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Дубовицкая пожаловалась на отсутствие концертов у артистов "Аншлага"
Дубовицкая пожаловалась на отсутствие концертов у артистов "Аншлага" - РИА Новости, 27.01.2022
Дубовицкая пожаловалась на отсутствие концертов у артистов "Аншлага"
Дубовицкая пожаловалась на отсутствие концертов у звезд "Аншлага" из-за коронавируса. Об этом она рассказала в интервью "Собеседнику". РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:02
2022-01-27T13:02
2022-01-27T13:02
шоубиз
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регина дубовицкая
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Дубовицкая пожаловалась на отсутствие концертов у звезд "Аншлага" из-за коронавируса. Об этом она рассказала в интервью "Собеседнику". Она сравнила работу на сцене с тренировками. "Знаете, когда спортсмен перестает готовиться к стартам, он сразу же теряет квалификацию, становится рангом ниже. Вот наши артисты сейчас находятся примерно в такой же ситуации. Многие из них в стрессе, потому что нет выступлений. И не только потому что концерты — это деньги, а потому что это — их жизнь", — поясняет Дубовицкая. Звезда не стала скрывать, что в отличие от юмористов, проблем с деньгами у нее нет. "Я, к счастью, не на концерты живу. Я — телевизионный человек, делаю программы, за которые получаю зарплату. А артисты за съемки в "Аншлаге" ничего не получают. На что они живут? Как-то выкручиваются. У меня, бывает, просят в долг", — раскрыла ведущая.На днях актриса Агата Муцениеце озвучила стоимость одного своего съемочного дня.
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знаменитости, регина дубовицкая
Дубовицкая пожаловалась на отсутствие концертов у артистов "Аншлага"
Дубовицкая пожаловалась на отсутствие концертов у артистов "Аншлага" из-за коронавируса
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Дубовицкая пожаловалась на отсутствие концертов у звезд "Аншлага" из-за коронавируса. Об этом она рассказала
в интервью "Собеседнику".
"У моих артистов сейчас мало концертов и это, конечно, сказывается не лучшим образом", — говорит ведущая юмористической программы.
Она сравнила работу на сцене с тренировками.
"Знаете, когда спортсмен перестает готовиться к стартам, он сразу же теряет квалификацию, становится рангом ниже. Вот наши артисты сейчас находятся примерно в такой же ситуации. Многие из них в стрессе, потому что нет выступлений. И не только потому что концерты — это деньги, а потому что это — их жизнь", — поясняет Дубовицкая.
Звезда не стала скрывать, что в отличие от юмористов, проблем с деньгами у нее нет.
"Я, к счастью, не на концерты живу. Я — телевизионный человек, делаю программы, за которые получаю зарплату. А артисты за съемки в "Аншлаге" ничего не получают. На что они живут? Как-то выкручиваются. У меня, бывает, просят в долг", — раскрыла ведущая.
На днях актриса Агата Муцениеце озвучила
стоимость одного своего съемочного дня.