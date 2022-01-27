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Новое оружие России
https://ria.ru/20220127/bespilotnik-1769866460.html
Новый российский ударный беспилотник "Сириус" выполнит первый полет в мае
Новый российский ударный беспилотник "Сириус" выполнит первый полет в мае - РИА Новости, 27.01.2022
Новый российский ударный беспилотник "Сириус" выполнит первый полет в мае
Новый российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Сириус" выполнит первый полет в мае этого года, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T20:18
2022-01-27T20:18
новое оружие россии
безопасность
московская область (подмосковье)
дубна
сергей шойгу
денис мантуров
россия
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ДУБНА (Московская обл.), 27 янв - РИА Новости. Новый российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Сириус" выполнит первый полет в мае этого года, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.В четверг министр обороны проинспектировал построенный "Кронштадтом" в Дубне первый специализированный завод по производству крупноразмерных БПЛА."Полностью завершен выпуск РКД. Сейчас ведется изготовление летных образцов. Первый полет совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем летные испытания в конце этого года", - доложил Богатиков министру.Он также отметил, что новые комплексы будут выпускаться полностью на новом заводе. "Сейчас уже идет параллельно с изготовлением опытных образцов на опытном производстве подготовка производства серийного", - добавил он.Беспилотник "Сириус" (ОКР - "Иноходец-РУ") является дальнейшим развитием дронов "Орион", имеет два двигателя, увеличенную взлетную массу.Новое производство беспилотников в Дубне также посетили глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
https://ria.ru/20220127/shoygu-1769851516.html
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безопасность, московская область (подмосковье), дубна, сергей шойгу, денис мантуров, россия
20:18 27.01.2022
 
Новый российский ударный беспилотник "Сириус" выполнит первый полет в мае

Новый российский ударный беспилотник "Сириус" выполнит первый полет в мае

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТяжелый беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета "Сириус"
Тяжелый беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета Сириус - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Тяжелый беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета "Сириус"
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ДУБНА (Московская обл.), 27 янв - РИА Новости. Новый российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Сириус" выполнит первый полет в мае этого года, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.
В четверг министр обороны проинспектировал построенный "Кронштадтом" в Дубне первый специализированный завод по производству крупноразмерных БПЛА.
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"Полностью завершен выпуск РКД. Сейчас ведется изготовление летных образцов. Первый полет совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем летные испытания в конце этого года", - доложил Богатиков министру.
Он также отметил, что новые комплексы будут выпускаться полностью на новом заводе. "Сейчас уже идет параллельно с изготовлением опытных образцов на опытном производстве подготовка производства серийного", - добавил он.
Беспилотник "Сириус" (ОКР - "Иноходец-РУ") является дальнейшим развитием дронов "Орион", имеет два двигателя, увеличенную взлетную массу.
Новое производство беспилотников в Дубне также посетили глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Новое оружие РоссииБезопасностьМосковская область (Подмосковье)ДубнаСергей ШойгуДенис МантуровРоссия
 
 
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