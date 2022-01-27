https://ria.ru/20220127/bespilotnik-1769869437.html

Беспилотник "Гелиос-РЛД" выполнит первый полет в 2024 году

Беспилотник "Гелиос-РЛД" выполнит первый полет в 2024 году - РИА Новости, 27.01.2022

Беспилотник "Гелиос-РЛД" выполнит первый полет в 2024 году

Первый вылет беспилотного летательного аппарата радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД", произведенного в АО "Кронштадт", запланирован на 2024 год, сообщил... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T20:38

2022-01-27T20:38

2022-01-27T20:38

безопасность

армия

московская область (подмосковье)

сергей шойгу

андрей воробьев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

кронштадт

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ДУБНА (Московская обл.), 27 янв - РИА Новости. Первый вылет беспилотного летательного аппарата радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД", произведенного в АО "Кронштадт", запланирован на 2024 год, сообщил генеральный директор компании Сергей Богатиков."В прошлом году заключены три новых государственных контракта на эскизное проектирование трех тем. Это "Гелиос-РЛД", "Гром" и "Молния", - доложил Богатиков министру обороны РФ Сергею Шойгу.Он уточнил, что по беспилотнику "Гелиос-РЛД" сейчас ведется эскизный проект. "Наша задача в этом году сдать эскизный проект. Мы готовы в следующем году полностью выпустить РКД (рабочую конструкторскую документацию), начать подготовку производства и обеспечить первый вылет этого летательного аппарата в 2024 году", - сказал глава "Кронштадта".Богатиков отметил, что аналогичная ситуация сложилась и со скоростным беспилотным летательным аппаратом "Гром". "Это концепция верного ведомого, он обеспечивает прорыв в первую очередь воздушной эшелонированной обороны. Мы готовы выполнить по нему работы в ближайшие годы", - пояснил гендиректор.С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

https://ria.ru/20220127/shoygu-1769851516.html

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

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безопасность, армия, московская область (подмосковье), сергей шойгу, андрей воробьев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, кронштадт, россия, сергей богатиков