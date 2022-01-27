В Белоруссии признали издательство "Сородичи" экстремистским формированием
Частное издательство "Сородичи" в Белоруссии признали экстремистским формированием
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Частное издательское предприятие "Сородичи" в Белоруссии признано экстремистским формированием, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики.
"Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП (частное издательское унитарное предприятие – ред.) "Сородичи" (газета "Наша Нива"), объединившаяся посредством интернет-ресурсов, в том числе в социальных сетях и мессенджерах", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Белоруссии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.