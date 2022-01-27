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В Ленинградской области вынесли приговор мужчине за убийство жены
В Ленинградской области вынесли приговор мужчине за убийство жены - РИА Новости, 27.01.2022
В Ленинградской области вынесли приговор мужчине за убийство жены
Житель Ленинградской области, расчленивший супругу, а затем убивший ее знакомую, приговорен к 12 годам колонии строго режима, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T22:19
2022-01-27T22:19
2022-01-27T22:22
происшествия
тихвин
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Житель Ленинградской области, расчленивший супругу, а затем убивший ее знакомую, приговорен к 12 годам колонии строго режима, сообщает пресс-служба областного управления СК.По данным пресс-службы, в 2020 году 73-летний мужчина задушил свою супругу в Тихвине. Он расчленил тело ножом, части собрал в пакеты и сбросил их реку Сясь. После смерти женщины он получал назначенную ей пенсию по ранее оформленной доверенности."Кроме того, установлено, что 31 декабря 2020 подсудимый, находясь в квартире знакомой своей жены, задушил женщину. С целью сокрытия преступления, переместил тело женщины в ванну, которую заполнил водой до полного погружения тела, инсценировав утопление", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211204/sk-1762160373.html
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происшествия, тихвин, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
22:19 27.01.2022 (обновлено: 22:22 27.01.2022)
В Ленинградской области вынесли приговор мужчине за убийство жены
Суд в Ленинградской области приговорил к 12 годам колонии мужчину за убийство жены