Новый российский ударный беспилотник "Сириус" выполнит первый полет в мае
Новый российский ударный беспилотник "Сириус" выполнит первый полет в мае
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТяжелый беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета "Сириус"
Тяжелый беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета "Сириус"
ДУБНА (Московская обл.), 27 янв - РИА Новости. Новый российский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Сириус" выполнит первый полет в мае этого года, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.
В четверг министр обороны проинспектировал построенный "Кронштадтом" в Дубне первый специализированный завод по производству крупноразмерных БПЛА.
"Полностью завершен выпуск РКД. Сейчас ведется изготовление летных образцов. Первый полет совершаем в мае месяце этого года. Заканчиваем летные испытания в конце этого года", - доложил Богатиков министру.
Он также отметил, что новые комплексы будут выпускаться полностью на новом заводе. "Сейчас уже идет параллельно с изготовлением опытных образцов на опытном производстве подготовка производства серийного", - добавил он.
Беспилотник "Сириус" (ОКР - "Иноходец-РУ") является дальнейшим развитием дронов "Орион", имеет два двигателя, увеличенную взлетную массу.
Новое производство беспилотников в Дубне также посетили глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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