https://ria.ru/20220127/arest-1769878890.html

В Ленинградской области вынесли приговор мужчине за убийство жены

В Ленинградской области вынесли приговор мужчине за убийство жены - РИА Новости, 27.01.2022

В Ленинградской области вынесли приговор мужчине за убийство жены

Житель Ленинградской области, расчленивший супругу, а затем убивший ее знакомую, приговорен к 12 годам колонии строго режима, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T22:19

2022-01-27T22:19

2022-01-27T22:22

происшествия

тихвин

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Житель Ленинградской области, расчленивший супругу, а затем убивший ее знакомую, приговорен к 12 годам колонии строго режима, сообщает пресс-служба областного управления СК.По данным пресс-службы, в 2020 году 73-летний мужчина задушил свою супругу в Тихвине. Он расчленил тело ножом, части собрал в пакеты и сбросил их реку Сясь. После смерти женщины он получал назначенную ей пенсию по ранее оформленной доверенности."Кроме того, установлено, что 31 декабря 2020 подсудимый, находясь в квартире знакомой своей жены, задушил женщину. С целью сокрытия преступления, переместил тело женщины в ванну, которую заполнил водой до полного погружения тела, инсценировав утопление", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211204/sk-1762160373.html

тихвин

ленинградская область

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происшествия, тихвин, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)