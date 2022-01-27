https://ria.ru/20220127/belorussiya-1769753791.html

В Белоруссии признали издательство "Сородичи" экстремистским формированием

В Белоруссии признали издательство "Сородичи" экстремистским формированием - РИА Новости, 27.01.2022

В Белоруссии признали издательство "Сородичи" экстремистским формированием

Частное издательское предприятие "Сородичи" в Белоруссии признано экстремистским формированием, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:51

2022-01-27T11:51

2022-01-27T11:51

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МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Частное издательское предприятие "Сородичи" в Белоруссии признано экстремистским формированием, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220120/belorussiya-1768767177.html

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в мире, белоруссия, мвд белоруссии