220127/bespilotniki-1769872791.html
В России создадут воздушный пункт управления беспилотниками
В России создадут воздушный пункт управления беспилотниками - РИА Новости, 27.01.2022
В России создадут воздушный пункт управления беспилотниками
Для российских Воздушно-космических сил создадут воздушный пункт управления ударными беспилотниками, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу главком ВКС Сергей РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T21:07
2022-01-27T21:07
безопасность
московская область (подмосковье)
дубна
сергей шойгу
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
воздушно-космические силы россии
кронштадт
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ДУБНА (Московская область), 27 янв - РИА Новости. Для российских Воздушно-космических сил создадут воздушный пункт управления ударными беспилотниками, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу главком ВКС Сергей Суровикин.В четверг министр обороны проинспектировал построенный компанией "Кронштадт" в подмосковной Дубне первый специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов.Суровикин представил министру перспективное рабочее место оператора беспилотных летательных аппаратов, которое обеспечивает управление одновременно 16 аппаратами.Шойгу обратил внимание на необходимость создания воздушного пункта управления дронами. "В воздушном пункте управления та же аппаратура будет стоять", - подтвердил Суровикин эти планы.Новое производство беспилотников в Дубне также посетили глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
https://ria.ru/20220127/shoygu-1769851516.html
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безопасность, московская область (подмосковье), дубна, сергей шойгу, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, воздушно-космические силы россии, кронштадт, россия
21:07 27.01.2022
 
В России создадут воздушный пункт управления беспилотниками

В России для Воздушно-космических сил создадут воздушный пункт управления беспилотниками

© Фото : Группа Компаний "Кронштадт"Беспилотники компании "Кронштадт"
Беспилотники компании Кронштадт - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : Группа Компаний "Кронштадт"
Беспилотники компании "Кронштадт"
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ДУБНА (Московская область), 27 янв - РИА Новости. Для российских Воздушно-космических сил создадут воздушный пункт управления ударными беспилотниками, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу главком ВКС Сергей Суровикин.
В четверг министр обороны проинспектировал построенный компанией "Кронштадт" в подмосковной Дубне первый специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов.
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Шойгу представили первый образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью
Суровикин представил министру перспективное рабочее место оператора беспилотных летательных аппаратов, которое обеспечивает управление одновременно 16 аппаратами.
Шойгу обратил внимание на необходимость создания воздушного пункта управления дронами. "В воздушном пункте управления та же аппаратура будет стоять", - подтвердил Суровикин эти планы.
Новое производство беспилотников в Дубне также посетили глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Тяжелый беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета Сириус - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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Первый полет ударного беспилотника "Сириус" состоится в мае
 
БезопасностьМосковская область (Подмосковье)ДубнаСергей ШойгуМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровВоздушно-космические силы РоссииКронштадтРоссия
 
 
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