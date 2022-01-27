https://ria.ru/20220127/arest-1769873794.html
В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве таксиста
В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве таксиста - РИА Новости, 27.01.2022
В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве таксиста
Подозреваемый в убийстве таксиста около аэропорта "Пулково" в Петербурге, которого ранее задержали в Пензе, арестован, сообщили в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T21:21
2022-01-27T21:21
2022-01-27T21:21
происшествия
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве таксиста около аэропорта "Пулково" в Петербурге, которого ранее задержали в Пензе, арестован, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юнусджону Юсупову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 (Убийство) УК РФ", - говорится в сообщении.Ранее СУСК Петербурга сообщал, что в Пензе задержан 18-летний мужчина, который доставлен в Санкт-Петербург, где ему будет избрана мера пресечения.По версии следствия, 22 января обвиняемый поссорился с 26-летним таксистом в Петербурге и несколько раз ударил его ножом, из-за чего тот скончался на месте.Арест Юсупову избран по 22 марта.
https://ria.ru/20220124/podrostok-1769284209.html
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происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), россия
В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве таксиста
В Петербурге арестовали подозреваемого в убийстве таксиста около аэропорта "Пулково"