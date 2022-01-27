https://ria.ru/20220127/aviakompanii-1769801710.html

Авиакомпании оштрафовали после коллапса в аэропорту Нижнего Новгорода

Авиакомпании оштрафовали после коллапса в аэропорту Нижнего Новгорода - РИА Новости, 27.01.2022

Авиакомпании оштрафовали после коллапса в аэропорту Нижнего Новгорода

Пять авиакомпаний оштрафованы за нарушение прав пассажиров после коллапса в аэропорту Нижнего Новгорода в ноябре 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:52

2022-01-27T15:52

2022-01-27T15:52

туризм

москва

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Пять авиакомпаний оштрафованы за нарушение прав пассажиров после коллапса в аэропорту Нижнего Новгорода в ноябре 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.Как уточнили агентству в ведомстве, речь идет о пяти перевозчиках. Однако собеседник не назвал, каких именно."Авиакомпании признаны виновными в совершении указанных правонарушений и привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму более 100 тысяч рублей", — подчеркивается в сообщении.Всего вынесено пять постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг), которые направлены в региональное управление Роспотребнадзора.Напомним, из-за непогоды в Москве 2 ноября 2021 года 40 самолетов, следовавших из различных городов, не смогли завершить свои рейсы и вынуждены были приземлиться на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде. Возникли серьезные задержки и сбои в расписании, многие пассажиры провели в аэропорту несколько часов.

https://ria.ru/20211103/sledstvie-1757594946.html

https://ria.ru/20220119/passazhiry-1768487700.html

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москва, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, авиакомпании, туристы, туризм, аэропорты, россия