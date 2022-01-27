Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220127/bespilotnik-1769869437.html
Беспилотник "Гелиос-РЛД" выполнит первый полет в 2024 году
Беспилотник "Гелиос-РЛД" выполнит первый полет в 2024 году - РИА Новости, 27.01.2022
Беспилотник "Гелиос-РЛД" выполнит первый полет в 2024 году
Первый вылет беспилотного летательного аппарата радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД", произведенного в АО "Кронштадт", запланирован на 2024 год, сообщил... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T20:38
2022-01-27T20:38
безопасность
армия
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
андрей воробьев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
кронштадт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576234399_0:201:3276:2043_1920x0_80_0_0_bbae0d02f7901c7d254a91a769ac580a.jpg
ДУБНА (Московская обл.), 27 янв - РИА Новости. Первый вылет беспилотного летательного аппарата радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД", произведенного в АО "Кронштадт", запланирован на 2024 год, сообщил генеральный директор компании Сергей Богатиков."В прошлом году заключены три новых государственных контракта на эскизное проектирование трех тем. Это "Гелиос-РЛД", "Гром" и "Молния", - доложил Богатиков министру обороны РФ Сергею Шойгу.Он уточнил, что по беспилотнику "Гелиос-РЛД" сейчас ведется эскизный проект. "Наша задача в этом году сдать эскизный проект. Мы готовы в следующем году полностью выпустить РКД (рабочую конструкторскую документацию), начать подготовку производства и обеспечить первый вылет этого летательного аппарата в 2024 году", - сказал глава "Кронштадта".Богатиков отметил, что аналогичная ситуация сложилась и со скоростным беспилотным летательным аппаратом "Гром". "Это концепция верного ведомого, он обеспечивает прорыв в первую очередь воздушной эшелонированной обороны. Мы готовы выполнить по нему работы в ближайшие годы", - пояснил гендиректор.С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
https://ria.ru/20220127/shoygu-1769851516.html
https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576234399_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_9422e61fa2e82b191e2bf54c610a73a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, армия, московская область (подмосковье), сергей шойгу, андрей воробьев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, кронштадт, россия, сергей богатиков
20:38 27.01.2022
 
Беспилотник "Гелиос-РЛД" выполнит первый полет в 2024 году

Первый вылет беспилотника радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" запланирован на 2024 год

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Гелиос-РЛД" компании "Кронштадт"
Беспилотный летательный аппарат Гелиос-РЛД компании Кронштадт - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Беспилотный летательный аппарат "Гелиос-РЛД" компании "Кронштадт"
Читать ria.ru в
ДУБНА (Московская обл.), 27 янв - РИА Новости. Первый вылет беспилотного летательного аппарата радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД", произведенного в АО "Кронштадт", запланирован на 2024 год, сообщил генеральный директор компании Сергей Богатиков.
"В прошлом году заключены три новых государственных контракта на эскизное проектирование трех тем. Это "Гелиос-РЛД", "Гром" и "Молния", - доложил Богатиков министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
18:42Новое оружие России
Шойгу представили первый образец беспилотника "Орион" со спутниковой связью
Он уточнил, что по беспилотнику "Гелиос-РЛД" сейчас ведется эскизный проект. "Наша задача в этом году сдать эскизный проект. Мы готовы в следующем году полностью выпустить РКД (рабочую конструкторскую документацию), начать подготовку производства и обеспечить первый вылет этого летательного аппарата в 2024 году", - сказал глава "Кронштадта".
Богатиков отметил, что аналогичная ситуация сложилась и со скоростным беспилотным летательным аппаратом "Гром". "Это концепция верного ведомого, он обеспечивает прорыв в первую очередь воздушной эшелонированной обороны. Мы готовы выполнить по нему работы в ближайшие годы", - пояснил гендиректор.
С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Истребитель Су-30 из состава дежурных морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота во время сопровождения самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 08:00
"Это лучшая техника в мире". Чем вооружат российскую армию в 2022-м
 
БезопасностьАрмияМосковская область (Подмосковье)Сергей ШойгуАндрей ВоробьевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровКронштадтРоссияСергей Богатиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
22:51В Каире освободили российского фотографа Котова
22:46На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России
22:45Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине
22:38США заявили, что готовы к продолжению переговоров с Россией
22:37Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии
Лента новостейМолния
Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотниковВ Каире освободили российского фотографа КотоваНа Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания РоссииБелый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие УкраинеСША заявили, что готовы к продолжению переговоров с РоссиейТело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии