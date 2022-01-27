https://ria.ru/20220127/bespilotnik-1769866460.html

Новый российский ударный беспилотник "Сириус" выполнит первый полет в мае

Новый российский ударный беспилотник "Сириус" выполнит первый полет в мае - РИА Новости, 27.01.2022

Новый российский ударный беспилотник "Сириус" выполнит первый полет в мае

Новый российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Сириус" выполнит первый полет в мае этого года, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T20:18

2022-01-27T20:18

2022-01-27T20:18

новое оружие россии

безопасность

московская область (подмосковье)

дубна

сергей шойгу

денис мантуров

россия

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ДУБНА (Московская обл.), 27 янв - РИА Новости. Новый российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Сириус" выполнит первый полет в мае этого года, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.В четверг министр обороны проинспектировал построенный "Кронштадтом" в Дубне первый специализированный завод по производству крупноразмерных БПЛА."Полностью завершен выпуск РКД. Сейчас ведется изготовление летных образцов. Первый полет совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем летные испытания в конце этого года", - доложил Богатиков министру.Он также отметил, что новые комплексы будут выпускаться полностью на новом заводе. "Сейчас уже идет параллельно с изготовлением опытных образцов на опытном производстве подготовка производства серийного", - добавил он.Беспилотник "Сириус" (ОКР - "Иноходец-РУ") является дальнейшим развитием дронов "Орион", имеет два двигателя, увеличенную взлетную массу.Новое производство беспилотников в Дубне также посетили глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

https://ria.ru/20220127/shoygu-1769851516.html

https://ria.ru/20211218/orion-1764365145.html

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дубна

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безопасность, московская область (подмосковье), дубна, сергей шойгу, денис мантуров, россия