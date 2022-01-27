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Шойгу поручил создать предприятие по обслуживанию войсковых БПЛА
Шойгу поручил создать предприятие по обслуживанию войсковых БПЛА - РИА Новости, 27.01.2022
Шойгу поручил создать предприятие по обслуживанию войсковых БПЛА
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил гендиректору компании "Кронштадт" создать предприятие по обслуживанию поставленных в войска беспилотников... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:44
2022-01-27T18:44
безопасность
московская область (подмосковье)
дубна
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил гендиректору компании "Кронштадт" создать предприятие по обслуживанию поставленных в войска беспилотников и отметил важность обеспечения условий для работы специалистов.Министр в четверг проинспектировал первый в России специализированный завод по выпуску крупноразмерных военных БПЛА, который компания "Кронштадт" построила в подмосковной Дубне."Должны быть специалисты довольно высокого класса. Здесь гальваника, двигатели, сервисное обслуживание, контракты жизненного цикла, должно быть предприятие, которое будет осуществлять экспедиционные услуги, имеется в виду выездные - там где у нас дислоцируются воинские части, имеющие на вооружении большое количество беспилотников. Они должны туда прибывать, обслуживать", - сказал Шойгу. При этом министр подчеркнул, что для всех этих специалистов должны быть созданы соответствующие условия, в том числе в части обеспечения жильем.Созданное "Кронштадтом" производство беспилотников в Дубне министр оценил как "хорошее".С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html
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безопасность, московская область (подмосковье), дубна, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
18:44 27.01.2022
 
Шойгу поручил создать предприятие по обслуживанию войсковых БПЛА

Министр обороны Шойгу поручил "Кронштадту" создать предприятие по обслуживанию БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Беспилотный летательный аппарат Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил гендиректору компании "Кронштадт" создать предприятие по обслуживанию поставленных в войска беспилотников и отметил важность обеспечения условий для работы специалистов.
Министр в четверг проинспектировал первый в России специализированный завод по выпуску крупноразмерных военных БПЛА, который компания "Кронштадт" построила в подмосковной Дубне.
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"Должны быть специалисты довольно высокого класса. Здесь гальваника, двигатели, сервисное обслуживание, контракты жизненного цикла, должно быть предприятие, которое будет осуществлять экспедиционные услуги, имеется в виду выездные - там где у нас дислоцируются воинские части, имеющие на вооружении большое количество беспилотников. Они должны туда прибывать, обслуживать", - сказал Шойгу. При этом министр подчеркнул, что для всех этих специалистов должны быть созданы соответствующие условия, в том числе в части обеспечения жильем.
Созданное "Кронштадтом" производство беспилотников в Дубне министр оценил как "хорошее".
С новым производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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БезопасностьМосковская область (Подмосковье)ДубнаСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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