https://ria.ru/20220127/belorussiya-1769808285.html

Белоруссия потребует возместить ущерб от действий нацистов в годы войны

Белоруссия потребует возместить ущерб от действий нацистов в годы войны - РИА Новости, 27.01.2022

Белоруссия потребует возместить ущерб от действий нацистов в годы войны

Белоруссия в рамках расследования уголовного дела о геноциде населения Белорусской СССР в годы Великой отечественной войны установит реальный ущерб от действий... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:34

2022-01-27T15:34

2022-01-27T20:20

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МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Белоруссия в рамках расследования уголовного дела о геноциде населения Белорусской СССР в годы Великой отечественной войны установит реальный ущерб от действий нацистов и потребует его возмещения, заявил руководитель следственной группы по расследованию этого дела, начальник управления генеральной прокуратуры Белоруссии Валерий Толкачев.Ранее генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны, идет расследование. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны."Те цифры и сведения об ущербе от действий нацистских преступников, которые были установлены после войны, значительно ниже реальной суммы ущерба. Никто в то время не просчитывал и не установил, каковы наши потери вследствие понесенных демографических потерь. Именно поэтому была создана межведомственная рабочая группа по расчету ущерба, причиненного действиями нацистских преступников во время Великой Отечественной войны на территории БССР", - приводит слова Толкачева агентство "Sputnik Беларусь" в четверг.Он отметил, что "работа комиссии, осуществляемая под руководством государственного комитета по имуществу, позволит оценить действительный ущерб, причиненный народному хозяйству республики нацистскими преступниками и их пособниками, а также потребовать в установленном порядке его возмещения".По словам Толкачева, одновременно с этим активизирована под руководством министерства культуры деятельность комиссии по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, вывезенных за пределы Белоруссии.Он добавил, что генпрокуратура активно участвует в разработке и проведению мероприятий по случаю года исторической памяти, инициировала организацию межведомственной комиссии под председательством министерства обороны для создания единого мемориального комплекса жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны. Во взаимодействии с другими госорганами и организациями будет продолжена комплексная работа по увековечиванию памяти жертв геноцида, предотвращению актов реабилитации и героизации нацизма, заключил руководитель следственной группы.

https://ria.ru/20220127/genotsid-1769733574.html

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в мире, белоруссия, минск, ссср